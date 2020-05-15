Политика
РБКПосольство России сообщило об обращениях иностранцев для вывоза из США
Граждане Белоруссии, Казахстана и Украины обращаются в российское посольство России в США с просьбой о содействии для выезда в Россию. Об этом сообщил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, его слова приводит страница дипмиссии в Facebook.
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с чего всё началось
"Такой загрузки самолета мы раньше не видели, и это своеобразный рекорд для нас", - говорится в заявлении Антонова, опубликованном на странице дипмиссии в Facebook.Российская газетавчера в 23:36
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Антонов рассказал о запросах на эвакуацию из США со стороны иностранных граждан
RT на русскомвчера в 22:44
Посольство РФ: украинцы, белорусы и казахстанцы просят нас помочь с выездом из США
Газета.Ruвчера в 22:15
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В школах России из-за коронавируса отменят общие перемены
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РИА Новости вчера в 13:49
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Богатство женщин в России увеличивается каждый год на 8,9%, а женщин во всем мире — всего на 6,1%. При этом мужчины, независимо от страны проживания, увеличивают свое благосостояние на 4,1%.
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«Бавария» отказалась выкупать Перишича у «Интера» за 20 млн евро
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РБК 02:01
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Самозанятые и ИП — о новых мерах поддержки
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BFM.ru 12 мая в 02:48
Происшествия
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Вести.Ru вчера в 09:27
Общество
Первая страна в Европе заявила об окончании эпидемии коронавируса
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Украина.ру 01:40
Общество
В Омской области зарегистрировали 47 новых случаев коронавируса
Количество новых случаев заражения COVID-19 в Омской области за сутки выросло на 47, что является рекордным показателем для региона, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе минздрава региона.
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Общество
18 губернаторов нарушили вводные по выходу с карантина
В 18 субъектах уже разрешены прогулки в парках, показывает исследование фонда «Петербургская политика», хотя Роспотребнадзор рекомендует делать это только на финальном этапе выхода с карантина.
URA.Ru вчера в 16:43
Общество
Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк
В Институте молекулярной биологии РАН разработали технологию лечения рака вирусами, которую можно использовать для лечения больных на терминальной стадии.
РБК вчера в 09:00
Общество
Пособия на покупку масок и перчаток предложили ввести в России
Москва, 15 мая 2020, 08:21 — REGNUM Введённые в целом ряде российских регионов масочный и перчаточный режимы, которые предполагают обязательное ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах и транспорте, могут ударить по карманам жителей России.
REGNUM 01:21
Кино
Первый покажет седьмой сезон сериала «Мосгаз: Катран»
Piter.tv 02:06
Экономика
Второй по величине производитель золота в мире уходит из России – продан последний актив
Второй по величине производитель золота в мире - канадская компания Barrick Gold - продала последний российский актив: лицензию на месторождение платины и палладия в Мурманске Федорова тундра.
Накануне.Ru 01:43
Политика
Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль»
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что у Берлина есть "серьезные доказательства" причастности российских хакеров к кибератаке на бундестаг в 2015 году.
Газета.Ru вчера в 15:57
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РИА Новости вчера в 10:42
Армия и оружие
В Китае рассказали о новых ядерных возможностях России
Как писал «Рамблер», впервые о новом подводном беспилотнике «Посейдон» президент Владимир Путин рассказал в послании Федеральному собранию в 2018 году.
Рамблер 02:06
Происшествия
На выпустившем загоревшиеся аппараты ИВЛ заводе началась проверка СКР
Следователи провели проверку на Уральском приборостроительном заводе, который занимался производством аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), загоревшихся в двух российских больницах.
Lenta.ru вчера в 12:18
Общество
Два начальника управлений Генпрокуратуры покинули свои посты
Два начальника управлений Генеральной прокуратуры РФ, которые занимаются надзором над следствием, покинули свои посты.
Lenta.ru вчера в 18:46
Технологии
Россиян предупредили о новом виде интернет-мошенничества
Менеджер по развитию бизнеса Kaspersky Fraud Prevention Екатерина Данилова предупредила россиян о новом виде интернет-мошенничества — злоумышленники пытаются заставить клиентов банков установить на смартфон программу удаленного доступа, после чего похищают средства.
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Футбол
Главным тренером «Локомотива» вместо Семина назначен Николич
«Локомотив» объявил об отставке с поста главного тренера Юрия Семина.
Vprognoze.ru вчера в 11:38
Кино
Звезды «Безумного Макса» Терон и Харди рассказали о своем конфликте
iReactor вчера в 12:18
Общество
Власти Москвы объяснили порядок массового тестирования на коронавирус
Массовое тестирование будет организовано ИФА-методом (иммуноферментный анализ), который позволяет определить наличие в крови антител к коронавирусу.
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Двух рыбаков нашли после многодневного дрейфа в Тихом океане
Газета.Ru вчера в 21:36
Общество
Собянин указал на отсутствие предписаний носить маску на улице
Ношение масок и перчаток на улице в Москве не является обязательным, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия 1».
РБК вчера в 16:01
Здоровье
Российские медики выявили нетипичный симптом коронавируса
Врачи Федерального медико-биологического агентства выявили нетипичное течение коронавирусной инфекции.
News.ru вчера в 12:48
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Что посеешь: научные факты о мужском семени
Таки есть: у шотландцев больше всего активных сперматозоидов, следом идут турки с финнами, за ними французы и датчане.
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Алексеевские семьи с детьми смогут оформить единовременную выплату до 1 октября 2020 года
Алексеевцы смогут оформить единовременную выплату на детей до 1 октября 2020 года.
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Обвиняемых в госизмене Зимину и Антонца этапировали в Калининград
«Представитель администрации СИЗО «Лефортово» сообщил членам комиссии, что Зимина и Антонец 7 мая были отправлены в Калининград», — сказал один из членов ОНК.
RT на русском вчера в 13:33