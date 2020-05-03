Политика

RT на русскомRT на русскомПосольство России прокомментировало заявление Киева по Одессе

«Разумеется, делается это голословно и на основе не имеющих ничего общего с реальностью предположений», — рассказали в ведомстве ТАСС, комментируя заявление МИД Украины о ситуации с расследованием гибели 48 человек в Одессе.
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с чего всё началось

Посольство РФ назвало голословным заявление МИД Украины о вине России в событиях в Одессе

Министерство иностранных дел Украины безосновательно обвинило Россию в причастности к трагедии в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года вместо того, чтобы наказать реальных организаторов и исполнителей уничтожения десятков людей.
ТАСС12:27

Подробнее о событии

Российское посольство оценило обвинения Киева о провале расследования трагедии в Одессе

Комсомольская правда15:38

В посольстве РФ на Украине прокомментировали заявление Киева по Одессе

Известия15:30

Посольство оценило заявление МИД Украины о причастности РФ к трагедии в Одессе

Москва 2412:44

Посольство РФ отреагировало на заявление МИД Украины по трагедии в Одессе

Газета.Ru14:34

Посольство России прокомментировало заявление Киева по Одессе

RT на русском12:52

Посольство России оценило слова Киева о провале расследования трагедии в Одессе

Lenta.ru15:13

Посольство РФ назвало голословным заявление МИД Украины о вине России в событиях в Одессе

ТАСС12:27
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 16:30, Ашберн
Общество

В МЧС дали рекомендации по профилактике коронавируса

В МЧС посоветовали россиянам после возвращения с улицы промывать глаза, нос и горло, чтобы предотвратить заражение коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru 03:03
114
Общество

Правительство сняло запрет на вывоз из России медицинских масок

Правительство отменило свое постановление о запрете на вывоз из России медицинских масок, респираторов и других средств индивидуальной защиты (СИЗ).
Ведомости 08:43
344
Общество

35 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

"В Москве скончались 35 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Интерфакс 16:10
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Армия и оружие

Российские военные продезинфицируют еще три медучреждения в Италии

Российские военные совместно с итальянскими коллегами 1 мая продезинфицируют три лечебных учреждения в городе Брешиа, сообщает Минобороны РФ.
Аргументы и Факты 01 мая в 05:38
43
Здоровье

Названы самые ранние симптомы коронавируса

Владимир Зайцев, врач-отоларинголог высшей категории, назвал симптомы коронавируса, которые чаще всего наблюдаются у заболевших в первые два-три дня.
Lenta.ru 11:52
213
Политика

Президент Казахстана прекратил полномочия сенатора Дариги Назарбаевой

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о прекращении полномочий спикера Сената Дариги Назарбаевой.
BFM.ru вчера в 03:50
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Общество

Никита Михалков обвинил Билла Гейтса в желании чипировать всех людей

Российский режиссер и актер Никита Михалков выразил мнение, что американский миллиардер Билл Гейтс планирует чипировать всех людей планеты в связи с пандемией коронавируса.
Спорт-Экспресс вчера в 13:05
735
Общество

В «Аэрофлоте» сочли возможным возобновление полетов за рубеж летом

Международное авиасообщение, согласно оптимистичным прогнозам, может быть возобновлено в середине лета.
РБК 15:27
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Шоу-бизнес

Актриса Татьяна Васильева поразилась масштабу эпидемии коронавируса

Аргументы и Факты вчера в 19:54
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Шоу-бизнес

Надежда Ангарская выиграла в проекте «Последний герой»

Многим зрителям не понравился такой результат. Зрители шоу в Интернете отмечали, что Ангарская не была сильнейшим участником.
RuNews24.ru 07:34
35
Шоу-бизнес

Выздоровевшая Бабкина впервые записала видео после болезни

Выздоровевшая артистка Надежда Бабкина, которую накануне выписали из больницы, впервые записала видео и опубликовала его в Instagram.
RuNews24.ru вчера в 03:38
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Общество

Как Минздрав заражённых вахтовиков в Якутии считал

Якутск, 3 мая 2020, 04:39 — REGNUM Власти Якутии, Минздрав РФ и собственники Чаяндинского месторождения не могут определиться с точным количество заражённых коронавирусом вахтовиков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 21:39
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова официально подала на развод с Джиганом

32-летняя российская фотомодель Оксана Самойлова официально подала на развод с 34-летним рэпером Денисом Устименко-Вайнштейном, более известным под своим сценическим псевдонимом Джиган.
Экспресс газета 12:11
2
Общество

Семь населенных пунктов Нижегородской области закрыты на карантин

В семи населенных пунктах Нижегородской области, на территории которых наблюдается высокий уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией, введен карантин.
Ридус вчера в 15:33
701
Политика

Росавиация рассказала о тренировке воздушной части парада Победы

«В соответствии с представлением от Минобороны России для проведения тренировок воздушной части парада Победы в Москве оперативными органами ЕС ОрВД установлен временный режим использования воздушного пространства на 4 мая 2020 года», — указывается в заявлении.
RT на русском 15:10
47
Общество

Главный эпидемиолог Минздрава оценил сроки спада эпидемии

Главный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико в беседе с "Парламентской газетой" назвал условия, при которых эпидемию коронавируса можно будет считать остановленной.
РИА Новости 09:10
816
Общество

Джонсон рассказал, как врачи собирались объявить о его смерти

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, перенесший коронавирус, сообщил изданию Sun, что врачи собирались объявить о его смерти.
РИА Новости вчера в 22:02
44
Общество

Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира

Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ вчера в 13:15
3,7K
Культура

В Питере умер 73-летний ветеран игр Dark Souls

На 74 году жизни умер Николай Еремеев — пожилой ютубер из Санкт-Петербурга. Николай успел пройти все части Dark Souls, Nioh и Sekiro.
CyberSport.ru 16:11
Общество

Коронавирус выявили у пациентов психиатрической больницы в Ленобласти

Коронавирус подтвердился у 28 пациентов психиатрической больницы имени Кащенко в Гатчинском районе Ленинградской области.
Вечерняя Москва 08:57
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Политика

Глава Северной Осетии на допустит празднества окончания Второй мировой

Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров заявил, что не допустит празднования в республике 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
Московский Комсомолец вчера в 12:03
7
Общество

В России могут ввести «паспорт иммунитета» к коронавирусу

Мурашко сообщил, что создать паспорт иммунитета довольно просто.
Твой Континент 15:37
41
Общество

Попова оценила возможность снятия ограничений с 12 мая

Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила возможности продления ограничительных мер до июня, если россияне начнут нарушать режим самоизоляции во время майских праздников.
РИА Новости 07:34
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Футбол

Защитник «Спартака» может перейти в «Порту»

Sport.ru 13:57
Политика

Помпео заявил о доказательствах сокрытия КНР ситуации с коронавирусом

У США есть достаточно доказательств того, что Коммунистическая партия Китая «делала всё, чтобы скрыть ситуацию с распространением коронавируса».
RT на русском 10:45
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Хоккей

Доторговался: «Магнитка» снизила предложение Мозякину на 10 млн

Газета.Ru 15:54
Общество

Скорректирован прогноз по эпидемии в России

Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru вчера в 04:54
2,7K
Общество

Часть ограничений по коронавирусу сохранят до появления вакцины

Часть ограничительных мероприятий в России будет сохраняться до появления вакцины, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
РИА Новости 12:36
2,1K
Общество

Немецкий регулятор частично подтвердил новость о «Северном потоке-2»

О намерении принять в кратчайшие сроки решение по поводу заявки оператора "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG сообщил представитель Федерального сетевого агентства Германии (BNA) Фите Вульф.
Вести.Ru вчера в 11:18
1,2K
Здоровье

В России потребление алкоголя за время самоизоляции выросло на 2-3%

Потребление алкоголя в России выросла на 2-3% за время самоизоляции, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
РИА Новости 12:59
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