Политика

Газета.RuГазета.RuПосольство России в ФРГ ответило на слова Польши о компенсациях

Российское представительство в Германии ответило на заявление лидера правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослава Качиньского о том, что Россия и Германия должны выплатить компенсацию Польше за причиненный в годы Второй мировой войны ущерб.
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Посольство России в ФРГ ответило на слова Качиньского о компенсациях

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Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 14:15, Ашберн
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Ярослав Качиньский
Польский политик
Польский политик; основатель и председатель правящей консервативной партии «Право и справедливость». С 14 июля 2006 по 9 ноября 2007 годы - премьер-министр Польши. Брат-близнец погибшего в 2010 году в авиакатастрофе в Смоленске президента Польши Леха Качиньского.
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