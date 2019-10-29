Политика

РИА НовостиРИА НовостиПосольство России раскритиковало США за жестокое отношение к Ярошенко

Власти США проявляют негуманное и жестокое обращение к россиянину Константину Ярошенко, который находится в американской тюрьме; Москва будет ставить этот вопрос перед международными правозащитными организациями, заявили в посольстве России в Вашингтоне.
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с чего всё началось
Отказ американских властей передать летчика Константина Ярошенко, которого в США приговорили к 20 годам тюрьмы, никак не обоснован, подобное отношение является жестоким и негуманным, заявили
 в посольстве России в США.
РБКвчера в 19:34

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В посольстве России рассказали о жестоком обращении с Ярошенко в США

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Посольство России раскритиковало США за жестокое отношение к Ярошенко

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Посольство РФ в США сообщило об ухудшении здоровья осужденного летчика Ярошенко

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РБКвчера в 19:34
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Автоматически обработано 7065 источников, обновлено в 01:31, Ашберн
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ЦБ отозвал лицензию у страховой компании «Стерх»

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Нико Хюлкенберг: Квят должен был попытаться атаковать

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Газета.Ru вчера в 21:40
Происшествия

Под Новосибирском произошло землетрясение

10 октября в Иркутске произошло землетрясение магнитудой 4. Тогда толчки почувствовали жители поселков Луговое, Мельничная Падь и Бозой.
РБК 00:13
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Приборы будут выдавать в больницах и поликлиниках В 2020 году российские больницы и поликлиники могут начать выдавать пациентам приборы для мониторинга состояния здоровья, сообщает "Ъ".
АМИТЕЛ 27 октября в 23:10
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Казань заявилась на проведение Суперкубка УЕФА

Сегодня официально подана заявка на проведение в Казани Суперкубка УЕФА в 2022 либо в 2023 году.
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Младенец умер от голода на Урале

Газета.Ru вчера в 16:04
Экономика

Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности

Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.
Ведомости вчера в 20:02
Общество

Социологи назвали главные страхи россиян

Неожиданно большое количество россиян, судя по опросу, боятся войны, отметил в разговоре с РБК руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян.
РБК 00:00
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Социологи зафиксировали рост уровня поддержки Путина

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На Троекуровском кладбище открылся памятник Николаю Караченцову

Памятник актеру Николаю Караченцову открылся на Троекуровском кладбище, сообщает РИАМО со ссылкой на корреспондента.
Molnet.ru 27 октября в 09:42
Хоккей

Хоккеист Евгений Малкин подтвердил, что получил гражданство США

Российский нападающий клуба НХЛ "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин подтвердил, что у него есть гражданство США.
Российская газета вчера в 14:50
Шоу-бизнес

У Максима Фадеева случился сердечный приступ

Российский музыкальный продюсер и музыкант Максим Фадеев перенес сердечный приступ.
Lenta.ru вчера в 04:41
Происшествия

В смерти погибшей в Турции девочки обвинили ее мать

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Газета.Ru вчера в 11:03
Экономика

Экономисты: Россияне платят за продэмбарго по 445 млрд ежегодно

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В Госдуме допустили сокращение моногородов вдвое

Число моногородов в России может сократиться почти вдвое — с 321 до 170.
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Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, как уменьшить риск инсульта

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Шоу-бизнес

Изменившая внешность актриса Амалия Мордвинова переехала жить в США

Известная российская актриса Амалия Мордвинова, которую пресса называет рекордсменкой по бракам и разводам, как оказалось, в свои 45 лет изменилась до неузнаваемости.
Дни24 вчера в 11:34
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Суд на два месяца арестовал расстрелявшего сослуживцев солдата

Известия вчера в 03:44
Футбол

Нападающий «Краснодара» Сулейманов: «Свою машину купил за 4 миллиона»

Взял машину за 4 миллиона, — сказал Сулейманов в эфире YouTube-канала «КраСава».
Sportbox.RU вчера в 17:30
Авто

Собрана первая партия LADA 4x4 с новым салоном

Основные изменения затронут салон, где появятся новые приборная панель и центральный тоннель, другие сиденья, задний диван с тремя подголовниками и формованный потолок (как современных моделей LADA).
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Лидер «Азова» угрожает Зеленскому введением 10 тысяч бойцов в Донбасс

Газета.Ru 27 октября в 06:58
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Стало известно, где может находиться пропавший в Уфе отец с детьми

Bash.News 01:20
Путешествия

Названы самые популярные места отдыха россиян на ноябрьские праздники

Москва, Сочи и Санкт-Петербург признали самыми популярными направлениями поездок в ноябрьские праздники внутри страны.
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Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с женой

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Хабиров обновил структуру правительства Башкирии

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Шефчович разочарован итогами консультаций с Россией и Украиной по газу

Замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции заявил, что разочарован итогами трёхсторонних консультаций по газу между Россией, ЕС и Украиной, которые прошли в Брюсселе в понедельник, 28 октября.
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Общество

Бизнес получил прямой доступ к «регуляторной гильотине»

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Коммерсантъ вчера в 18:51
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В Минздраве нашли способ продлить жизни россиян

Изменение возраста продажи крепкого алкоголя с 21 года позволит увеличить продолжительность жизни и сократить потребление алкоголя молодыми людьми.
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Происшествия

Свердловчанка выпала из окна роддома и погибла

В Екатеринбурге молодая мать выпала из окна третьего этажа роддома и погибла. Инцидент произошёл 28 октября, пишут местные СМИ.
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