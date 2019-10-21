с чего всё началось

Российское посольство в Чехии обвинили в шпионаже, сообщает «Коммерсантъ». Спецслужбы страны раскрыли группу российских агентов, которая совершила хакерские атаки на объекты в Чехии и за ее пределами, заявил глава чешской контрразведки Михал Коуделка.

Посольство России в Чехии обвинили в шпионаже

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