Политика

Газета.RuГазета.RuПосольство России в ФРГ ответило на слова Польши о компенсациях

Российское представительство в Германии ответило на заявление лидера правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослава Качиньского о том, что Россия и Германия должны выплатить компенсацию Польше за причиненный в годы Второй мировой войны ущерб.
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