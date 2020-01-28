Политика

ИзвестияИзвестияПосольство России в Германии ответило на слова Польши о компенсациях

В интервью, опубликованном в субботу в газете Bild, Качиньский выступил с утверждением, что и Германия, и Россия должны заплатить компенсацию Польше за ущерб, нанесенный стране во время Второй мировой войны.
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Посольство России в ФРГ ответило на заявления Варшавы о «компенсациях»

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