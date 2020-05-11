Политика

RT на русскомRT на русскомВ адрес российского дипломата в Чехии стали поступать угрозы

Посольство отметило, что в адрес российского дипломата из-за развёрнутой чешскими СМИ персональной травли начали поступать угрозы. «Посольство в этой связи также вынуждено обратиться к чешской стороне за предоставлением сотруднику дипмиссии полицейской охраны», — заявили в дипмиссии.
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"В соответствии со статьей 29 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года посольство обратилось в МИД Чехии с просьбой предпринять все надлежащие меры для предупреждения каких-либо посягательств на личность, свободу и достоинство своего сотрудника", - говорится, в частности, в заявлении
 посольства РФ, опубликованном в Facebook.
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