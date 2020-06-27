Сотрудникам посольств России в Вашингтоне и Лондоне начали поступать угрозы после публикации New York Times (NYT) о якобы объявлении Россией награды за убийство военных США в Афганистане. Об этом сообщило посольство России в Вашингтоне на своей Twitter-странице.

Посольство России сообщило об угрозах после публикации NYT о талибах

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