Политика
Российская газетаПосольство России в Чехии потребовало полицейской охраны для дипломата
Российское посольство в Чехии потребовало предоставить полицейскую охрану сотруднику дипломатической миссии. Ранее его бездоказательно обвинили в подготовке покушения на пражских муниципальных политиков.
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с чего всё началось
"В соответствии со статьей 29 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года посольство обратилось в МИД Чехии с просьбой предпринять все надлежащие меры для предупреждения каких-либо посягательств на личность, свободу и достоинство своего сотрудника", - говорится, в частности, в заявлении посольства РФ, опубликованном в Facebook.Российская газета15:02
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В МЧС РФ рассказали, как правильно носить медицинские маски
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REGNUM 20:46
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США допустили грубую ошибку, не упомянув СССР в числе стран, одержавших победу над нацизмом во Второй мировой войне.
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Сбербанк заказал проверку бизнеса своих проблемных заемщиков
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Обозначены условия для усиления рубля
Аналитик отметил, что на рубль положительное влияют соглашение об ограничении добычи нефти ОПЕК+ и ожидание инвесторами снятия ограничительных мер, введенных из-за коронавируса.
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По словам специалиста, менять маску следует, если на ней образовалась влага.
Известия 20:40
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Авербух о решении ISU уравнять четверные прыжки: для меня это странно
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Глава Приморья Олег Кожемяко заявил, что пока рано говорить о послаблении ограничительных мер в регионе из-за высокого прироста заболеваемости коронавирусом, сообщает краевое правительство.
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С 12 мая единый период нерабочих дней для всей страны и всех секторов экономики завершается.
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Общество
Вице-мэра Новороссийска уволили из-за шашлыков на самоизоляции
Заместитель мэра Новороссийска Екатерина Демченко лишилась своего поста после публикации в Сети видео ее отдыха во время самоизоляции.
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Обновленный радар будет располагаться всего в 28 км от границы с РФ, и жители Вардё выразили обеспокоенность возможной реакцией Москвы.
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Бьюти-блогер Айза Анохина, напротив, всегда честно признается своим подписчикам к каким процедурам она прибегает.
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Владимир Путин объявил о завершении режима нерабочих дней с 12 мая
Президент Владимир Путин объявил, что с 12 мая период нерабочих дней, введенный в России из-за эпидемии коронавируса, завершается.
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Оба кроссовера будут построены на модернизированной модульной архитектуре SPA 2, однако XC90 должен получить и гибридные системы, и полностью электрическую версию, а вот флагман XC100, вопреки ожиданиям, будет только электрическим.
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