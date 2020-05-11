с чего всё началось

Российское посольство в Чехии потребовало предоставить полицейскую охрану сотруднику дипломатической миссии. Ранее его бездоказательно обвинили в подготовке покушения на пражских муниципальных политиков.

Посольство России в Чехии потребовало полицейской охраны для дипломата

Общество В Новосибирской области смягчат режим самоизоляции Власти Новосибирской области приняли решение после 11 мая продлить действие режима самоизоляции, однако он будет смягчен – людям разрешают гулять и заниматься спортом на улице, сообщил журналистам губернатор Андрей Травников. 115

Авто В FIA провели расследование 28 серьёзных аварий В FIA провели расследование 28 серьёзных и смертельных аварий, произошедших на разных трассах в прошлом году, и объявили об изменениях в области безопасности.

Общество В МЧС РФ рассказали, как правильно носить медицинские маски Москва, 12 мая 2020, 03:46 — REGNUM Жителям России следует плотно закреплять медицинские маски на лице в качестве меры предосторожности в условиях пандемии коронавируса нового типа, рекомендуют специалисты МЧС России, сообщает пресс-служба ведомства.

Политика Путин заявил об окончании периода нерабочих дней с 12 мая "Сегодня, 11 мая истекает ранее объявленный период нерабочих дней, в общей сложности, начиная с 30 марта, он продлился более шести недель", - заявил глава государства на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ. 256

Общество Одиннадцать регионов могут частично снять режим ограничений Одиннадцать российских регионов уже могут выйти на второй этап снижения ограничительных мер из-за короновируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным. 472

Общество В Подмосковье продлили ограничения по работе предприятий Ограничения по работе предприятий в Подмосковье будут продлены до следующего понедельника, сообщил глава региона Андрей Воробьев. 90

Политика Ветеран из США осудил попытки преуменьшить роль СССР во Второй мировой США допустили грубую ошибку, не упомянув СССР в числе стран, одержавших победу над нацизмом во Второй мировой войне.

Экономика Сбербанк заказал проверку бизнеса своих проблемных заемщиков Сбербанк заказал экспресс-диагностику бизнеса своих проблемных корпоративных заемщиков на фоне дешевеющей нефти и распространения COVID-19, следует из документов, размещенных на сайте госзакупок.

Общество Власти Москвы ответили на главные вопросы о снятии самоизоляции Как отметили в Telegram-канале штаба по экономическим вопросам, ежедневно в Москве выявляют более пяти тысяч новых случаев COVID-19, однако такие цифры объясняются увеличением объемов тестирования. 21

Финансы Обозначены условия для усиления рубля Аналитик отметил, что на рубль положительное влияют соглашение об ограничении добычи нефти ОПЕК+ и ожидание инвесторами снятия ограничительных мер, введенных из-за коронавируса. 80

Здоровье Кожемяко считает, что в Приморье рано ослаблять ограничения Глава Приморья Олег Кожемяко заявил, что пока рано говорить о послаблении ограничительных мер в регионе из-за высокого прироста заболеваемости коронавирусом, сообщает краевое правительство. 1

Общество Обращение Путина к россиянам в связи с коронавирусом. Кому помогут С 12 мая единый период нерабочих дней для всей страны и всех секторов экономики завершается.

Общество Вице-мэра Новороссийска уволили из-за шашлыков на самоизоляции Заместитель мэра Новороссийска Екатерина Демченко лишилась своего поста после публикации в Сети видео ее отдыха во время самоизоляции. 326

Армия и оружие Норвежцы испугались реакции России из-за «американского» радара Обновленный радар будет располагаться всего в 28 км от границы с РФ, и жители Вардё выразили обеспокоенность возможной реакцией Москвы.

Общество Названы регионы России, лидирующие по нарушениям самоизоляции Начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Юрий Валяев рассказал о российских регионах, которые лидируют по числу нарушений самоизоляции. 2,1K

Авто Новый Volvo XC100 станет полностью электрическим Оба кроссовера будут построены на модернизированной модульной архитектуре SPA 2, однако XC90 должен получить и гибридные системы, и полностью электрическую версию, а вот флагман XC100, вопреки ожиданиям, будет только электрическим.

Здоровье В апреле этого года в Москве умерли 11 тысяч 846 человек, согласно данным столичного управления ЗАГС По данным американского университета Джонса Хопкинса, в России уровень смертности от коронавируса составляет 0,9% - это самый низкий показатель среди стран, где больше сорока тысяч заболевших.