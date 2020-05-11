Политика

Российская газетаРоссийская газетаПосольство России в Чехии потребовало полицейской охраны для дипломата

Российское посольство в Чехии потребовало предоставить полицейскую охрану сотруднику дипломатической миссии. Ранее его бездоказательно обвинили в подготовке покушения на пражских муниципальных политиков.
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"В соответствии со статьей 29 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года посольство обратилось в МИД Чехии с просьбой предпринять все надлежащие меры для предупреждения каких-либо посягательств на личность, свободу и достоинство своего сотрудника", - говорится, в частности, в заявлении
 посольства РФ, опубликованном в Facebook.
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