Политика

RT на русскомRT на русскомПосольство России прокомментировало отказ США в выдаче Ярошенко

Посольство России в США возмущено отказом Вашингтона в выдаче российского лётчика Константина Ярошенко. По словам ведомства, американская сторона не предоставила никаких обоснований причин отклонения российского запроса.
Читать в источнике
Комментировать7
с чего всё началось
Отказ американских властей передать летчика Константина Ярошенко, которого в США приговорили к 20 годам тюрьмы, никак не обоснован, подобное отношение является жестоким и негуманным, заявили
 в посольстве России в США.
РБКвчера в 19:34

Подробнее о событии

В посольстве России рассказали о жестоком обращении с Ярошенко в США

Известиявчера в 19:43

Посольство России назвало необоснованным отказ США в выдаче Ярошенко

РБКвчера в 19:34

В посольстве России назвали необоснованным отказ США в депортации Ярошенко

ТАССвчера в 18:27

Посольство России прокомментировало отказ США в выдаче Ярошенко

RT на русскомвчера в 18:40

Посольство РФ разочаровано отказом США депортировать Ярошенко

Московский Комсомолецвчера в 18:39

Посольство РФ в США сообщило об ухудшении здоровья осужденного летчика Ярошенко

Интерфаксвчера в 19:08

Посольство России раскритиковало США за жестокое отношение к Ярошенко

РИА Новостивчера в 18:21
Показать все источники
Автоматически обработано 7065 источников, обновлено в 00:02, Ашберн
Футбол

Бэйл уехал в Лондон вместо подготовки к следующему матчу «Реала»

Нападающий «Реала» Гарет Бэйл улетел в Лондон вместо подготовки к матчу с «Леганесом» в чемпионате Испании.
Матч ТВ вчера в 08:49
Футбол

Нападающий «Краснодара» Сулейманов: «Свою машину купил за 4 миллиона»

Взял машину за 4 миллиона, — сказал Сулейманов в эфире YouTube-канала «КраСава».
Sportbox.RU вчера в 17:30
Происшествия

Начальника полиции подмосковного Ступина задержали за взятку

Главу полиции подмосковного Ступино задержали по подозрению в получении взятки в размере 500 тыс. рублей.
Газета.Ru вчера в 12:15
Происшествия

Под Новосибирском произошло сильное землетрясение

Жители города Искитим и нескольких поселков Новосибирской области около 8.50 утра почувствовали подземные толчки - в двадцати километрах от райцентра произошло серьезное землетрясение.
Российская газета вчера в 23:53
Кино

Автор «Чернобыля» напишет сценарий новых «Пиратов Карибского моря»

В качестве продюсера продолжения «Пиратов Карибского моря» выбран Джерри Брукхаймер.
RuNews24.ru вчера в 04:11
Политика

Шефчович разочарован итогами консультаций с Россией и Украиной по газу

Замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции заявил, что разочарован итогами трёхсторонних консультацией по газу между Россией, ЕС и Украиной, которые прошли в Брюсселе в понедельник, 28 октября.
RT на русском вчера в 12:38
Армия и оружие

Тело аль-Багдади сбросили в море

Тело главаря террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади, которого американцы в очередной раз ликвидировали, было сброшено в море.
REGNUM вчера в 17:04
Происшествия

Путин наградил экипаж аварийно севшего в Нижнеангарске Ан-24

Президент РФ Владимир Путин представил к государственным наградам экипаж самолета Ан-24, совершившего в июне этого года аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска в Бурятии.
BFM.ru вчера в 11:21
Авто

Более тысячи Toyota Land Cruiser Prado отзывают в России

В список "отзывников" попали Toyota Land Cruiser Prado, которые были проданы в период с 12 марта по 18 апреля этого года.
Новые автомобили вчера в 11:05
Происшествия

Российская туристка впала в кому на отдыхе в Турции

Как сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе компании TUI, девушка отправилась на отдых по линии туроператора 13 октября, проживала в отеле Throne Seagate Belek 5*. Подруга россиянки создала группу в социальной сети "ВКонтакте", в которой ищет неврологов и нейрохирургов, готовых помочь туристке.
Интерфакс вчера в 09:19
Общество

В Госдуме допустили сокращение моногородов вдвое

Число моногородов в России может сократиться почти вдвое — с 321 до 170.
РБК вчера в 21:46
Технологии

Сбербанк запустил новое приложение для похода в рестораны

Приложение носит название SberFood, оно доступно как в AppStore, так и Google Play. Действует приложение с 27 октября.
7 канал Красноярск вчера в 04:46
Фигурное катание

Трусова исполнила параллельный четверной тулуп вместе с Ханю

Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова и двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю исполнили параллельный четверной тулуп на разминке перед показательными выступлениями на этапе Гран-при Skate Canada.
Спорт день за днем 27 октября в 17:19
Гаджеты

Xiaomi подтвердил разработку смартфона Mi CC9 Pro

RuNews24.ru вчера в 03:35
Происшествия

Застреливший сослуживцев в Забайкалье арестован

Газета.Ru вчера в 04:41
Кино

Вышел первый трейлер нового сериала «Дракула»

Актуальные Новости вчера в 04:51
Футбол

Гончаренко подал в отставку

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подал в отставку. Об этом сообщает Телеграм-канал «ЦВБП-медиа» со ссылкой на «Спoрт-экcпресс».
ProstoProSport вчера в 09:46
Наука

Человеческий волос может стать биомаркером при шизофрении

Ученые исследовали волосяные фолликулы у более чем 150 человек с шизофренией и обнаружили, что экспрессия определенных генов была намного выше, чем у людей без шизофрении.
ГЛАС.RU вчера в 08:51
Шоу-бизнес

Памятник Николаю Караченцову открыли на Троекуровском кладбище

На Троекуровском кладбище открыли памятник народному артисту России Николаю Караченцову в день его рождения — 27 октября.
Коммерсантъ 27 октября в 09:20
Экономика

Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности

Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.
Ведомости вчера в 20:02
Шоу-бизнес

Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с женой

Резидент Comedy Club Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с его супругой Кристиной Асмус в фильме "Текст" по роману Дмитрия Глуховского.
РИА Новости вчера в 08:45
Политика

Голосование по импичменту Трампа проведут в Конгрессе США

«Демократы палаты представителей заявили в понедельник, что в четверг проведут голосование для формализации процедур следующей фазы расследования в рамках импичмента президента Трампа», — написали в американской газете.
Телеканал 360° вчера в 16:22
Хоккей

Малкин подтвердил наличие гражданства США

Газета.Ru вчера в 13:19
Общество

Эксперты предсказали рост социальных протестов в России

Число протестных акций в России может вырасти, а социальные протесты в стране будут политизироваться.
РБК вчера в 23:16
Общество

Вода ушла со всех подтопленных территорий в Хабаровском крае

В Хабаровском крае все подтопленные населенные пункты освободились от воды, уровень воды в реке Амур продолжает снижаться, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
Интерфакс вчера в 22:06
Здоровье

Глава Минздрава: Россия перейдёт на систему лекарственного страхования

«Надеемся, что в течение двух-трёх лет мы на эту систему перейдём», — уточнила Скворцова.
Янтарный Край вчера в 05:30
Политика

МВД Украины подтвердило вывоз добровольцами оружия из Золотого

RT на русском вчера в 02:02
Политика

Новак сообщил о ходе строительства «Турецкого потока»

Накануне Окружной суд Амстердама наложил арест на 100% акций компании South Stream Transport B.V. Компания занимается строительством морской части "Турецкого потока".
Деловое.ТВ 27 октября в 10:09
Общество

Количество жертв тайфуна «Хагибис» в Японии выросло до 98 человек

Ранее правительство Японии объявило часть пострадавших районов «зонами чрезвычайного бедствия», что предоставило кабмину возможность существенно увеличить расходы из госбюджета на проведение восстановительных работ.
Московский Комсомолец вчера в 22:39
Политика

В Совфеде оценили заявление о возвращении фашизма на Украину

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал высказывание депутата Верховной рады Вадима Рабиновича о возвращении фашизма на Украину, сообщает RT.
Газета.Ru вчера в 16:53
Как работают Яндекс.Новости?
Дело Константина ЯрошенкоБольше новостей по теме
Главное