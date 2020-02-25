Общество

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Российское посольство в Италии посоветовало россиянам воздержаться от поездок в регионы страны, где были выявлены случаи заражения коронавирусом COVID-19. По последним данным, в Италии заразились уже 230 человек, погибли семеро.
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«Поскольку очаги распространения вируса и наибольшее число заражённых находятся в северных областях Италии (в Ломбардии, Венето, Пьемонте и Эмилии-Романье), посольство рекомендует россиянам воздержаться от поездок в эти регионы, если это не вызвано крайней необходимостью», — говорится
 в сообщении посольства в Twitter.
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