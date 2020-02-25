с чего всё началось

Российское посольство в Италии посоветовало россиянам воздержаться от поездок в регионы страны, где были выявлены случаи заражения коронавирусом COVID-19. По последним данным, в Италии заразились уже 230 человек, погибли семеро.

Посольство России рекомендовало отказаться от поездок на север Италии

Политика Захарова: журналистки из Грузии «набросились» на делегацию РФ в Женеве Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала поведение грузинских журналисток перед конференцией по разоружению и сессией Совета ООН по правам человека в Женеве.

Происшествия Украинский суд арестовал участников беспорядков в Новых Санжарах На Украине суд арестовал четырех участников беспорядков в полтавском поселке Новые Санжары, вспыхнувших из-за размещения в местном санатории эвакуированных из охваченного коронавирусом Китая.

Происшествия Под Воронежем расстреляли сына бизнесмена Воронежские следователи возбудили уголовное дело по факту смерти 23-мужчина в пригородном дачном поселке под Рамонью, сообщили в региональном управлении СКР.

Наука Впервые найдена окаменевшая смола мелового периода Британским ученым впервые удалось найти образцы окаменевшей смолы (камеди) древнего дерева, датированные началом мелового периода (110 млн лет назад).

Политика В Раде предложили разрешить депутатам выступать на русском языке Законопроектом предлагается внести изменения в регламент Рады, которыми предусмотреть возможность использовать в работе депутатов русский и другие языки национальных меньшинств в соответствии со статьей 10 Конституции Украины.

Общество В Совфеде объяснили изменение размера пенсии Член Совета Федерации Елена Бибикова в интервью «Парламентской газете» заявила о том, что размер пенсии в России может изменяться исключительно в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

Общество ФАС возбудила дело против производителя «Арбидола» Напомним, в конце января 2020 года в ФАС поступила жалоба на рекламу препарата, где утверждалось, будто исследователи доказали эффективность "Арбидола" даже при лечении коронавируса.

Общество Названа дата лишения королевских титулов принца Гарри и Меган Маркл Ранее королева Великобритании Елизавета II запретила Меган Маркл и принцу Гарри зарегистрировать свой товарный знак бренд Sussex Royal, так как в его названии присутствует слово «королевский» (royal).

Общество Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Румынии Посольство России в стране рекомендовало туристам воздержаться от посещения северной части Италии, где зафиксировано больше всего случаев заражения.

Политика Помпео прокомментировал ситуацию с журналистами WSJ в Китае Госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал возможные ответные меры после того, как Китай отозвал аккредитации трёх журналистов The Wall Street Journal.

Авто Официально раскрыт новый Volkswagen Polo для России Компания Volkswagen готовится запустить продажи нового поколения модели Polo, которая за последние годы стала одним из бестселлеров бюджетного класса.

Экономика Три российских сахарных завода приостанавливают работу Издание "Ведомости" сообщает со ссылкой на председателя правления Союзроссахара Андрея Бодина, что в этом сельскохозяйственном сезоне из-за низких цен на сахар не будут работать сахарные заводы суммарной мощностью 150 тысяч тонн — Мелеузовский (Башкирия), Нурлатский (Татарстан) и Товарковский (Тульская область).