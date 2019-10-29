с чего всё началось

Посольство России в США возмущено отказом Вашингтона в выдаче российского лётчика Константина Ярошенко. По словам ведомства, американская сторона не предоставила никаких обоснований причин отклонения российского запроса.

Футбол Отстраненный футболист «Витесса» извинился перед Слуцким Футболист «Витесса» Ришедли Базур, отстраненный от работы с главной командой после конфликта с главным тренером Леонидом Слуцким, вернулся к тренировкам, сообщает пресс-служба голландского клуба.

Хоккей Малкин подтвердил наличие гражданства США Нападающий сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин подтвердил наличие гражданства США, сообщает "Спорт-Экспресс".

Политика Шефчович разочарован итогами консультаций с Россией и Украиной по газу Замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции заявил, что разочарован итогами трёхсторонних консультацией по газу между Россией, ЕС и Украиной, которые прошли в Брюсселе в понедельник, 28 октября.

Происшествия Путин наградил бортпроводницу аварийно севшего в Нижнеангарске Ан-24 Президент России Владимир Путин наградил медалью Нестерова бортпроводницу самолета Ан-24 Елену Лапуцкую, которая спасла 43 пассажиров при аварийной посадке воздушного судна в Нижнеангарске, Бурятия.

Общество Телезрителей в России предупредили о возможных сбоях в вещании каналов Добавим, что, по данным издания, в декабре 2018 года «Останкино» уже подавало два иска к «Первому каналу» на общую сумму 164 млн рублей, однако после погашения задолженности отозвало их.

Путешествия Отдых в Турции для россиян подорожает Турецкий Минфин в 2020 году вводит новые сборы с отельеров. Среди них "налог на проживание". Базовая ставка налога составляет два процента.

Общество Мария Бутина прилетела в родной Барнаул Россиянка Мария Бутина, которая из тюрьмы США, прилетела в родной Барнаул вместе с отцом Валерием Бутиным во вторнике, 29 октября.

Спорт Исполком WADA рассмотрит вопрос России 4 ноября Российский вопрос рассмотрят даже в том случае, если комитет по соответствию не успеет подготовить свои рекомендации по изменению статуса РУСАДА, — сказала заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая ТАСС.

Общество Медведев распорядился создать в Ялте игорную зону Премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании в Ялте игорной зоны «Золотой берег», копия документа размещена на официальном портале правовой информации.

Интернет Windows 7 выдаёт уведомление о необходимости обновления до Windows 10 Как известно, после 14 января 2020 года прекращается поддержка Windows 7. Эта система была выпущена 22 июля 2009 года, и на данный момент ей уже 10 лет.

Происшествия В Хабаровском крае возбудили дело о суициде после жалоб на полицейских По результатам принятых мер, 25 октября Николаевским-на-Амуре МСО СУ СК РФ по Хабаровскому краю было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 110 УК РФ «Доведение до самоубийства».

Здоровье Средний возраст диагностирования рака в России составляет 64,5 года Российскими медицинскими специалистами определён средний возраст диагностирования онкологических заболеваний в РФ, который на сегодняшний день составляет 64,5 года, об этом информирует издание RT, ссылаясь на Российское общество клинической онкологии.

Политика Страны ЕС согласовали отсрочку Brexit до 31 января 27 стран Евросоюза согласились перенести дату выхода Великобритании из ЕС на три месяца - до 31 января 2020 года, сообщил председатель Европейского совета Дональд Туск.

Космос СМИ узнали дату следующих испытаний двигателей корабля Crew Dragon Первый запуск Crew Dragon с экипажем на борту должен был состояться в ноябре 2019 года, однако был перенесён из-за неудачных испытаний двигателей SuperDraco в апреле.

Происшествия Названа причина смерти манекенщика Zombie Boy Следователь Мелисса Ганьон назвала журналистам причину смерти канадского манекенщика Рика Дженеста, известного по прозвищу Зомби бой (Zombie Boy).

Происшествия Суд приговорил экс-премьера Дагестана к 6,5 годам тюрьмы за растрату "Назначить в отношении Гамидова наказание в виде 6,5 лет лишения свободы в колонии общего режима, в отношении Юсуфова - 5,5 лет лишения свободы в колонии общего режима", - огласил решение судья.