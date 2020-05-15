с чего всё началось

Граждане Белоруссии, Казахстана и Украины обращаются в российское посольство в США с просьбой о содействии для выезда в Россию. Об этом сообщил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, его слова приводит страница дипмиссии в Facebook.

Посольство России сообщило об обращениях иностранцев для вывоза из США

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