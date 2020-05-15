Политика
РБКПосольство России сообщило об обращениях иностранцев для вывоза из США
Граждане Белоруссии, Казахстана и Украины обращаются в российское посольство в США с просьбой о содействии для выезда в Россию. Об этом сообщил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, его слова приводит страница дипмиссии в Facebook.
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с чего всё началось
"Такой загрузки самолета мы раньше не видели, и это своеобразный рекорд для нас", - говорится в заявлении Антонова, опубликованном на странице дипмиссии в Facebook.Российская газетавчера в 23:36
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Антонов рассказал о запросах на эвакуацию из США со стороны иностранных граждан
RT на русскомвчера в 22:44
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Финансы
Курс евро опустился ниже 79 рублей
По данным МосБиржи на 10:00, доллар торговался на уровне закрытия предыдущих торгов — по 73,48 рубля, курс евро подрос на 0,07% — до 79,415 рубля.
News.ru 05:19
Общество
Мишустин поручил не допустить повторения задержек выплат врачам
Ситуация с задержками любых выплат врачам не должна повториться впредь, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании в пятницу.
РИА Новости 04:40
Экономика
В Госдуме спрогнозировали сроки укрепления курса рубля
Глава Комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков рассказал, что курс рубля может укрепиться к концу года.
Мой Брянск 02:46
Хоккей
СКА подписал новый контракт с Бурдасовым
РИА Новости вчера в 12:26
Происшествия
Уралец похитил две бутылки водки, угрожая «коктейлем Молотова»
Мужчина в маске унес две бутылки водки из магазина «Монетка» в Екатеринбурге, угрожая зажженным «коктейлем Молотова».
URA.Ru вчера в 23:06
Происшествия
В Ростов-на-Дону прибыл вывозной рейс из индийского Гоа
ТАСС вчера в 14:27
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
Общество
Россияне подали 5,3 млн заявлений на детские пособия
Вице-премьер Дмитрий Григоренко заявил, что россияне подали 5,3 млн заявлений на получение выплаты в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от трех до 15 лет.
Газета.Ru 05:15
Армия и оружие
На Украине заявили о вине Киева в инциденте в Керченском проливе
Командование ВМС Украины в 2018 году отправило корабли в Керченский пролив без письменных приказов в нарушение порядка исполнения боевых документов, говорится в экспертизе инцидента, проведенной Киевским научно-исследовательским институтом судебных экспертиз при минюсте Украины.
Известия вчера в 18:45
Игры
Игру Grand Theft Auto V бесплатно раздают в Epic Games Store
Как стало известно, игроки смогут получить игру с 18.00 по московскому времени.
Astera вчера в 07:09
Общество
В российских школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости 13 мая в 17:34
Здоровье
В Бурятии выявили первый случай повторного заболевания COVID-19
По последним данным, в Бурятии зарегистрировали 865 лабораторно подтвержденных случаев заражения, за последние сутки — 41.
РИА Новости 02:18
Политика
На Украине предложили запретить суррогатное материнство
Киев, 15 мая 2020, 10:52 — REGNUM Суррогатное материнство не урегулировано украинскими законами и нарушает права детей, написал уполномоченный президента Украины по правам ребёнка Николай Кулеба 14 мая на своей странице в социальной сети Facebook.
REGNUM 03:52
Здоровье
Симоньян сравнила системы здравоохранения в РФ и США
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян оценила различия российской и американской систем здравоохранения.
Газета.Ru вчера в 20:53
Общество
Первая страна в Европе заявила об окончании эпидемии коронавируса
Словения заявила о победе над коронавирусом, сообщает Reuters. Данное заявление прозвучало из уст премьер-министра Янеза Янша.
Московский Комсомолец 05:09
Общество
Беглов приехал в Ленэкспо после многочисленных жалоб на госпиталь
Губернатор Петербурга Александр Беглов приехал в Ленэкспо утром 15 мая.
МР7.ру 04:59
Общество
Объяснена причина информирования Путина об опухоли Заворотнюк
Объяснена причина информирования президента России Владимира Путина о болезни и лечении актрисы Анастасии Заворотнюк.
Lenta.ru вчера в 23:44
Армия и оружие
18+ ВСУ передали в СМИ кадры издевательств над раненной мирной жительницей
Боевики хотели зафиксировать, как защитники ДНР отреагируют на нарушительницу и передать кадры в СМИ.
Новостной фронт 02:57
Происшествия
Бизнесмена Анатолия Быкова обвинили в организации двойного убийства
Бизнесмену Анатолию Быкову, который в 1990-е годы был совладельцем Красноярского алюминиевого завода, предъявили обвинение в организации убийства двух человек, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБК 05:17
Игры
Смесь платформера и tower defense: Humble Bundle устроил раздачу Aegis Defenders для Steam
3DNews 03:47
Экономика
«Роснефть» полностью прекратила деятельность в Венесуэле
Напомним, 28 марта «Роснефть» на фоне усилившегося санкционного давления США объявила о том, что полностью избавляется от своих активов в Венесуэле, передавая их компании, на 100% принадлежащей российскому государству.
Коммерсантъ 04:05
Общество
В России выявили более 10 000 новых случаев заражения коронавирусом
За сутки врачи выявили 10 598 новых случаев, умерли 113 заболевших, общее число летальных исходов с начала эпидемии достигло 2418.
Ведомости 03:36
Общество
Никому не нужным Sukhoi SuperJet 100 нашли место в России
Десяткам никому не нужных российских самолетов Sukhoi SuperJet 100 (SSJ100) нашли место.
Lenta.ru 02:22
Экономика
Саудовская Аравия принимает меры жесткой экономии
Крупнейший в мире производитель нефти принимает меры жесткой экономии, сообщает La Tribune.
BFM.ru 11 мая в 18:48
Общество
В открытом доступе оказалась база данных российских автовладельцев
За отдельную плату продавцы базы предлагают персональные данные автовладельцев, среди которых фамилия, имя и отчество, адрес, дата рождения, номер паспорта, контактные данные.
Ведомости вчера в 16:42
Общество
Собянин рассказал о сроках действия ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ограничения, введенные в связи с угрозой распространения коронавируса, будут действовать в столице еще минимум 1-2 недели.
Москва 24 вчера в 14:21
Биатлон
У биатлониста Устюгова обнаружили крайне редкие мутации в генах
Александр Макаров, директор Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН: «В трех генах, наиболее важных и ассоциированных с повышением содержания гемоглобина, были выявлены крайне редкие мутации, определяющие естественный повышенный уровень гемоглобина».
НТВ вчера в 11:48
Здоровье
Минздрав Белоруссии заявил о выходе на плато по коронавирусу
Белоруссия вышла на плато по распространению коронавируса, считают в Минздраве страны.
Росбалт вчера в 21:16
Игры
Показаны 18 минут геймплея Ghost of Tsushima
Действие Ghost of Tsushima будет проходить в открытом мире, где игроку придется помогать обездоленным и, конечно же, превращать врага в рубленую капусту с помощью остро заточенной катаны и кодекса чести.
Матч ТВ 04:25
Общество
В России предложили ввести пособие на маски и перчатки
Глава Национального родительского комитета (НРК) Ирина Волынец выступила с инициативой о введении на время пандемии коронавируса пособия для покупки масок и перчаток.
Lenta.ru 00:39