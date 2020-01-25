Происшествия

RT на русскомRT на русскомПосольство России выразило сожаление в связи с «шпиономанией» в Японии

В посольстве России выразили сожаление в связи с тем, что Япония присоединилась к «антироссийской шпиономании» на фоне появившейся в СМИ информации о якобы передаче секретной информации сотрудникам российского торгового представительства.
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Россия сожалеет, что Япония присоединилась к «антироссийским спекуляциям на тему шпиономании», говорится
 на странице в Facebook российского посольства в Японии.
Ведомости08:51

Подробнее о событии

Посольство РФ: Москва сожалеет, что Япония присоединилась к «антироссийской шпиономании»

ТАСС07:56

Посольство России прокомментировало ситуацию с торгпредством в Японии

РИА Новости08:15

Посольство России сожалеет о том, что Япония присоединилась к «спекуляциям о шпиономании»

Эхо Москвы08:30

Японца заподозрили в передаче секретных данных россиянину

Телеканал 360°06:24

Посольство России выразило сожаление в связи с «шпиономанией» в Японии

RT на русском08:50

В Японии расследуют передачу секретных данных сотруднику торгпредства России

Коммерсантъ07:55

Россиян подозревают в получении японских секретов

Вести.Ru07:54
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Здоровье

Академик Беленков объяснил, когда отрыв тромба грозит и молодым людям

Варикозное расширен вен таза или ног у женщин и мерцательная аритмия у молодых мужчин может привести к отрыву тромба.
Радио Комсомольская правда 22 января в 00:41
Общество

Путин поручил сократить сроки рассмотрения заявлений на маткапитал

Президент Владимир Путин поручил правительству внести в законодательство изменения по сокращению сроков рассмотрения заявлений о распоряжении деньгами материнского капитала.
РИА Новости 07:07
Политика

Владислав Сурков ушел с госслужбы, причиной стала Украина

Чеснаков добавил, что после отдыха Сурков пообещал более подробно объяснить причины своего решения, а также сообщить о дальнейших планах в направлении политической деятельности.
Российский Диалог 01:59
Общество

Хуснуллин предложил начать реновацию жилья во всех городах России

Вице-премьер Марат Хуснуллин в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 1» предложил провести всероссийскую программу реновации жилья.
Ведомости 06:29
Хоккей

Василевский совершил красивейший сейв в Матче звёзд НХЛ

Российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский в конкурсе вратарей Матча звезл НХЛ совершил красивый сейв.
Metaratings 03:28
Политика

Главу Чувашии могут исключить из «Единой России» за шутку над пожарным

«Единая Россия» (ЕР) поставит вопрос об исключении главы Чувашии Михаила Игнатьева из партии и его соответствии занимаемой должности, приводит пресс-служба слова секретаря генерального совета партии Андрея Турчака.
Коммерсантъ вчера в 09:50
Теннис

Хачанов проиграл Кирьосу в матче третьего круга Australian Open

Российский теннисист Карен Хачанов уступил австралийцу Нику Кирьосу в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) - первого в сезоне турнира серии Большого шлема.
ТАСС Спорт 07:41
Происшествия

Сбегавшая из дома мать тройняшек из Туапсе выпустила видеообращение

Мать тройняшек из Туапсе, которая трижды за две недели сбегала из дома, объяснила в своём видеообращении, оказавшемся в соцсетях, что причиной ухода из семьи была угроза её жизни, исходившая от мужа.
РИА Новости вчера в 06:58
Общество

Росстат сообщил о сокращении населения России второй год подряд

Росстат уже второй год подряд заявляет об убыли населения: по официальным данным, в 2018 г. население сократилось на 99 700 человек.
Ведомости вчера в 05:33
Политика

В Совфеде оценили претензии Польши на компенсации со стороны России

Российский сенатор Сергей Цеков считает, что польские политики попросту позорят себя и страну постоянными заявлениями о компенсациях, которые якобы причитаются Варшаве со стороны Москвы за ущерб в годы Второй мировой войны.
Московский Комсомолец 06:08
Политика

МИД Ирана: сбивший украинский самолет человек находится в тюрьме

"Человек, который по ошибке сбил в Иране украинский самолет, сегодня находится в тюрьме", - сказал министр.
Газета.Ru 03:45
Происшествия

Россиянка встала и пошла после падения с девятого этажа

Русская Планета вчера в 05:31
Происшествия

Подруга сожженной блогерши рассказала о ее убийстве

20-летняя блогерша из Санкт-Петербурга Мишель Михаэлис, чье сожженное тело было найдено в лесу, умерла во время удушающего секса со своим партнером, 21-летним Алесем Завтраковым.
Lenta.ru вчера в 12:24
Биатлон

Сборная Франции победила в сингл-миксте на этапе КМ в Поклюке

RT на русском 08:10
Кино

Российский фильм «Холоп» начали показывать в США и Канаде

Как уточнил директор по развитию компании KiniFilm Corp, представитель дистрибьютеров Александр Беляков, показ картины будет идти в 37 кинотеатрах США и Канады с 25 января по 2 февраля.
RuNews24.ru 03:48
Армия и оружие

Минобороны прокомментировало «перехват» США российской колонны в Сирии

Некоторые представители Пентагона нагнетают обстановку вокруг взаимодействия российских и американских военных в Сирии.
Известия 08:31
Происшествия

Виновник смертельного ДТП в Москве за год получил 650 штрафов

РИА Новости 07:18
Политика

Помпео раскритиковал американскую ведущую после вопроса об Украине

Американский госсекретарь Майк Помпео раскритиковал ведущую Мэри Луиз Келли после того, как она начала задавать ему вопросы о политике и об Украине, сообщает радиостанция NPR.
Газета.Ru вчера в 20:17
Общество

Поклонская назвала возможное происхождение коронавируса

Депутат Госдумы уверена, что инфекцию умышленно применили против Китая Наталья Поклонская рассказала о своей уверенности, что вид коронавируса, выявленный в Китае, – это новый тип биологического оружия, сообщает "Рамблер".
АМИТЕЛ 07:18
Футбол

РФС признал недействительными выборы главы РПЛ

Например, почетный президент РФС Вячеслав Колосков в интервью "Газете.Ru" утверждал, что если бы какие-то претензии в отношении РПЛ и Прядкина в частности и были бы, то руководство федерации выразило бы их сразу же после проведения выборов.
Газета.Ru вчера в 13:57
Футбол

Медведев: матч с «Ред Буллом» поможет Кокорину перед арендой в «Сочи»

РИА Новости 07:35
Здоровье

Врач рассказала об опасности блюд из сырого мяса

Блюда из сырого мяса и рыбы могут представлять большую опасность для человека из-за высокой вероятности наличия в них личинок паразитических червей (гельминтов), рассказала 25 января в интервью радио Sputnik паразитолог Елена Чернышева.
Известия вчера в 20:19
Армия и оружие

В Афганистане ракета попала в военный вертолет

Ракета попала в военный вертолет в провинции Гильменд на юге Афганистана, четверо военнослужащих получили ранения, передает телеканал Tolo News со ссылкой на 215-й корпус афганской армии.
РИА Новости 05:15
Культура

Сегодня Владимиру Высоцкому исполнилось бы 82 года

Поэту, барду, артисту Владимиру Высоцкому сегодня, 25 января, исполнилось бы 82 года.
Канал 7+ 07:35
Общество

Лукашенко обвинил Россию в давлении на нефтяную сферу Белоруссии

Идею объединения два года назад Лукашенко отверг во время переговоров с Путиным Президент пояснил, что лично со своими коллегами построил первую независимую суверенную Белоруссию в истории.
Деловое.ТВ вчера в 05:40
Наука

Змеи признаны первоисточником китайского коронавируса

В результате ученые пришли к выводу, что новый вирус 2019-nCoV оказался комбинацией выявленного у летучих мышей коронавируса и коронавируса неизвестного происхождения.
МедиаПоток 23 января в 10:03
Политика

МИД России прокомментировал высылку дипломатов из Болгарии

Москва назвала высылку российских дипломатов из Болгарии откровенно недружественным шагом. Об этом говорится в заявлении российского МИД.
РИА Новости 07:28
Происшествия

В Чите задержали отца найденных в заброшенном доме четырех детей

Известия вчера в 07:43
Происшествия

Более 20 человек стали жертвами землетрясения на востоке Турции

Землетрясение магнитудой 6,8 в восточных провинциях Турции унесло жизни по меньшей мере 21 человека.
RT на русском 03:38
Общество

Работающим на митингах полицейским сделают надбавки

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал два постановления о ежемесячных надбавках к окладам полицейским, военнослужащим и сотрудникам Росгвардии в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Коммерсантъ вчера в 12:22
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