Политика
RT на русскомПосольство России прокомментировало заявление Киева по Одессе
«Разумеется, делается это голословно и на основе не имеющих ничего общего с реальностью предположений», — рассказали в ведомстве ТАСС, комментируя заявление МИД Украины о ситуации с расследованием гибели 48 человек в Одессе.
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с чего всё началось
Министерство иностранных дел Украины безосновательно обвинило Россию в причастности к трагедии в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года вместо того, чтобы наказать реальных организаторов и исполнителей уничтожения десятков людей.ТАСС12:27
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Российское посольство оценило обвинения Киева о провале расследования трагедии в Одессе
Комсомольская правда15:38
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 16:30, Ашберн
Общество
В МЧС дали рекомендации по профилактике коронавируса
В МЧС посоветовали россиянам после возвращения с улицы промывать глаза, нос и горло, чтобы предотвратить заражение коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru 03:03
Общество
Правительство сняло запрет на вывоз из России медицинских масок
Правительство отменило свое постановление о запрете на вывоз из России медицинских масок, респираторов и других средств индивидуальной защиты (СИЗ).
Ведомости 08:43
Общество
35 пациентов с коронавирусом скончались в Москве
"В Москве скончались 35 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Интерфакс 16:10
Армия и оружие
Российские военные продезинфицируют еще три медучреждения в Италии
Российские военные совместно с итальянскими коллегами 1 мая продезинфицируют три лечебных учреждения в городе Брешиа, сообщает Минобороны РФ.
Аргументы и Факты 01 мая в 05:38
Здоровье
Названы самые ранние симптомы коронавируса
Владимир Зайцев, врач-отоларинголог высшей категории, назвал симптомы коронавируса, которые чаще всего наблюдаются у заболевших в первые два-три дня.
Lenta.ru 11:52
Политика
Президент Казахстана прекратил полномочия сенатора Дариги Назарбаевой
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о прекращении полномочий спикера Сената Дариги Назарбаевой.
BFM.ru вчера в 03:50
Общество
Никита Михалков обвинил Билла Гейтса в желании чипировать всех людей
Российский режиссер и актер Никита Михалков выразил мнение, что американский миллиардер Билл Гейтс планирует чипировать всех людей планеты в связи с пандемией коронавируса.
Спорт-Экспресс вчера в 13:05
Общество
В «Аэрофлоте» сочли возможным возобновление полетов за рубеж летом
Международное авиасообщение, согласно оптимистичным прогнозам, может быть возобновлено в середине лета.
РБК 15:27
Шоу-бизнес
Актриса Татьяна Васильева поразилась масштабу эпидемии коронавируса
Аргументы и Факты вчера в 19:54
Шоу-бизнес
Надежда Ангарская выиграла в проекте «Последний герой»
Многим зрителям не понравился такой результат. Зрители шоу в Интернете отмечали, что Ангарская не была сильнейшим участником.
RuNews24.ru 07:34
Шоу-бизнес
Выздоровевшая Бабкина впервые записала видео после болезни
Выздоровевшая артистка Надежда Бабкина, которую накануне выписали из больницы, впервые записала видео и опубликовала его в Instagram.
RuNews24.ru вчера в 03:38
Общество
Как Минздрав заражённых вахтовиков в Якутии считал
Якутск, 3 мая 2020, 04:39 — REGNUM Власти Якутии, Минздрав РФ и собственники Чаяндинского месторождения не могут определиться с точным количество заражённых коронавирусом вахтовиков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 21:39
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова официально подала на развод с Джиганом
32-летняя российская фотомодель Оксана Самойлова официально подала на развод с 34-летним рэпером Денисом Устименко-Вайнштейном, более известным под своим сценическим псевдонимом Джиган.
Экспресс газета 12:11
Общество
Семь населенных пунктов Нижегородской области закрыты на карантин
В семи населенных пунктах Нижегородской области, на территории которых наблюдается высокий уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией, введен карантин.
Ридус вчера в 15:33
Политика
Росавиация рассказала о тренировке воздушной части парада Победы
«В соответствии с представлением от Минобороны России для проведения тренировок воздушной части парада Победы в Москве оперативными органами ЕС ОрВД установлен временный режим использования воздушного пространства на 4 мая 2020 года», — указывается в заявлении.
RT на русском 15:10
Общество
Главный эпидемиолог Минздрава оценил сроки спада эпидемии
Главный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико в беседе с "Парламентской газетой" назвал условия, при которых эпидемию коронавируса можно будет считать остановленной.
РИА Новости 09:10
Общество
Джонсон рассказал, как врачи собирались объявить о его смерти
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, перенесший коронавирус, сообщил изданию Sun, что врачи собирались объявить о его смерти.
РИА Новости вчера в 22:02
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ вчера в 13:15
Культура
В Питере умер 73-летний ветеран игр Dark Souls
На 74 году жизни умер Николай Еремеев — пожилой ютубер из Санкт-Петербурга. Николай успел пройти все части Dark Souls, Nioh и Sekiro.
CyberSport.ru 16:11
Общество
Коронавирус выявили у пациентов психиатрической больницы в Ленобласти
Коронавирус подтвердился у 28 пациентов психиатрической больницы имени Кащенко в Гатчинском районе Ленинградской области.
Вечерняя Москва 08:57
Политика
Глава Северной Осетии на допустит празднества окончания Второй мировой
Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров заявил, что не допустит празднования в республике 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
Московский Комсомолец вчера в 12:03
Общество
В России могут ввести «паспорт иммунитета» к коронавирусу
Мурашко сообщил, что создать паспорт иммунитета довольно просто.
Твой Континент 15:37
Общество
Попова оценила возможность снятия ограничений с 12 мая
Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила возможности продления ограничительных мер до июня, если россияне начнут нарушать режим самоизоляции во время майских праздников.
РИА Новости 07:34
Футбол
Защитник «Спартака» может перейти в «Порту»
Sport.ru 13:57
Политика
Помпео заявил о доказательствах сокрытия КНР ситуации с коронавирусом
У США есть достаточно доказательств того, что Коммунистическая партия Китая «делала всё, чтобы скрыть ситуацию с распространением коронавируса».
RT на русском 10:45
Общество
Скорректирован прогноз по эпидемии в России
Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru вчера в 04:54
Общество
Часть ограничений по коронавирусу сохранят до появления вакцины
Часть ограничительных мероприятий в России будет сохраняться до появления вакцины, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
РИА Новости 12:36
Общество
Немецкий регулятор частично подтвердил новость о «Северном потоке-2»
О намерении принять в кратчайшие сроки решение по поводу заявки оператора "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG сообщил представитель Федерального сетевого агентства Германии (BNA) Фите Вульф.
Вести.Ru вчера в 11:18
Здоровье
В России потребление алкоголя за время самоизоляции выросло на 2-3%
Потребление алкоголя в России выросла на 2-3% за время самоизоляции, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
РИА Новости 12:59