Политика
РИА НовостиИностранцы обратились в посольство России с просьбой вывезти их из США
Иностранные граждане обращаются в посольство России в США за содействием в выезде в Россию, заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
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"Такой загрузки самолета мы раньше не видели, и это своеобразный рекорд для нас", - говорится в заявлении Антонова, опубликованном на странице дипмиссии в Facebook.Российская газетавчера в 23:36
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Антонов рассказал о запросах на эвакуацию из США со стороны иностранных граждан
RT на русскомвчера в 22:44
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Общество
В России выявили 10 598 новых случаев заражения коронавирусом
В России за минувшие сутки выявили 10 598 новых случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru 03:35
Общество
Во Владимирской области выявлено 88 новых случаев коронавируса
На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 10:00 на 15 мая лабораторно подтверждено 88 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
ГТРК Владимир 03:06
Гаджеты
У 5 Мп камеры смартфона OnePlus 8 Pro найдено «рентгеновское зрение»
Astera вчера в 03:44
Общество
За сутки в Тульской области выявили еще 105 случаев коронавируса
За последние сутки число заразившихся коронавирусной инфекцией в Тульской области увеличилось на 105 человек.
Тульская пресса 03:39
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
Политика
Трамп допустил полный разрыв отношений с Китаем
13 мая сенатор-республиканец Линдси Грэм внес в сенат США законопроект о санкциях против Китая из-за коронавируса.
Международная жизнь вчера в 10:22
Общество
Главу Саратова попросили отменить режим самоизоляции
Парламентарий считает, что продолжение режима самоизоляции может привести к необратимым последствиям не только для бизнеса, но и для бюджета.
Регион 64 02:31
Кино
Петров рассказал о самом ярком поцелуе на съемках за всю его карьеру
Популярный российский актер Александр Петров признался, что самый запоминающийся поцелуй в кино случился у него с напарницей по фильму "Лед-2" актрисой Марией Ароновой.
Экономика сегодня 13 мая в 13:38
Происшествия
Свидетели подтвердили показания против красноярского бизнесмена Быкова
Свидетели во время очной ставки с арестованным красноярским бизнесменом и политиком Анатолием Быковым подтвердили свои показания против него, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
РИА Новости 00:34
Происшествия
Пассажир ударил контролера метро в Петербурге за просьбу надеть маску
В Петербурге задержан мужчина, ударивший контролера метрополитена, который попросил его надеть защитную маску, сообщил "Интерфаксу" в пятницу информированный источник.
Интерфакс 03:38
Общество
Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк
РБК вчера в 09:00
Общество
Власти Москвы заявили о единичных случаях нарушения масочного режима
Напомним, после продления режима самоизоляции в Москве до 31 мая мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что на объектах торговли и в общественном транспорте столицы с 12 мая вводится масочный и перчаточный режим.
Вечерняя Москва 02:46
Общество
Профессор МГУ уволился после открытого письма о домогательствах в вузе
Газета.Ru вчера в 21:17
Культура
Жительница Долинска прошла в полуфинал всероссийского конкурса чтецов
Сахалинка Элина Ли вышла в полуфинал всероссийского конкурса чтецов Живая классика .
АСТВ 02:49
Общество
Задержанная в Испании сотрудница Россельхознадзора вернулась в Москву
Сотрудница подведомственной Россельхознадзору организации Олеся Красилова, задержанная в феврале в Испании, вернулась в Москву, сообщили в пресс-службе ведомства.
Взгляд.ру 03:53
Политика
Госдума приняла закон о дистанционном голосовании
Госдума на пленарном заседании в среду приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект о возможности дистанционного сбора подписей избирателей, а также дистанционного электронного голосования на федеральном уровне.
ТАСС 13 мая в 08:40
Здоровье
Стало известно о результатах лечения коронавируса антителами в России
В Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) рассказали о результатах лечения зараженных коронавирусом пациентов с помощью плазмы крови переболевших граждан.
Lenta.ru 00:17
Игры
На PlayStation 5 показали возможности движка Unreal Engine 5
В Epic Games еще заявили, что популярная Fortnite в начале следующего года будет переведена на Unreal Engine 5. Напомним, новое поколение PlayStation 5 и Xbox Series X появится в продаже ближе к концу года.
Astera вчера в 07:11
Здоровье
В Бурятии выявили первый случай повторного заболевания COVID-19
В Бурятии зафиксировали первый случай повторного заболевания COVID-19, сообщила главврач республиканской инфекционной больницы Татьяна Сымбелова.
РИА Новости 02:18
Политика
Украина исключила закрепление особого статуса Донбасса в конституции
На прошедшем онлайн-заседании трёхсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины Киев в очередной раз исключил возможность закрепления особого статуса Донбасса в украинской конституции.
News.ru вчера в 17:15
Общество
Основатель Alibaba перестал быть богатейшим человеком в Китае
Ведомости вчера в 11:46
Общество
В России остановлен рост заболеваемости коронавирусом
Количество ежедневно выявляемых заражений в России практически прекратило свой рост. Однако говорить о стабилизации обстановки еще рано.
Сибдепо 00:22
Кино
Риз Уизерспун сыграет в двух ромкомах Netflix
Медиакомпания Риз Уизерспун Hello Sunshine спродюсирует два новых проекта Netflix, в которых сама актриса сыграет главные роли.
ИА InterMedia 13 мая в 06:18
Экономика
В ЦБ предложили новые условия для внесудебного банкротства граждан
В ЦБ сообщили, что при обсуждении законопроекта были выработаны новые условия подачи заявлений на внесудебное банкротство.
РБК вчера в 23:00
Единоборства
Джон Джонс бросил вызов Фрэнсису Нганну
FightTime.ru вчера в 12:09
Здоровье
Симоньян сравнила системы здравоохранения в РФ и США
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян оценила различия российской и американской систем здравоохранения.
Газета.Ru вчера в 20:53
Шоу-бизнес
Мэри-Кейт Олсен разводится с Оливье Саркози
33-летняя американская актриса, продюсер и модельер Мэри-Кейт Олсен подала на развод с 50-летним французским банкиром Оливье Саркози, который приходится братом бывшему президенту Франции Николя Саркози.
Paparazzi.ru вчера в 01:35
Здоровье
В Челябинской области умерло 16 больных коронавирусом
Pchela.News 02:32
Политика
Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль»
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что у Берлина есть "серьезные доказательства" причастности российских хакеров к кибератаке на бундестаг в 2015 году.
Газета.Ru вчера в 15:57
Экономика
В России резко упали объемы сбережений граждан
По итогам 2019 года прирост сбережений россиян снизился почти на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей.
Известия вчера в 18:15