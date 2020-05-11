Российское посольство в Чехии потребовало предоставить полицейскую охрану сотруднику дипломатической миссии. Ранее его бездоказательно обвинили в подготовке покушения на пражских муниципальных политиков.

Посольство России в Чехии потребовало полицейской охраны для дипломата

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