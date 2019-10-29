Политика
RT на русскомПосольство России прокомментировало отказ США в выдаче Ярошенко
Посольство России в США возмущено отказом Вашингтона в выдаче российского лётчика Константина Ярошенко. По словам ведомства, американская сторона не предоставила никаких обоснований причин отклонения российского запроса.
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Отказ американских властей передать летчика Константина Ярошенко, которого в США приговорили к 20 годам тюрьмы, никак не обоснован, подобное отношение является жестоким и негуманным, заявили в посольстве России в США.РБКвчера в 19:34
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Посольство РФ в США сообщило об ухудшении здоровья осужденного летчика Ярошенко
Интерфаксвчера в 19:08
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Футбол
Бэйл уехал в Лондон вместо подготовки к следующему матчу «Реала»
Нападающий «Реала» Гарет Бэйл улетел в Лондон вместо подготовки к матчу с «Леганесом» в чемпионате Испании.
Футбол
Нападающий «Краснодара» Сулейманов: «Свою машину купил за 4 миллиона»
Взял машину за 4 миллиона, — сказал Сулейманов в эфире YouTube-канала «КраСава».
Происшествия
Начальника полиции подмосковного Ступина задержали за взятку
Главу полиции подмосковного Ступино задержали по подозрению в получении взятки в размере 500 тыс. рублей.
Происшествия
Под Новосибирском произошло сильное землетрясение
Жители города Искитим и нескольких поселков Новосибирской области около 8.50 утра почувствовали подземные толчки - в двадцати километрах от райцентра произошло серьезное землетрясение.
Кино
Автор «Чернобыля» напишет сценарий новых «Пиратов Карибского моря»
В качестве продюсера продолжения «Пиратов Карибского моря» выбран Джерри Брукхаймер.
Политика
Шефчович разочарован итогами консультаций с Россией и Украиной по газу
Замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции заявил, что разочарован итогами трёхсторонних консультацией по газу между Россией, ЕС и Украиной, которые прошли в Брюсселе в понедельник, 28 октября.
Армия и оружие
Тело аль-Багдади сбросили в море
Тело главаря террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади, которого американцы в очередной раз ликвидировали, было сброшено в море.
Происшествия
Путин наградил экипаж аварийно севшего в Нижнеангарске Ан-24
Президент РФ Владимир Путин представил к государственным наградам экипаж самолета Ан-24, совершившего в июне этого года аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска в Бурятии.
Авто
Более тысячи Toyota Land Cruiser Prado отзывают в России
В список "отзывников" попали Toyota Land Cruiser Prado, которые были проданы в период с 12 марта по 18 апреля этого года.
Происшествия
Российская туристка впала в кому на отдыхе в Турции
Как сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе компании TUI, девушка отправилась на отдых по линии туроператора 13 октября, проживала в отеле Throne Seagate Belek 5*. Подруга россиянки создала группу в социальной сети "ВКонтакте", в которой ищет неврологов и нейрохирургов, готовых помочь туристке.
Общество
В Госдуме допустили сокращение моногородов вдвое
Число моногородов в России может сократиться почти вдвое — с 321 до 170.
Технологии
Сбербанк запустил новое приложение для похода в рестораны
Приложение носит название SberFood, оно доступно как в AppStore, так и Google Play. Действует приложение с 27 октября.
Фигурное катание
Трусова исполнила параллельный четверной тулуп вместе с Ханю
Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова и двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю исполнили параллельный четверной тулуп на разминке перед показательными выступлениями на этапе Гран-при Skate Canada.
Гаджеты
Xiaomi подтвердил разработку смартфона Mi CC9 Pro
Происшествия
Застреливший сослуживцев в Забайкалье арестован
Кино
Вышел первый трейлер нового сериала «Дракула»
Футбол
Гончаренко подал в отставку
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подал в отставку. Об этом сообщает Телеграм-канал «ЦВБП-медиа» со ссылкой на «Спoрт-экcпресс».
Наука
Человеческий волос может стать биомаркером при шизофрении
Ученые исследовали волосяные фолликулы у более чем 150 человек с шизофренией и обнаружили, что экспрессия определенных генов была намного выше, чем у людей без шизофрении.
Шоу-бизнес
Памятник Николаю Караченцову открыли на Троекуровском кладбище
На Троекуровском кладбище открыли памятник народному артисту России Николаю Караченцову в день его рождения — 27 октября.
Экономика
Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности
Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.
Шоу-бизнес
Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с женой
Резидент Comedy Club Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с его супругой Кристиной Асмус в фильме "Текст" по роману Дмитрия Глуховского.
Политика
Голосование по импичменту Трампа проведут в Конгрессе США
«Демократы палаты представителей заявили в понедельник, что в четверг проведут голосование для формализации процедур следующей фазы расследования в рамках импичмента президента Трампа», — написали в американской газете.
Хоккей
Малкин подтвердил наличие гражданства США
Общество
Эксперты предсказали рост социальных протестов в России
Число протестных акций в России может вырасти, а социальные протесты в стране будут политизироваться.
Общество
Вода ушла со всех подтопленных территорий в Хабаровском крае
В Хабаровском крае все подтопленные населенные пункты освободились от воды, уровень воды в реке Амур продолжает снижаться, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
Здоровье
Глава Минздрава: Россия перейдёт на систему лекарственного страхования
«Надеемся, что в течение двух-трёх лет мы на эту систему перейдём», — уточнила Скворцова.
Политика
МВД Украины подтвердило вывоз добровольцами оружия из Золотого
Политика
Новак сообщил о ходе строительства «Турецкого потока»
Накануне Окружной суд Амстердама наложил арест на 100% акций компании South Stream Transport B.V. Компания занимается строительством морской части "Турецкого потока".
Общество
Количество жертв тайфуна «Хагибис» в Японии выросло до 98 человек
Ранее правительство Японии объявило часть пострадавших районов «зонами чрезвычайного бедствия», что предоставило кабмину возможность существенно увеличить расходы из госбюджета на проведение восстановительных работ.
Политика
В Совфеде оценили заявление о возвращении фашизма на Украину
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал высказывание депутата Верховной рады Вадима Рабиновича о возвращении фашизма на Украину, сообщает RT.