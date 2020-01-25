с чего всё началось

В посольстве России выразили сожаление в связи с тем, что Япония присоединилась к «антироссийской шпиономании» на фоне появившейся в СМИ информации о якобы передаче секретной информации сотрудникам российского торгового представительства.

Посольство России выразило сожаление в связи с «шпиономанией» в Японии

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Политика МИД России прокомментировал высылку дипломатов из Болгарии Москва назвала высылку российских дипломатов из Болгарии откровенно недружественным шагом. Об этом говорится в заявлении российского МИД.