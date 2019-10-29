Политика

RT на русскомRT на русскомПосольство России прокомментировало отказ США в выдаче Ярошенко

Посольство России в США возмущено отказом Вашингтона в выдаче российского лётчика Константина Ярошенко. По словам ведомства, американская сторона не предоставила никаких обоснований причин отклонения российского запроса.
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с чего всё началось
Отказ американских властей передать летчика Константина Ярошенко, которого в США приговорили к 20 годам тюрьмы, никак не обоснован, подобное отношение является жестоким и негуманным, заявили
 в посольстве России в США.
РБК19:34

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Экономика

Центробанк РФ снова снизил ключевую ставку

Добавим, с начала года это уже четвёртое понижение ставки, в сумме на 1,25%.
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Отстраненный футболист «Витесса» извинился перед Слуцким

Футболист «Витесса» Ришедли Базур, отстраненный от работы с главной командой после конфликта с главным тренером Леонидом Слуцким, вернулся к тренировкам, сообщает пресс-служба голландского клуба.
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Хоккей

Малкин подтвердил наличие гражданства США

Нападающий сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин подтвердил наличие гражданства США, сообщает "Спорт-Экспресс".
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Шефчович разочарован итогами консультаций с Россией и Украиной по газу

Замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции заявил, что разочарован итогами трёхсторонних консультацией по газу между Россией, ЕС и Украиной, которые прошли в Брюсселе в понедельник, 28 октября.
RT на русском 12:38
Происшествия

Путин наградил бортпроводницу аварийно севшего в Нижнеангарске Ан-24

Президент России Владимир Путин наградил медалью Нестерова бортпроводницу самолета Ан-24 Елену Лапуцкую, которая спасла 43 пассажиров при аварийной посадке воздушного судна в Нижнеангарске, Бурятия.
Известия 11:12
Общество

Телезрителей в России предупредили о возможных сбоях в вещании каналов

Добавим, что, по данным издания, в декабре 2018 года «Останкино» уже подавало два иска к «Первому каналу» на общую сумму 164 млн рублей, однако после погашения задолженности отозвало их.
REGNUM 03:42
Общество

Умер диссидент Владимир Буковский

Национальная служба новостей 01:01
Армия и оружие

США возьмут под контроль нефтяные месторождения в Сирии

Министр обороны США Марк Эспер заявил о намерении военных США обеспечивать защиту сирийским нефтяным месторождениям.
Газета.Ru 17:02
Происшествия

Четыре человека пострадали в ДТП на Сахалине

REGNUM 17:57
Путешествия

Отдых в Турции для россиян подорожает

Турецкий Минфин в 2020 году вводит новые сборы с отельеров. Среди них "налог на проживание". Базовая ставка налога составляет два процента.
Вести.Ru 14:48
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И. Попов: я вообще не удивлён результату, которого добился «Ростов»

Полузащитник «Ростова» Ивелин Попов прокомментировал результаты команды в текущем сезоне и признался, что не был удивлён успехам южан.
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Общество

Мария Бутина прилетела в родной Барнаул

Россиянка Мария Бутина, которая из тюрьмы США, прилетела в родной Барнаул вместе с отцом Валерием Бутиным во вторнике, 29 октября.
Вести.Ru 19:27
Политика

Трамп назвал Зеленского «новым президентом России»

Президент США Дональд Трамп назвал украинского коллегу Владимира Зеленского "новым президентом России".
РИА Новости 13:15
Гаджеты

Xiaomi готовит новое поколение «умных» телевизоров Mi TV

Astera 17:11
Спорт

Исполком WADA рассмотрит вопрос России 4 ноября

Российский вопрос рассмотрят даже в том случае, если комитет по соответствию не успеет подготовить свои рекомендации по изменению статуса РУСАДА, — сказала заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая ТАСС.
News.ru 10:12
Происшествия

Застрелившего сослуживцев в Горном Шамсутдинова предлагают оправдать

Московский Комсомолец Чита 26 октября в 22:34
Общество

Медведев распорядился создать в Ялте игорную зону

Премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании в Ялте игорной зоны «Золотой берег», копия документа размещена на официальном портале правовой информации.
Ведомости 06:48
Кино

Автор «Чернобыля» напишет сценарий новых «Пиратов Карибского моря»

В качестве продюсера продолжения «Пиратов Карибского моря» выбран Джерри Брукхаймер.
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Интернет

Windows 7 выдаёт уведомление о необходимости обновления до Windows 10

Как известно, после 14 января 2020 года прекращается поддержка Windows 7. Эта система была выпущена 22 июля 2009 года, и на данный момент ей уже 10 лет.
3DNews вчера в 10:35
Происшествия

В Хабаровском крае возбудили дело о суициде после жалоб на полицейских

По результатам принятых мер, 25 октября Николаевским-на-Амуре МСО СУ СК РФ по Хабаровскому краю было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 110 УК РФ «Доведение до самоубийства».
Амур.инфо 05:08
Здоровье

Средний возраст диагностирования рака в России составляет 64,5 года

Российскими медицинскими специалистами определён средний возраст диагностирования онкологических заболеваний в РФ, который на сегодняшний день составляет 64,5 года, об этом информирует издание RT, ссылаясь на Российское общество клинической онкологии.
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Apple представила наушники AirPods Pro с шумоподавлением

Коммерсантъ 13:50
Политика

Страны ЕС согласовали отсрочку Brexit до 31 января

27 стран Евросоюза согласились перенести дату выхода Великобритании из ЕС на три месяца - до 31 января 2020 года, сообщил председатель Европейского совета Дональд Туск.
Наша версия 09:42
Космос

СМИ узнали дату следующих испытаний двигателей корабля Crew Dragon

Первый запуск Crew Dragon с экипажем на борту должен был состояться в ноябре 2019 года, однако был перенесён из-за неудачных испытаний двигателей SuperDraco в апреле.
REGNUM 26 октября в 06:52
Происшествия

Названа причина смерти манекенщика Zombie Boy

Следователь Мелисса Ганьон назвала журналистам причину смерти канадского манекенщика Рика Дженеста, известного по прозвищу Зомби бой (Zombie Boy).
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Суд приговорил экс-премьера Дагестана к 6,5 годам тюрьмы за растрату

"Назначить в отношении Гамидова наказание в виде 6,5 лет лишения свободы в колонии общего режима, в отношении Юсуфова - 5,5 лет лишения свободы в колонии общего режима", - огласил решение судья.
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Почему черви-паразиты не перевариваются в кишечнике

Взрослые T. nodulosus паразитируют в кишечнике рыб, личинки же поселяются в печени, а также в других внутренних органах; черви поражают щук, форелей, судаков, сомов и других рыб, и избавиться от паразитов – если речь идёт о рыбном хозяйстве – очень и очень сложно.
Наука и жизнь 00:10
Кино

Завершены съемки нового фильма о Джеймсе Бонде

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Здоровье

Чиновников строго накажут за переезд врачей с Колымы

Руководство Колымы намерено плотно заняться вопросами медицины региона.
REGNUM 03:48
Экономика

В Минэкономразвития предложили изменить подход к учету бедности

В Минэкономразвития предложили изменить порядок статистического измерения уровня бедности в России.
Газета.Ru 20:37
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