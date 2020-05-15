Политика

РБКРБКПосольство России сообщило об обращениях иностранцев для вывоза из США

Граждане Белоруссии, Казахстана и Украины обращаются в российское посольство России в США с просьбой о содействии для выезда в Россию. Об этом сообщил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, его слова приводит страница дипмиссии в Facebook.
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"Такой загрузки самолета мы раньше не видели, и это своеобразный рекорд для нас", - говорится в заявлении Антонова, опубликованном на странице дипмиссии в Facebook
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Российская газетавчера в 23:36

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РИА Новостивчера в 21:34
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Автоматически обработано 7185 источников, обновлено в 02:23, Ашберн
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