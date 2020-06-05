«Посольством Российской Федерации в Чешской Республике получена нота МИД Чехии с уведомлением о высылке двух сотрудников российской дипмиссии», — говорится в сообщении в Facebook. Дипломаты отметили, что речь идёт «о сфабрикованной провокации».

Посольство России уведомили о высылке двух дипломатов из Чехии

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