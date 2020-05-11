Политика

Газета.RuГазета.RuПосольство России в Чехии потребовало охрану после угроз дипломату

Одному из сотрудников посольства России в Праге стали поступать угрозы, в связи с чем дипмиссия попросила у чешских властей обеспечить его полицейской охраной. Ранее этого сотрудника безосновательно обвинили в причастности к якобы подготовке покушения на местного политика.
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Посольство России в Чехии попросило полицейской охраны для дипломата

Взгляд.ру12:55

Посольство России в Чехии потребовало полицейской охраны для дипломата

Российская газета15:02

Посольство России в Чехии потребовало предоставить полицейскую охрану сотруднику диппредставительства

Эхо Москвы14:06

Российскому дипломату в Чехии поступают угрозы. Ему просят предоставить охрану

Вести.Ru13:31

В адрес российского дипломата в Чехии стали поступать угрозы

RT на русском13:09

Посольство сообщило об угрозах российскому дипломату в Чехии

РИА Новости15:52

Посольство РФ в Чехии потребовало полицейской охраны для сотрудника дипмиссии из-за угроз

ТАСС12:47
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Армия и оружие

Турция заявила о готовности открыть ответный огонь по армии Хафтара

RT на русском вчера в 12:00
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Общество

В Минпросвещения назвали новые требования по проведению ЕГЭ

Минпросвещения и Роспотребнадзор разработали требования по проведению ЕГЭ в условиях распространения коронавируса, сообщил заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда».
BFM.ru вчера в 11:57
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Происшествия

Один иранский военный корабль подбил ракетой другой

Вести.Ru 07:35
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Общество

Путин объявил о новых выплатах на детей

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РИА Новости 16:10
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Общество

В Иркутской области режим самоизоляции продлили до 31 мая

"Режим самоизоляции в Иркутской области продлен до 31 мая", - говорится в сообщении.
РИА Новости 05:29
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Экономика

Экспертное мнение: власти РФ могут пойти на девальвацию рубля

Власти Российской Федерации могут пойти на девальвацию рубля. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 04:19
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Игры

Bethesda рассказала, когда ждать новостей о The Elder Scrolls VI

Starfield и The Elder Scrolls VI анонсировали на выставке E3 2018.
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Эксперты назвали «обманывающие» тестирование на коронавирус факторы

Помешать обычному человеку получить правильный результат тестирования на COVID-19 могут два фактора: несоблюдение правил подготовки к тестированию и неправильная процедура взятия биологического материала.
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Политика

Поклонская впервые дала интервью журналисту из Украины

Депутат Госдумы РФ от крымского региона Наталья Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Общество

Вице-мэра Новороссийска уволили после видео с шашлыками на карантине

РИА Новости 15:30
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Кино

Приквел «Дюны» станет комиксом

Studios анонсировала выпуск комикса под названием "Дюна: Дом Атрейдес", который будет создан по мотивам одноименного литературного произведения, выпущенного в 1999 году.
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ISU изменил стоимость элементов в фигурном катании

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Власти Москвы ответили на вопросы о снятии режима самоизоляции

Смягчение ограничений не отменяет режим самоизоляции, который был продлен в столице до 31 мая.
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Происшествия

В Петербурге из-под тротуара вырвалось пламя

В ролике видно, как часть тротуара немного приподнимается, а затем из-под него вырывается пламя на проезжую часть дороги.
РБК 15:55
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Политика

В России сохранятся ограничительные меры для граждан старше 65 лет

Президент России Владимир Путин заявил, что в России вскоре начнется смягчение режима ограничений, однако они сохранятся для людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.
Газета.Ru 09:25
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Общество

В доме для престарелых в Якутске выявили девять случаев коронавируса

Роспотребнадзор провел проверку из-за коронавируса в пансионате для престарелых "Доверие" в городе Якутске, в результате выявлены еще восемь случаев инфицирования, материалы направлены в суд, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике Саха (Якутия).
РИА Новости вчера в 23:59
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Путешествия

Турция не намерена закрываться для туристов из-за коронавируса

Ранее министерство культуры и туризма Турции сообщило о запуске программы по сертификации здорового туризма, которая включает широкий спектр мер по безопасности транспортировки, проживания, состояния здоровья сотрудников учреждений туристической сферы и гостей страны.
РИА Новости 14:35
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Общество

Путин заявил об окончании периода нерабочих дней с 12 мая

"Сегодня, 11 мая истекает ранее объявленный период нерабочих дней, в общей сложности, начиная с 30 марта, он продлился более шести недель", - заявил глава государства на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.
ТАСС 09:41
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Происшествия

На Колыме двое вахтовиков отметили получку поножовщиной

По версии следствия Отработав вахту, двое работников золотодобывающего предприятия поселились в съемной квартире одного из жилых домов по улице Мира в поселке Омсукчан.
Магаданская правда 19:48
Авто

Продажи Tesla Model 3 в Китае упали на 64 % в апреле, несмотря на восстановление рынка электромобилей

Стало известно о том, что в апреле этого года продажи седанов Tesla Model 3 на рынке Китая сократились на 64 % по сравнению с предыдущем месяцем, несмотря на восстановление рынка электромобилей.
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Ритейлеры и операторы услуг форсируют принятие закона об аренде

Ритейлеры и операторы услуг форсируют принятие закона об аренде Споры вокруг внесенного федеральным правительством в Госдуму законопроекта, позволяющего ритейлерам и операторам сферы услуг в одностороннем порядке и без штрафов расторгать договоры аренды c собственниками торговой недвижимости, разгораются все сильнее.
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В правительстве обозначили условия открытия российских курортов

Курорты в России откроются этим летом, если снизится темп распространения коронавируса - пояснил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Газета.Ru 14:31
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Общество

В Ленобласти с 12 мая разрешат работать музеям

Музеям и кинотеатрам на территории Ленинградской области разрешат возобновить работу с 12 мая, но при условии использования средств индивидуальной защиты и небольшого количества единовременно собравшихся посетителей, сообщили журналистам в пресс-службе администрации региона.
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Общество

В Ростовской области опровергли слухи о снятии ограничений

Для местных жителей уточнили, что глава государства дал право губернаторам решать о снятии или продлении ограничений.
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Общество

Путин рассказал о федеральной доплате для соцработников

Специальная федеральная доплата будет установлена для соцработников с 15 апреля по 15 июля, заявил президент РФ Владимир Путин.
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Политика

Трамп поругался с журналистами и прервал пресс-конференцию

Президент США Дональд Трамп поругался с журналистами и прервал очередную пресс-конференцию.
Lenta.ru 18:35
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Экономика

Путин объявил о списании налогов малому и среднему бизнесу

ИП и компаниям малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей полностью спишут налоговые платежи, кроме НДС, и страховые взносы за второй квартал.
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Политика

Президент США рассказал, почему не носит медицинскую маску

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На портале госуслуг произошел сбой после обращения Путина

Пользователи пожаловались на сбои в работе Единого портала госуслуг. Так, некоторые пользователи говорят, что не могут зайти на портал.
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Ученые опровергли возможность образования жизни на Марсе

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