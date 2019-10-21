Политика

BFM.ruBFM.ruПосольство России в Чехии обвинили в шпионаже

Российское посольство в Чехии обвинили в шпионаже, сообщает «Коммерсантъ». Спецслужбы страны раскрыли группу российских агентов, которая совершила хакерские атаки на объекты в Чехии и за ее пределами, заявил глава чешской контрразведки Михал Коуделка.
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Ранее издание Idnes
 сообщило, что Коуделка выступил с заявлением о раскрытии на территории Чехии шпионской сети, которая якобы была организована ФСБ России.
RT на русском13:58

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Посольство РФ в Праге опровергло заявления о российской шпионской сети в Чехии

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В посольстве РФ опровергли заявление главы контрразведки Чехии о раскрытой агентурной сети

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