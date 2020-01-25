Происшествия
RT на русскомПосольство России выразило сожаление в связи с «шпиономанией» в Японии
В посольстве России выразили сожаление в связи с тем, что Япония присоединилась к «антироссийской шпиономании» на фоне появившейся в СМИ информации о якобы передаче секретной информации сотрудникам российского торгового представительства.
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Россия сожалеет, что Япония присоединилась к «антироссийским спекуляциям на тему шпиономании», говорится на странице в Facebook российского посольства в Японии.Ведомости08:51
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Здоровье
Академик Беленков объяснил, когда отрыв тромба грозит и молодым людям
Варикозное расширен вен таза или ног у женщин и мерцательная аритмия у молодых мужчин может привести к отрыву тромба.
Общество
Путин поручил сократить сроки рассмотрения заявлений на маткапитал
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Политика
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Чеснаков добавил, что после отдыха Сурков пообещал более подробно объяснить причины своего решения, а также сообщить о дальнейших планах в направлении политической деятельности.
Общество
Хуснуллин предложил начать реновацию жилья во всех городах России
Вице-премьер Марат Хуснуллин в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 1» предложил провести всероссийскую программу реновации жилья.
Хоккей
Василевский совершил красивейший сейв в Матче звёзд НХЛ
Российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский в конкурсе вратарей Матча звезл НХЛ совершил красивый сейв.
Политика
Главу Чувашии могут исключить из «Единой России» за шутку над пожарным
«Единая Россия» (ЕР) поставит вопрос об исключении главы Чувашии Михаила Игнатьева из партии и его соответствии занимаемой должности, приводит пресс-служба слова секретаря генерального совета партии Андрея Турчака.
Теннис
Хачанов проиграл Кирьосу в матче третьего круга Australian Open
Российский теннисист Карен Хачанов уступил австралийцу Нику Кирьосу в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) - первого в сезоне турнира серии Большого шлема.
Происшествия
Сбегавшая из дома мать тройняшек из Туапсе выпустила видеообращение
Мать тройняшек из Туапсе, которая трижды за две недели сбегала из дома, объяснила в своём видеообращении, оказавшемся в соцсетях, что причиной ухода из семьи была угроза её жизни, исходившая от мужа.
Общество
Росстат сообщил о сокращении населения России второй год подряд
Росстат уже второй год подряд заявляет об убыли населения: по официальным данным, в 2018 г. население сократилось на 99 700 человек.
Политика
В Совфеде оценили претензии Польши на компенсации со стороны России
Российский сенатор Сергей Цеков считает, что польские политики попросту позорят себя и страну постоянными заявлениями о компенсациях, которые якобы причитаются Варшаве со стороны Москвы за ущерб в годы Второй мировой войны.
Политика
МИД Ирана: сбивший украинский самолет человек находится в тюрьме
"Человек, который по ошибке сбил в Иране украинский самолет, сегодня находится в тюрьме", - сказал министр.
Происшествия
Россиянка встала и пошла после падения с девятого этажа
Происшествия
Подруга сожженной блогерши рассказала о ее убийстве
20-летняя блогерша из Санкт-Петербурга Мишель Михаэлис, чье сожженное тело было найдено в лесу, умерла во время удушающего секса со своим партнером, 21-летним Алесем Завтраковым.
Биатлон
Сборная Франции победила в сингл-миксте на этапе КМ в Поклюке
Кино
Российский фильм «Холоп» начали показывать в США и Канаде
Как уточнил директор по развитию компании KiniFilm Corp, представитель дистрибьютеров Александр Беляков, показ картины будет идти в 37 кинотеатрах США и Канады с 25 января по 2 февраля.
Армия и оружие
Минобороны прокомментировало «перехват» США российской колонны в Сирии
Некоторые представители Пентагона нагнетают обстановку вокруг взаимодействия российских и американских военных в Сирии.
Политика
Помпео раскритиковал американскую ведущую после вопроса об Украине
Американский госсекретарь Майк Помпео раскритиковал ведущую Мэри Луиз Келли после того, как она начала задавать ему вопросы о политике и об Украине, сообщает радиостанция NPR.
Общество
Поклонская назвала возможное происхождение коронавируса
Депутат Госдумы уверена, что инфекцию умышленно применили против Китая Наталья Поклонская рассказала о своей уверенности, что вид коронавируса, выявленный в Китае, – это новый тип биологического оружия, сообщает "Рамблер".
Футбол
РФС признал недействительными выборы главы РПЛ
Например, почетный президент РФС Вячеслав Колосков в интервью "Газете.Ru" утверждал, что если бы какие-то претензии в отношении РПЛ и Прядкина в частности и были бы, то руководство федерации выразило бы их сразу же после проведения выборов.
Здоровье
Врач рассказала об опасности блюд из сырого мяса
Блюда из сырого мяса и рыбы могут представлять большую опасность для человека из-за высокой вероятности наличия в них личинок паразитических червей (гельминтов), рассказала 25 января в интервью радио Sputnik паразитолог Елена Чернышева.
Армия и оружие
В Афганистане ракета попала в военный вертолет
Ракета попала в военный вертолет в провинции Гильменд на юге Афганистана, четверо военнослужащих получили ранения, передает телеканал Tolo News со ссылкой на 215-й корпус афганской армии.
Культура
Сегодня Владимиру Высоцкому исполнилось бы 82 года
Поэту, барду, артисту Владимиру Высоцкому сегодня, 25 января, исполнилось бы 82 года.
Общество
Лукашенко обвинил Россию в давлении на нефтяную сферу Белоруссии
Идею объединения два года назад Лукашенко отверг во время переговоров с Путиным Президент пояснил, что лично со своими коллегами построил первую независимую суверенную Белоруссию в истории.
Наука
Змеи признаны первоисточником китайского коронавируса
В результате ученые пришли к выводу, что новый вирус 2019-nCoV оказался комбинацией выявленного у летучих мышей коронавируса и коронавируса неизвестного происхождения.
Политика
МИД России прокомментировал высылку дипломатов из Болгарии
Москва назвала высылку российских дипломатов из Болгарии откровенно недружественным шагом. Об этом говорится в заявлении российского МИД.
Происшествия
В Чите задержали отца найденных в заброшенном доме четырех детей
Происшествия
Более 20 человек стали жертвами землетрясения на востоке Турции
Землетрясение магнитудой 6,8 в восточных провинциях Турции унесло жизни по меньшей мере 21 человека.
Общество
Работающим на митингах полицейским сделают надбавки
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал два постановления о ежемесячных надбавках к окладам полицейским, военнослужащим и сотрудникам Росгвардии в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.