Политика

RT на русскомRT на русскомПосольство России призвало не пугать американцев «российской угрозой»

Посольство России призвало американских законодателей проявлять сдержанность в оценках и не пугать граждан США «российской угрозой».
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Посольство России призвало не пугать американцев «российской угрозой»

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Посольство в США призвало перестать запугивать американцев «страшилками» о России

Взгляд.ру01:17

Посольство РФ призвало законодателей США прекратить пугать «российской угрозой»

ТАССвчера в 22:56

Посольство РФ в США призвало прекратить пугать людей «российской угрозой»

Lenta.ruвчера в 23:47

Посольство РФ рекомендовало законодателям США воздержаться от «страшилок» о России

Московский Комсомолецвчера в 23:18

Посольство России призвало США прекратить пугать «российской угрозой»

Известия00:13

Посольство в США призвало конгрессменов к отказу от «страшилок» о России

РИА Новостивчера в 22:41
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Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 06:21, Ашберн
Общество

В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек

Национальный родительский комитет (НРК) направил в Госдуму и в кабмин предложение ввести временное дополнительное пособие для матерей-одиночек, а также отцов, которые воспитывают детей одни.
Газета.Ru 16 июня в 23:45
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Происшествия

Найдены тела пропавших в Карачаево-Черкесии детей

BFM.ru 05:04
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Происшествия

Во Франции после беспорядков в Дижоне задерживают выходцев из Чечни

РИА Новости вчера в 04:27
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Политика

Лукашенко заявил о предотвращении «майдана» в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти смогли сорвать масштабный план дестабилизации страны с участием «зарубежных кукловодов».
Коммерсантъ 05:39
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Происшествия

Семья Захарова раскрыла переписку по компенсации от Ефремова

Lenta.ru 01:04
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Политика

Володин заявил, что преемнику Путина достанется сильная Россия

Спикер Госдумы добавил, что преемник главы государства станет продолжателем всего, что "сейчас сделал и создал" Путин.
РИА Новости вчера в 10:33
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Армия и оружие

Российские истребители поднимали на перехват B-52 над Охотским морем

RT на русском 03:19
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Футбол

«Ростов» и «Сочи» договорились о проведении матча РПЛ

"Ростов" и "Сочи" договорились о проведении игры 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
РИА Новости 03:27
Происшествия

В Москве женщина убила двух мужчин в пьяной ссоре у метро

Следователи задержали женщину, которая подозревается в убийстве двух человек в ходе пьяной ссоры в Москве, сообщила представитель столичного главка СК России Юлия Иванова.
РИА Новости 03:39
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Происшествия

В Петербурге от удара молнии погиб ребенок

В четверг вечером в Петербурге начался сильный дождь, который сопровождается грозой.
ТАСС вчера в 16:12
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Политика

Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России

Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском 01:47
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Общество

«Яндекс» представил проект новой штаб-квартиры

РБК 05:15
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Общество

С 1 августа прибавку к пенсии получат российские пенсионеры

Единоразовые выплаты в размере 13% от внесенных сумм смогут сразу за 3 года получить участники программы софинансирования пенсий.
Live24 02:05
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Кино

Новые персонажи появились в перезапуске мультфильма «Ну, погоди»

Evo-rus.com вчера в 05:44
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Шоу-бизнес

Домогаров отказался выходить на сцену из-за Ефремова

РИА Новости вчера в 17:00
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Единоборства

Отец Хабиба вылечился от коронавируса

Тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес рассказал о состоянии здоровья отца спортсмена Абдулманапа Нурмагомедова.
Газета.Ru вчера в 15:49
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Происшествия

В Приморье арестован актер из «дискредитирующего МВД» видеоролика

Распространив информацию, режиссер видеоролика выразил явное неуважение к органам государственной власти, дискредитировав тем самым сотрудников органов внутренних дел.
Коммерсантъ вчера в 08:56
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Политика

Песков оценил безопасность участия в голосовании по поправкам

Роспотребнадзор разработал такие правила и режим на голосовании по Конституции РФ, что с точки зрения эпидемиологической ситуации принять участие в нем не опаснее, чем сходить в магазин, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:40
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Политика

Путин рассказал о звонках своих внуков в Кремль

Владимир Путин рассказал, что его внуки иногда звонят ему на работу в Кремль.
РБК вчера в 07:54
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Общество

В Пензенской области открываются музеи, библиотеки и летние кафе

Согласно документу разрешается деятельность, во-первых, музеев и библиотек при условии предварительной записи, соблюдения дистанции, использования индивидуальных средств защиты, ограничение посетителей.
REGNUM 05:54
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Общество

Экс-глава Чувашии Игнатьев умер от сердечно-сосудистой недостаточности

Бывший губернатор Чувашии Михаил Игнатьев умер от прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности, сообщила ТАСС заместитель главврача Национального медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова Раиса Конашкова.
Коммерсантъ вчера в 23:20
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Политика

Германия предъявила обвинения возможному убийце соратника Басаева

Генпрокуратура Германии обвиняет гражданина России Вадима К. (он же Вадим С.) в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине летом 2019 года.
Газета.Ru вчера в 09:07
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Экономика

Земля, которую продал Алексей Шапошников, подорожала в 80 раз с момента покупки

Партнёр Содружества земельных юристов Юлия Бузанова рассказала журналистам, что для того, чтобы начать на промзоне жилую застройку, необходимо перевести участки в новый статус и снять обременение, наложенное при покупке земли по льготной стоимости.
Sota.vision 03:33
Политика

Путин написал статью для The National Interest о Второй мировой войне

РИА Новости вчера в 19:01
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Общество

В Белоруссии задержали соперника Лукашенко на президентских выборах

Задержан претендент в кандидаты президента Белоруссии, бывший глава «Белгазпромбанка» («дочка» «Газпрома») Виктор Бабарико, сообщил глава Комитета госконтроля страны Иван Тертель.
Компания вчера в 10:40
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Общество

Режим самоизоляции отменен в Калужской области

В Калужской области отменяется режим самоизоляции.
Московский Комсомолец Калуга 03:17
Технологии

Павел Дуров призвал бойкотировать App Store и Google Play

Основатель Telegram предложил в качестве решения проблемы устанавливать приложения напрямую или через альтернативные магазины приложений.
Говорит Москва вчера в 02:38
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Футбол

Тедеско прокомментировал игру Гуса Тиля

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал игру полузащитника команды Гуса Тиля.
МК-Спорт 05:39
Политика

Песков: Путин не считает, что может манипулировать Трампом

Президент России Владимир Путин не считает, что его американский коллега Дональд Трамп поддается манипулированию.
ТАСС 05:55
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Политика

В Верховный суд подали иски против указа Путина о голосовании 1 июля

В Верховный суд подали два административных иска к Владимиру Путину, оспаривающих указ президента о проведении 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию.
Readovka.ru вчера в 02:40
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