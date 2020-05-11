Политика
RT на русскомВ адрес российского дипломата в Чехии стали поступать угрозы
Посольство отметило, что в адрес российского дипломата из-за развёрнутой чешскими СМИ персональной травли начали поступать угрозы. «Посольство в этой связи также вынуждено обратиться к чешской стороне за предоставлением сотруднику дипмиссии полицейской охраны», — заявили в дипмиссии.
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с чего всё началось
"В соответствии со статьей 29 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года посольство обратилось в МИД Чехии с просьбой предпринять все надлежащие меры для предупреждения каких-либо посягательств на личность, свободу и достоинство своего сотрудника", - говорится, в частности, в заявлении посольства РФ, опубликованном в Facebook.Российская газета15:02
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Происшествия
Первый зараженный коронавирусом умер в Забайкалье
В Забайкальском крае произошел первый случай гибели человека с коронавирусом, сообщила на оперативном совещании 12 мая вице-премьер правительства региона Аягма Ванчикова.
Московский Комсомолец Чита 23:10
Общество
В правительстве обозначили условия открытия российских курортов
Курорты в России откроются этим летом, если снизится темп распространения коронавируса - пояснил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Газета.Ru 14:31
Экономика
Промсвязьбанк продал почти все запасы золота
Промсвязьбанк продал 92% запасов золота — около двух тонн, рассчитал аналитик банка БКФ Максим Осадчий.
Коммерсантъ вчера в 08:20
Политика
В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»
"Резолюция призывает Российскую Федерацию немедленно освободить политических заключенных и призывает администрацию (Дональда - ред.) Трампа наложить санкции на тех официальных лиц в российском правительстве, которые ответственны за нарушение прав человека", - говорится в заявлении авторов резолюции - председателя комитета, демократа Элиота Энгела и члена комитета, республиканца Майкла Маккола.
РИА Новости 16:09
Экономика
Названы регионы, жители которых больше всего вовлечены в малый бизнес
Рейтинг регионов по вовлеченности населения в малый бизнес возглавляют Калининградская область, Хабаровский край, Санкт-Петербург, Новосибирская область, Нижегородская область, Москва, в каждом из которых на долю работников малых и микропредприятий приходится более 20% общей численности рабочей силы, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости*.
РИА Новости 17:16
Политика
Путин заявил об окончании периода нерабочих дней с 12 мая
"Сегодня, 11 мая истекает ранее объявленный период нерабочих дней, в общей сложности, начиная с 30 марта, он продлился более шести недель", - заявил глава государства на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.
ТАСС 09:41
Здоровье
Еще двое пациентов с коронавирусом умерли в Приморье
EastRussia 23:12
Общество
Правительство России утвердило дополнительные выплаты на детей
Правительство России утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми и правила оказания этой материальной помощи.
Ведомости 20:04
Политика
В России сохранятся ограничительные меры для граждан старше 65 лет
Президент России Владимир Путин заявил, что в России вскоре начнется смягчение режима ограничений, однако они сохранятся для людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.
Газета.Ru 09:25
Шоу-бизнес
Брэдли Купер и Ирина Шейк отметили вместе День матери
Голливудская звезда Брэдли Купер провел международный День матери вместе с экс-возлюбленной Ириной Шейк, сообщило зарубежное издание Daily Mail.
iReactor 11:10
Здоровье
Карантин в горбольнице №1 продлится до 23 мая
В настоящее время семь отделений ГКБ работают в обычном режиме, а шестой, карантинный, останется в изолированном состоянии до 23 мая.
Байкал24 22:32
Политика
Владимир Путин выступит с новым обращением к россиянам
Пресс-служба Кремля анонсировала очередное обращение президента Российской Федерации Владимира Путина.
Наша версия 07:10
Экономика
Bloomberg сообщил о планах ЦБ России напечатать 1,5 трлн рублей
ЦБ России намеревается напечатать порядка 1,5 трлн рублей, что может произойти уже в мае.
Актуальные Новости 03:07
Здоровье
Биолог объяснила, у кого формируется иммунитет к COVID-19
Как уточнила биолог, эти знания о том, как и у кого формируется иммунитет к COVID-19, получены китайскими учеными в ходе обследования 171 пациента.
РИА Новости 21:05
Общество
В Бурятии появится медаль за борьбу с коронавирусом
В Бурятии появится медаль за борьбу с коронавирусом.
Восток-Телеинформ 21:14
Общество
Одиннадцать регионов могут частично снять режим ограничений
Одиннадцать российских регионов уже могут выйти на второй этап снижения ограничительных мер из-за короновируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.
Вести.Ru 10:35
Общество
Режим самоизоляции в Ростовской области сохраняется
В Ростовской области после 12 мая до особого распоряжения сохраняется режим всеобщей самоизоляции.
Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону 14:16
ЖКХ
Где с 12 мая отключат горячую воду в Барнауле: карта
В Барнауле с 12 мая на три дня планово отключат горячую воду у части потребителей – работы проводят для того, чтобы испытать крупные трубопроводы ТЭЦ-2 на потери тепла.
Толк 01:34
Общество
Ограничительные меры в Астраханской области продлили
В Астраханской области сохраняется режим самоизоляции и пропускной режим.
Каспий.Инфо 13:17
Кино
Актер Энди Серкис: новый «Бэтмен» будет самым мрачным в истории
iReactor 09 мая в 12:32
Общество
Вице-мэра Новороссийска уволили из-за шашлыков на самоизоляции
Заместитель мэра Новороссийска Екатерина Демченко лишилась своего поста после публикации в Сети видео ее отдыха во время самоизоляции.
Известия 17:38
Политика
Ветеран из США осудил попытки преуменьшить роль СССР во Второй мировой
США допустили грубую ошибку, не упомянув СССР в числе стран, одержавших победу над нацизмом во Второй мировой войне.
Известия 21:10
Общество
Путин: семьи с детьми от 3 до 15 лет получат разовые выплаты
"С 1 июня текущего года будет осуществляться разовая выплата в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка с трех лет до наступления 16-летнего возраста", - сказал глава государства.
Газета.Ru 09:44
Общество
Сергей Цивилев сообщил, где в Кузбассе пока не снимаются ограничения
Начнут работу магазины одежды, обуви, электроники и прочие, которые находятся не в ТРЦ Изменения затронут все районы области, кроме тех, где отмечен высокий уровень заболеваемости ковид-19.
Вести Кузбасс 08:36
Экономика
В сети биткоина состоялся халвинг
В сети биткоина состоялось главное событие этого года — халвинг.
РБК 15:49
Здоровье
Названы пять способов профилактики коронавируса
Директор Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава Наталья Мокрышева назвала пять способов профилактики новой коронавирусной инфекции.
РИА Новости 10:12
Общество
Терапевт рассказала о правилах использования защитных масок
Врач высшей категории, терапевт Лариса Алексеева рассказала, какие медицинские маски защитят лучше других, передает телеканал "360".
Газета.Ru 23:04
Здоровье
На Украине не исключили продления масочного режима до конца года
Введенный на Украине в рамках борьбы с коронавирусом масочный режим могут продлить до конца года.
Известия вчера в 18:45
Общество
В Подмосковье продлили ограничения по работе предприятий
Ограничения по работе предприятий в Подмосковье будут продлены до следующего понедельника, сообщил глава региона Андрей Воробьев.
РИА Новости 14:42