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Посольство России в США призвало прекратить враньё в отношении авиаудара по Мариуполю

Российская дипмиссия в США в своем Telegram-канале
 призвала Соединенные Штаты прекратить распространять фейки о событиях на Украине и освещать ситуацию объективно.
Ямал-Медиа
В посольстве России в Вашингтоне назвали информацию в американских СМИ о причастности российских вооружённых сил к авиаудару по драмтеатру в Мариуполе дезинформационной кампанией.
RT на русском
Посольство предложило тем, кто "действительно заинтересован в правдивой информации" о происходящих на Украине событиях, руководствоваться российскими ресурсами, в частности, данными МИД РФ, Минобороны и посольства РФ в Вашингтоне.
Российская газета
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля.
РИА Новости

Подробнее о событии

Посольство России в США призвало американские СМИ объективно освещать события на Украине
Комсомольская правда21:53
Посольство РФ в США призвало американские СМИ объективно освещать события на Украине
ТАСС21:27
Посольство России призвало СМИ США объективно освещать события на Украине
Life.ru21:31
Посольство РФ призвало СМИ США объективно освещать события на Украине
Российская газета21:30
Посольство России в США призвало прекратить враньё в отношении авиаудара по Мариуполю
RT на русском21:28
Посольство РФ в США призвало западные СМИ объективно освещать конфликт на Украине
Газета.Ru21:51
Посольство России призвало США объективно освещать события на Украине и прекратить вранье
РИА Новости21:20

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