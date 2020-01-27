Политика
Газета.RuПосольство России в ФРГ ответило на слова Польши о компенсациях
Российское представительство в Германии ответило на заявление лидера правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослава Качиньского о том, что Россия и Германия должны выплатить компенсацию Польше за причиненный в годы Второй мировой войны ущерб.
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Политика
Путин утвердил новый состав президиума Госсовета
Президент России Владимир Путин своим распоряжением утвердил новый состав президиума Государственного совета.
Происшествия
Татьяна Москалькова проверит информацию о подлоге в Чечне
Информация, опубликованная «Новой газетой» о подлоге, который якобы был сделан в Чечне во время рабочей поездки уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой, будет проверена.
Шоу-бизнес
Представитель актрисы: Наталья Андрейченко пропала в Мексике
Обновлено в 14:42 Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, известная по фильмам "Мэри Поппинс, до свидания", "От зари до зари", "Сибириада" пропала в Канкуне (Мексика), где сейчас проживает.
Политика
Мишустин назначил нового главу «Российского экологического оператора»
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил генеральным директором "Российского экологического оператора" Илью Гудкова.
Происшествия
Майора Дымовского из Новороссийска обвинили в экстремизме
Арестованному за хранение взрывчатки экс-майору МВД Алексею Дымовскому из Новороссийска предъявили обвинение в призывах к экстремизму.
Политика
Делегация России уйдет из ПАСЕ в случае ограничения полномочий
Российская делегация покинет ПАСЕ, если ее полномочия будут ограничены, заявил глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
Происшествия
На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка
Жительница Свердловской области положила новорожденного ребенка в стиральную машину и включила ее, пишет 26 января E1.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Футбол
ЦСКА интересуется полузащитником «Лорьяна» Кабо
Как сообщает FootMercato, Кабо интересуются московский ЦСКА, руководство армейцев уже связалось с представителями футболиста.
Общество
Суд подтвердил право России на бренд водки «Столичная»
Верховный суд Нидерландов подтвердил право России использовать бренд водки «Столичная» на территории Бенилюкса.
Общество
Власти Китая заявили об ускоренном распространении коронавируса
Китайский коронавирус усиливается. Речь уже идет о серьезной эпидемии, перешедшей в сложную стадию.
Хоккей
Овечкин объяснил отказ от участия в Матче звезд НХЛ
Напомним, 34-летний Овечкин не поехал на Матч звезд НХЛ без уважительной причины и в качестве наказания пропустит гостевой матч с «Монреалем».
Политика
Елену Бойко освободили от должности замминистра здравоохранения
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения РФ по ее просьбе, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
Здоровье
Глава РАН Сергеев допустил глобальную эпидемию коронавируса
Глава РАН считает: чтобы остановить распространение болезни, нужно активное взаимодействие с ВОЗ.
Здоровье
Путь в прошлое
Что думают российские врачи о дженериках Русфонд вместе с сообществом "Врачи РФ" и порталом "Новости GMP" провел анонимный опрос врачей о том, как они оценивают качество дженериков.
Футбол
Кавани подпишет контракт с «Атлетико» на 2,5 года
Происшествия
Найдена мать брошенных в Шереметьеве детей
Политика
На Украине потребовали от России часть Алмазного фонда
Лидер партии Свобода Олег Тягнибок считает, что Украина должна потребовать от России часть Алмазного фонда.
Общество
В России появились новые камеры фиксации ПДД
Как рассказывает «Коммерсантъ», на подмосковных дорогах появились необычные Lada Granta — на крыше автомобиля в защищенном боксе установлены камеры, которые пришли на замену треногам.
Армия и оружие
Военные США подтвердили крушение американского самолёта в Афганистане
Американские военные подтвердили, что в афганской провинции Газни 27 января разбился самолёт США Bombardier E-11A, однако у командования нет никаких данных, подтверждающих версию, что он был сбит.
Религия
Причину смерти протоиерея Всеволода Чаплина установит вскрытие
Экономика
Греф посоветовал хранить сбережения в рублях
Глава Сбербанка Герман Греф в интервью программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1" рассказал, что большую часть сбережений хранит в рублях.
Политика
В рабочую группу поступило более 100 предложений по Конституции
В рабочую группу поступило более 100 предложений о поправках в Конституцию.
Общество
Москвичей предупредили о самом сильном снегопаде с начала зимы
Сегодня вечером, 27 января, в Москве ожидается мощный снегопад, сообщают «Метеоновости». Особенно интенсивно снег будет выпадать ночью.
Политика
В Польше отмечают 75-летие освобождения узников Освенцима
В Освенцим приедут 200 выживших узников лагеря, главы государств, монархи и премьер-министры. Россию представит посол Сергей Андреев.
Культура
Опубликованы итоги работы Мединского на посту министра культуры
Кампания по защите отечественного кино от Голливуда стала одним из основных направлений деятельности Мединского на посту министра культуры.
Музыка
Билли Айлиш получила «Грэмми» в номинации «Лучшая песня года»
Американская исполнительница Билли Айлиш получила премию «Грэмми» за композицию Bad guy в номинации «Лучшая песня года».
Авто
GM вложил $2,2 млрд в завод по производству электромобилей
Происшествия
Школьники устроили шашлыки на Вечном огне в Махачкале
Школьники устроили танцы и шашлыки на Вечном огне в Махачкале.