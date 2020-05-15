с чего всё началось

Иностранные граждане обращаются в посольство России в США за содействием в выезде в Россию, заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Иностранцы обратились в посольство России с просьбой вывезти их из США

Общество В России выявили 10 598 новых случаев заражения коронавирусом В России за минувшие сутки выявили 10 598 новых случаев заражения коронавирусом.

Общество Во Владимирской области выявлено 88 новых случаев коронавируса На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 10:00 на 15 мая лабораторно подтверждено 88 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 631

Политика Трамп допустил полный разрыв отношений с Китаем 13 мая сенатор-республиканец Линдси Грэм внес в сенат США законопроект о санкциях против Китая из-за коронавируса. 361

Общество Главу Саратова попросили отменить режим самоизоляции Парламентарий считает, что продолжение режима самоизоляции может привести к необратимым последствиям не только для бизнеса, но и для бюджета. 6

Происшествия Свидетели подтвердили показания против красноярского бизнесмена Быкова Свидетели во время очной ставки с арестованным красноярским бизнесменом и политиком Анатолием Быковым подтвердили свои показания против него, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона. 49

Общество Власти Москвы заявили о единичных случаях нарушения масочного режима Напомним, после продления режима самоизоляции в Москве до 31 мая мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что на объектах торговли и в общественном транспорте столицы с 12 мая вводится масочный и перчаточный режим. 2

Культура Жительница Долинска прошла в полуфинал всероссийского конкурса чтецов Сахалинка Элина Ли вышла в полуфинал всероссийского конкурса чтецов Живая классика .

Общество Задержанная в Испании сотрудница Россельхознадзора вернулась в Москву Сотрудница подведомственной Россельхознадзору организации Олеся Красилова, задержанная в феврале в Испании, вернулась в Москву, сообщили в пресс-службе ведомства.

Политика Госдума приняла закон о дистанционном голосовании Госдума на пленарном заседании в среду приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект о возможности дистанционного сбора подписей избирателей, а также дистанционного электронного голосования на федеральном уровне. 5,6K

Игры На PlayStation 5 показали возможности движка Unreal Engine 5 В Epic Games еще заявили, что популярная Fortnite в начале следующего года будет переведена на Unreal Engine 5. Напомним, новое поколение PlayStation 5 и Xbox Series X появится в продаже ближе к концу года. 115

Политика Украина исключила закрепление особого статуса Донбасса в конституции На прошедшем онлайн-заседании трёхсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины Киев в очередной раз исключил возможность закрепления особого статуса Донбасса в украинской конституции. 47

Общество В России остановлен рост заболеваемости коронавирусом Количество ежедневно выявляемых заражений в России практически прекратило свой рост. Однако говорить о стабилизации обстановки еще рано. 1,7K

Кино Риз Уизерспун сыграет в двух ромкомах Netflix Медиакомпания Риз Уизерспун Hello Sunshine спродюсирует два новых проекта Netflix, в которых сама актриса сыграет главные роли.

Шоу-бизнес Мэри-Кейт Олсен разводится с Оливье Саркози 33-летняя американская актриса, продюсер и модельер Мэри-Кейт Олсен подала на развод с 50-летним французским банкиром Оливье Саркози, который приходится братом бывшему президенту Франции Николя Саркози. 1