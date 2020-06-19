Политика
RT на русскомПосольство России призвало не пугать американцев «российской угрозой»
Посольство России призвало американских законодателей проявлять сдержанность в оценках и не пугать граждан США «российской угрозой».
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Посольство РФ рекомендовало законодателям США воздержаться от «страшилок» о России
Московский Комсомолецвчера в 23:18
Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 06:21, Ашберн
Общество
В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек
Национальный родительский комитет (НРК) направил в Госдуму и в кабмин предложение ввести временное дополнительное пособие для матерей-одиночек, а также отцов, которые воспитывают детей одни.
Газета.Ru 16 июня в 23:45
Происшествия
Во Франции после беспорядков в Дижоне задерживают выходцев из Чечни
РИА Новости вчера в 04:27
Политика
Лукашенко заявил о предотвращении «майдана» в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти смогли сорвать масштабный план дестабилизации страны с участием «зарубежных кукловодов».
Коммерсантъ 05:39
Политика
Володин заявил, что преемнику Путина достанется сильная Россия
Спикер Госдумы добавил, что преемник главы государства станет продолжателем всего, что "сейчас сделал и создал" Путин.
РИА Новости вчера в 10:33
Армия и оружие
Российские истребители поднимали на перехват B-52 над Охотским морем
RT на русском 03:19
Футбол
«Ростов» и «Сочи» договорились о проведении матча РПЛ
"Ростов" и "Сочи" договорились о проведении игры 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
РИА Новости 03:27
Происшествия
В Москве женщина убила двух мужчин в пьяной ссоре у метро
Следователи задержали женщину, которая подозревается в убийстве двух человек в ходе пьяной ссоры в Москве, сообщила представитель столичного главка СК России Юлия Иванова.
РИА Новости 03:39
Происшествия
В Петербурге от удара молнии погиб ребенок
В четверг вечером в Петербурге начался сильный дождь, который сопровождается грозой.
ТАСС вчера в 16:12
Политика
Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России
Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском 01:47
Общество
С 1 августа прибавку к пенсии получат российские пенсионеры
Единоразовые выплаты в размере 13% от внесенных сумм смогут сразу за 3 года получить участники программы софинансирования пенсий.
Live24 02:05
Кино
Новые персонажи появились в перезапуске мультфильма «Ну, погоди»
Evo-rus.com вчера в 05:44
Шоу-бизнес
Домогаров отказался выходить на сцену из-за Ефремова
РИА Новости вчера в 17:00
Единоборства
Отец Хабиба вылечился от коронавируса
Тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес рассказал о состоянии здоровья отца спортсмена Абдулманапа Нурмагомедова.
Газета.Ru вчера в 15:49
Происшествия
В Приморье арестован актер из «дискредитирующего МВД» видеоролика
Распространив информацию, режиссер видеоролика выразил явное неуважение к органам государственной власти, дискредитировав тем самым сотрудников органов внутренних дел.
Коммерсантъ вчера в 08:56
Политика
Песков оценил безопасность участия в голосовании по поправкам
Роспотребнадзор разработал такие правила и режим на голосовании по Конституции РФ, что с точки зрения эпидемиологической ситуации принять участие в нем не опаснее, чем сходить в магазин, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:40
Политика
Путин рассказал о звонках своих внуков в Кремль
Владимир Путин рассказал, что его внуки иногда звонят ему на работу в Кремль.
РБК вчера в 07:54
Общество
В Пензенской области открываются музеи, библиотеки и летние кафе
Согласно документу разрешается деятельность, во-первых, музеев и библиотек при условии предварительной записи, соблюдения дистанции, использования индивидуальных средств защиты, ограничение посетителей.
REGNUM 05:54
Общество
Экс-глава Чувашии Игнатьев умер от сердечно-сосудистой недостаточности
Бывший губернатор Чувашии Михаил Игнатьев умер от прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности, сообщила ТАСС заместитель главврача Национального медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова Раиса Конашкова.
Коммерсантъ вчера в 23:20
Политика
Германия предъявила обвинения возможному убийце соратника Басаева
Генпрокуратура Германии обвиняет гражданина России Вадима К. (он же Вадим С.) в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине летом 2019 года.
Газета.Ru вчера в 09:07
Экономика
Земля, которую продал Алексей Шапошников, подорожала в 80 раз с момента покупки
Партнёр Содружества земельных юристов Юлия Бузанова рассказала журналистам, что для того, чтобы начать на промзоне жилую застройку, необходимо перевести участки в новый статус и снять обременение, наложенное при покупке земли по льготной стоимости.
Sota.vision 03:33
Политика
Путин написал статью для The National Interest о Второй мировой войне
РИА Новости вчера в 19:01
Общество
В Белоруссии задержали соперника Лукашенко на президентских выборах
Задержан претендент в кандидаты президента Белоруссии, бывший глава «Белгазпромбанка» («дочка» «Газпрома») Виктор Бабарико, сообщил глава Комитета госконтроля страны Иван Тертель.
Компания вчера в 10:40
Общество
Режим самоизоляции отменен в Калужской области
В Калужской области отменяется режим самоизоляции.
Московский Комсомолец Калуга 03:17
Технологии
Павел Дуров призвал бойкотировать App Store и Google Play
Основатель Telegram предложил в качестве решения проблемы устанавливать приложения напрямую или через альтернативные магазины приложений.
Говорит Москва вчера в 02:38
Футбол
Тедеско прокомментировал игру Гуса Тиля
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал игру полузащитника команды Гуса Тиля.
МК-Спорт 05:39
Политика
Песков: Путин не считает, что может манипулировать Трампом
Президент России Владимир Путин не считает, что его американский коллега Дональд Трамп поддается манипулированию.
ТАСС 05:55
Политика
В Верховный суд подали иски против указа Путина о голосовании 1 июля
В Верховный суд подали два административных иска к Владимиру Путину, оспаривающих указ президента о проведении 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию.
Readovka.ru вчера в 02:40