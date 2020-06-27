с чего всё началось

Российским дипломатам в Вашингтоне и Лондоне стали поступать угрозы после публикации в американской газете The New York Times статьи, содержащей необоснованные и анонимные обвинения в адрес России якобы из-за её действий в Афганистане, сообщило посольство России в США.

Посольство России заявило об угрозах после публикации NYT о талибах

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