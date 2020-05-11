с чего всё началось

Посольство отметило, что в адрес российского дипломата из-за развёрнутой чешскими СМИ персональной травли начали поступать угрозы. «Посольство в этой связи также вынуждено обратиться к чешской стороне за предоставлением сотруднику дипмиссии полицейской охраны», — заявили в дипмиссии.

В адрес российского дипломата в Чехии стали поступать угрозы

Происшествия Первый зараженный коронавирусом умер в Забайкалье В Забайкальском крае произошел первый случай гибели человека с коронавирусом, сообщила на оперативном совещании 12 мая вице-премьер правительства региона Аягма Ванчикова.

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Политика В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России» "Резолюция призывает Российскую Федерацию немедленно освободить политических заключенных и призывает администрацию (Дональда - ред.) Трампа наложить санкции на тех официальных лиц в российском правительстве, которые ответственны за нарушение прав человека", - говорится в заявлении авторов резолюции - председателя комитета, демократа Элиота Энгела и члена комитета, республиканца Майкла Маккола. 593

Экономика Названы регионы, жители которых больше всего вовлечены в малый бизнес Рейтинг регионов по вовлеченности населения в малый бизнес возглавляют Калининградская область, Хабаровский край, Санкт-Петербург, Новосибирская область, Нижегородская область, Москва, в каждом из которых на долю работников малых и микропредприятий приходится более 20% общей численности рабочей силы, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости*.

Политика Путин заявил об окончании периода нерабочих дней с 12 мая "Сегодня, 11 мая истекает ранее объявленный период нерабочих дней, в общей сложности, начиная с 30 марта, он продлился более шести недель", - заявил глава государства на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ. 259

Общество Правительство России утвердило дополнительные выплаты на детей Правительство России утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми и правила оказания этой материальной помощи. 113

Политика В России сохранятся ограничительные меры для граждан старше 65 лет Президент России Владимир Путин заявил, что в России вскоре начнется смягчение режима ограничений, однако они сохранятся для людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. 168

Шоу-бизнес Брэдли Купер и Ирина Шейк отметили вместе День матери Голливудская звезда Брэдли Купер провел международный День матери вместе с экс-возлюбленной Ириной Шейк, сообщило зарубежное издание Daily Mail.

Здоровье Карантин в горбольнице №1 продлится до 23 мая В настоящее время семь отделений ГКБ работают в обычном режиме, а шестой, карантинный, останется в изолированном состоянии до 23 мая. 2

Здоровье Биолог объяснила, у кого формируется иммунитет к COVID-19 Как уточнила биолог, эти знания о том, как и у кого формируется иммунитет к COVID-19, получены китайскими учеными в ходе обследования 171 пациента. 8

Общество Одиннадцать регионов могут частично снять режим ограничений Одиннадцать российских регионов уже могут выйти на второй этап снижения ограничительных мер из-за короновируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным. 527

Общество Режим самоизоляции в Ростовской области сохраняется В Ростовской области после 12 мая до особого распоряжения сохраняется режим всеобщей самоизоляции. 97

ЖКХ Где с 12 мая отключат горячую воду в Барнауле: карта В Барнауле с 12 мая на три дня планово отключат горячую воду у части потребителей – работы проводят для того, чтобы испытать крупные трубопроводы ТЭЦ-2 на потери тепла. 1

Общество Вице-мэра Новороссийска уволили из-за шашлыков на самоизоляции Заместитель мэра Новороссийска Екатерина Демченко лишилась своего поста после публикации в Сети видео ее отдыха во время самоизоляции. 400

Политика Ветеран из США осудил попытки преуменьшить роль СССР во Второй мировой США допустили грубую ошибку, не упомянув СССР в числе стран, одержавших победу над нацизмом во Второй мировой войне.

Общество Сергей Цивилев сообщил, где в Кузбассе пока не снимаются ограничения Начнут работу магазины одежды, обуви, электроники и прочие, которые находятся не в ТРЦ Изменения затронут все районы области, кроме тех, где отмечен высокий уровень заболеваемости ковид-19. 37

Здоровье Названы пять способов профилактики коронавируса Директор Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава Наталья Мокрышева назвала пять способов профилактики новой коронавирусной инфекции. 3