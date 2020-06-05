Политика
RT на русскомПосольство России уведомили о высылке двух дипломатов из Чехии
«Посольством Российской Федерации в Чешской Республике получена нота МИД Чехии с уведомлением о высылке двух сотрудников российской дипмиссии», — говорится в сообщении в Facebook. Дипломаты отметили, что речь идёт «о сфабрикованной провокации».
Читать в источнике
Оценить623
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 11:23, Ашберн
Происшествия
Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения
Генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий.
Lenta.ru 03 июня в 15:12
Общество
Умерла журналистка Юлия Норкина
Журналистка Юлия Норкина скоропостижно скончалась в возрасте 52 лет, сообщает сайт kp.ru.
Газета.Ru 05:22
Армия и оружие
«Неожиданный удар», — украинская армия показала, как применяет боевых роботов при обстрелах Донбасса
Киевские боевики на Донбассе используют образцы боевой роботизированной техники при обстрелах территорий Народных Республик.
Rusvesna.su 10:54
Космос
Определились первые туристы для полета на МКС на корабле Маска
Взгляд.ру вчера в 03:38
Кино
Умер актер и режиссер Михаил Кокшенов
Актер и режиссер Михаил Кокшенов скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщила поэтесса Любовь Воропаева на своей странице в Facebook.
Газета.Ru 10:50
Политика
США готовятся представить новые санкции против «Северного потока-2»
В конце мая посол США в Германии Ричард Гренелл анонсировал введение новых санкций против «Северного потока - 2». По словам Гренелла, новые ограничительные меры могут быть направлены на то, чтобы помешать ввести газопровод в строй.
Аргументы и Факты 03 июня в 15:02
Общество
Билл Гейтс прокомментировал слухи о чипировании человечества
"Шизофренический бред" Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал слухи о чипировании "абсолютным бредом" и "неуклюжим заказом".
РИА Новости 03:53
Происшествия
В жилом доме на юге Москвы произошел взрыв
На юге Москвы в жилом доме произошел взрыв, сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники.
Ведомости 06:18
Происшествия
На Кубани за сутки выявили 83 случая заражения коронавирусом
Краснодар, 5 июня 2020, 11:03 — REGNUM 83 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за последние сутки в Краснодарском крае, сообщили 5 июня в региональном оперативном штабе.
REGNUM 04:03
Кино
В мультсериале «Царевны» появятся азиат и мулат
Авторы мультсериала «Царевны» добавили в картину героев-мальчиков — азиата по имени Ван Ли и мулата Васко.
Культуромания 09:49
Армия и оружие
В США считают бомбардировщики B-1B проблемой для российского флота
Появление стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer ВВС США над акваторией Чёрного моря стало «очевидным сигналом» для России, заявили авторы американского издания The Drive.
Национальная служба новостей 03 июня в 01:53
Общество
На Кубани продлили режим карантина
Власти Краснодарского края продлили режим карантина в регионе до 21 июня. Об этом в четверг, 4 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
Известия вчера в 13:31
Общество
Суд отправил брянского блогера Коломейцева в колонию
Суд вынес решение по делу Коломейцева. Он будет отбывать срок в колонии поселения. Вынесен приговор в отношении Александра Коломейцева.
Труд (Клинцовский район) 10:00
Политика
Москва может ответить на отказ Киева в земельных участках для РФ
Москва может предпринять ответные зеркальные меры после решения Киевского городского совета о расторжении договоров аренды на три земельных участка в украинской столице, предназначавшихся для строительства жилого здания, гаража, помещений консульского отдела и резиденции посла РФ.
Газета.Ru вчера в 16:53
Общество
Депутат Госдумы Ионин заразился коронавирусом
РИА Новости 08:44
Гаджеты
Появился список смартфонов, которые получат Android 11
Про новую версию операционной систему для смартфонов известно пока не очень много, но источнику удалось узнать, какие аппараты первыми получат Android 11.
Astera 02:02
Происшествия
Украинская воспитательница задушила ребенка в яслях подушкой
Московский Комсомолец 07:36
Финансы
ЦБ РФ в рамках сделки по Сбербанку продал валюту на $4,3 млрд
ЦБ РФ в рамках сделки с акциями Сбербанка продал валюту на $4,3 млрд.
Интерфакс 08:46
Политика
Трамп заявил о готовности США снимать санитарные ограничения
Соединённые Штаты готовы к «открытию» и снятию ограничений, которые были введены из-за пандемии коронавируса, заявил американский президент Дональд Трамп.
RT на русском 11:08
Политика
Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России
Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
Коммерсантъ 04:10
Происшествия
Мужчина с когтями Росомахи угрожал расправой людям в Нью-Йорке
Мужчина с лезвиями, как у героя комиксов Росомахи, угрожал протестующим в Нью-Йорке, а позже пытался задавить их на машине.
Lenta.ru 10:07
Политика
Препарат от коронавируса «Авифавир» будет бесплатным для пациентов по ОМС
Препарат от коронавируса "Авифавир" будет бесплатным для пациентов по полису ОМС, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
ТАСС 10:57
Политика
Украина может открыть пункты пропуска в Донбассе с 10 июня
«В штабе Операции объединённых сил сообщили, что с 10 июня готовятся к открытию контрольных пунктов въезда/выезда (КПВВ) на линии разграничения», — сказано в сообщении.
REGNUM 08:18
Авто
Volkswagen назвал российские цены на Arteon
Российские дилеры Volkswagen начали продажи нового лифтбека Volkswagen Arteon.
Автоновости дня вчера в 06:14
Политика
В Госдепе призвали Россию «убраться с Ближнего Востока»
Помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер заявил, что Россия играет на Ближнем Востоке "деструктивную роль" и должна "убираться" оттуда.
Известия вчера в 22:46
Авто
ГАЗ планирует выпустить новую «Волгу» на базе Skoda Octavia
Напомним, последней моделью под брендом "Волга" стала Volga Siber, которая, кстати, тоже была построена на базе иномарки - Chrysler Sebring образца 2001 года.
Новые автомобили 06:32
Музыка
Ольга Бузова выпустила новую песню «Орбит без сахара»
На фоне выхода нового трека Ольга Бузова даже открыла свой профиль в указанной соцсети.
Актуальные Новости вчера в 05:17