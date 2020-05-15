с чего всё началось

Граждане Белоруссии, Казахстана и Украины обращаются в российское посольство в США с просьбой о содействии для выезда в Россию. Об этом сообщил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, его слова приводит страница дипмиссии в Facebook.

Посольство России сообщило об обращениях иностранцев для вывоза из США

Финансы Курс евро опустился ниже 79 рублей По данным МосБиржи на 10:00, доллар торговался на уровне закрытия предыдущих торгов — по 73,48 рубля, курс евро подрос на 0,07% — до 79,415 рубля. 7

Общество Мишустин поручил не допустить повторения задержек выплат врачам Ситуация с задержками любых выплат врачам не должна повториться впредь, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании в пятницу.

Экономика В Госдуме спрогнозировали сроки укрепления курса рубля Глава Комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков рассказал, что курс рубля может укрепиться к концу года. 1

Происшествия Уралец похитил две бутылки водки, угрожая «коктейлем Молотова» Мужчина в маске унес две бутылки водки из магазина «Монетка» в Екатеринбурге, угрожая зажженным «коктейлем Молотова».

Общество Россияне подали 5,3 млн заявлений на детские пособия Вице-премьер Дмитрий Григоренко заявил, что россияне подали 5,3 млн заявлений на получение выплаты в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от трех до 15 лет.

Армия и оружие На Украине заявили о вине Киева в инциденте в Керченском проливе Командование ВМС Украины в 2018 году отправило корабли в Керченский пролив без письменных приказов в нарушение порядка исполнения боевых документов, говорится в экспертизе инцидента, проведенной Киевским научно-исследовательским институтом судебных экспертиз при минюсте Украины. 13

Общество В российских школах отменят общие перемены "Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе. 2,6K

Политика На Украине предложили запретить суррогатное материнство Киев, 15 мая 2020, 10:52 — REGNUM Суррогатное материнство не урегулировано украинскими законами и нарушает права детей, написал уполномоченный президента Украины по правам ребёнка Николай Кулеба 14 мая на своей странице в социальной сети Facebook.

Общество Беглов приехал в Ленэкспо после многочисленных жалоб на госпиталь Губернатор Петербурга Александр Беглов приехал в Ленэкспо утром 15 мая.

Общество Объяснена причина информирования Путина об опухоли Заворотнюк Объяснена причина информирования президента России Владимира Путина о болезни и лечении актрисы Анастасии Заворотнюк. 156

Происшествия Бизнесмена Анатолия Быкова обвинили в организации двойного убийства Бизнесмену Анатолию Быкову, который в 1990-е годы был совладельцем Красноярского алюминиевого завода, предъявили обвинение в организации убийства двух человек, сообщается на сайте Следственного комитета. 113

Экономика «Роснефть» полностью прекратила деятельность в Венесуэле Напомним, 28 марта «Роснефть» на фоне усилившегося санкционного давления США объявила о том, что полностью избавляется от своих активов в Венесуэле, передавая их компании, на 100% принадлежащей российскому государству. 5

Общество В России выявили более 10 000 новых случаев заражения коронавирусом За сутки врачи выявили 10 598 новых случаев, умерли 113 заболевших, общее число летальных исходов с начала эпидемии достигло 2418.

Общество В открытом доступе оказалась база данных российских автовладельцев За отдельную плату продавцы базы предлагают персональные данные автовладельцев, среди которых фамилия, имя и отчество, адрес, дата рождения, номер паспорта, контактные данные. 7

Общество Собянин рассказал о сроках действия ограничений в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ограничения, введенные в связи с угрозой распространения коронавируса, будут действовать в столице еще минимум 1-2 недели. 694

Биатлон У биатлониста Устюгова обнаружили крайне редкие мутации в генах Александр Макаров, директор Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН: «В трех генах, наиболее важных и ассоциированных с повышением содержания гемоглобина, были выявлены крайне редкие мутации, определяющие естественный повышенный уровень гемоглобина».

Игры Показаны 18 минут геймплея Ghost of Tsushima Действие Ghost of Tsushima будет проходить в открытом мире, где игроку придется помогать обездоленным и, конечно же, превращать врага в рубленую капусту с помощью остро заточенной катаны и кодекса чести. 1