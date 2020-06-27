Политика
РБКПосольство России сообщило об угрозах после публикации NYT о талибах
Сотрудникам посольств России в Вашингтоне и Лондоне начали поступать угрозы после публикации New York Times (NYT) о якобы объявлении Россией награды за убийство военных США в Афганистане. Об этом сообщило посольство России в Вашингтоне на своей Twitter-странице.
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с чего всё началось
«Необоснованные и анонимные обвинения, опубликованные The New York Times, относительно Москвы как организатора убийств американских солдат в Афганистане уже привели к прямым угрозам жизни сотрудников российских посольств в Вашингтоне и Лондоне»,-- говорится в сообщении российской дипмиссии в Twitter.Коммерсантъ22:46
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Посольство России в США сообщило об угрозах дипломатам из-за лживых публикаций в СМИ
Комсомольская правда23:16
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Пушков о словах Зеленского про Крым: Демагогия заменила политику
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В Петербурге на параде нашли ветерана уровня Сталина и Жукова
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Разработчики обнародовали новый трейлер видеоигры Cyberpunk 2077
На мероприятии Night City Wire польские разработчики из студии CD Projekt RED продемонстрировали очередной трейлер игры Cyberpunk 2077.
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В Китае намерены отказаться от доллара
Страна хочет отключиться от глобальной системы расчетов SWIFT и "интернационализировать юань". В Китае намерены отказаться от доллара.
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Microsoft закроет большинство своих магазинов по всему миру
Компания Microsoft планирует закрыть большинство магазинов по всему миру в рамках изменения стратегии розничных продаж.
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