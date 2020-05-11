Одному из сотрудников посольства России в Праге стали поступать угрозы, в связи с чем дипмиссия попросила у чешских властей обеспечить его полицейской охраной. Ранее этого сотрудника безосновательно обвинили в причастности к якобы подготовке покушения на местного политика.

Посольство России в Чехии потребовало охрану после угроз дипломату

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