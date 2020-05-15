Политика

РБКРБКПосольство России сообщило об обращениях иностранцев для вывоза из США

Граждане Белоруссии, Казахстана и Украины обращаются в российское посольство в США с просьбой о содействии для выезда в Россию. Об этом сообщил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, его слова приводит страница дипмиссии в Facebook.
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"Такой загрузки самолета мы раньше не видели, и это своеобразный рекорд для нас", - говорится в заявлении Антонова, опубликованном на странице дипмиссии в Facebook
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