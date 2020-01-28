Политика
ИзвестияПосольство России в Германии ответило на слова Польши о компенсациях
В интервью, опубликованном в субботу в газете Bild, Качиньский выступил с утверждением, что и Германия, и Россия должны заплатить компенсацию Польше за ущерб, нанесенный стране во время Второй мировой войны.
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Политика
Белашко раскритиковал выступление Зеленского в Польше
Президент Украины Владимир Зеленский выступил в Польше с русофобской речью, которую будто бы позаимствовал у своего предшественника Петра Порошенко, отметил директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко.
Общество
В группе по поправкам к Конституции пояснили вопрос индексации пенсий
Принятие поправок к Конституции не гарантирует индексации пенсий работающим пенсионерам — это возможно только при корректировке федерального закона, передаёт РБК со ссылкой на рабочую группу.
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Кухня» женился на Марии Луговой
Пока звезда сериала "Рыжая" была на сцене, Лавыгин ждал ее в гримерке.
Шоу-бизнес
Наталья Андрейченко пропала в Мексике
«Рамблер» писал, что ранее стало известно о планах Натальи Андрейченко продать свою виллу на побережье Ривьера Майя в Мексике.
Экономика
В России спрогнозировали подорожание молока и мяса на 12%
Помимо мяса и молока в России на 5-7% могут подорожать продукты, содержащие пальмовое масло из-за повышения на него спроса в энергетической и автомобильной промышленности, а также из-за увеличения с 1 октября 2019 года НДС на данный товар.
Политика
На Украине потребовали от России часть Алмазного фонда
Лидер партии Свобода Олег Тягнибок считает, что Украина должна потребовать от России часть Алмазного фонда.
Общество
Принца Гарри и Меган Маркл мечтают вернуть в Великобританию
Напоминаем, что сейчас принц Гарри и Меган Маркл находятся в Канаде на вилле, за которой круглосуточно наблюдают журналисты.
Происшествия
Мать оставленных в Шереметьево детей заявила о насилии в семье
Мать мальчиков, которых отец оставил одних в московском аэропорту Шереметьево, заявила о насилии в семье.
Гаджеты
Honor начал распродавать свои смартфоны с большой скидкой
Компания Huawei готовит покупателям сюрприз – большие скидки (более 10 000 рублей) сразу на три модели.
Армия и оружие
Миссия ООН осудила нарушения эмбарго на поставку оружия в Ливию
Поставки оружия в Ливию продолжаются, несмотря на действующее в отношении страны эмбарго и договоренности, достигнутые на конференции в Берлине.
Общество
Украинку, возмутившуюся сериалом на русском, высадили из автобуса
Украинская волонтерка Ярина Черноуз пожаловалась, что водитель междугороднего пассажирского автобуса, выполнявшего рейс из Луцка в Киев, отказался выключить сериал на русском языке.
Политика
Der Spiegel приписал освобождение Аушвица армии США
Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал на своей странице в Twitter сообщение о том, что концлагерь «Аушвиц-Биркенау» (Освенцим) якобы был освобожден армией США, сообщает RT.
Авто
В России обновленный внедорожник Lada 4x4 «Нива» поступил в продажу
Актуальные цены внедорожник начинаются от 553 900 рублей за трехдверную версию.
Экономика
Счетная палата раскритиковала работу ЦБ по развитию финансового рынка
СП исследовала две программы Центробанка по основным направлениям развития финансового рынка на 2016-2018 годы и на 2019-2021 годы.
Здоровье
Группа туристов вернется 29 января в Приамурье из китайского Хайнаня
Как сообщалось, китайский международный пункт пропуска в Хэйхэ принял решение продлить новогодний отдых своим сотрудникам из-за сложной ситуации с распространением коронавируса, пассажирские и грузовые перевозки между Китаем и Приамурьем возобновятся только 1 февраля.
Экономика
Греф посоветовал хранить сбережения в рублях
Глава Сбербанка Герман Греф в интервью программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1" рассказал, что большую часть сбережений хранит в рублях.
Политика
Мишустин уволил замглавы Минздрава Елену Бойко
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра здравоохранения Елену Бойко.
Авто
В Сети продают растянутый «Гелендваген» за 34 млн рублей
В движение Big One приводит 5,5-литровый битурбированным двигателем V8 с отдачей 563 л.с. Пробег «Гелендвагена» составляет всего 600 километров, а его цена - 499 800 евро.
Здоровье
Приморье получило тест-системы для диагностики коронавируса
Приморье в числе первых регионов получило тест-системы для оперативного диагностирования коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.
Происшествия
Жительница Омска запрещала врачам лечить 14-летнюю дочь весом 25 кг
Инстанция признала незаконным отказ матери от лечения дочери, и постановила оказать ей всю необходимую помощь.
Здоровье
Томские больницы и поликлиники обновят и увеличат парк оборудования
440 миллионов рублей будет направлено на переоборудование Томского областного онкологического диспансера, 105 миллионов пойдут на оснащение детских поликлиник региона, 91 миллион рублей получат сосудистый Центр Томской ОКБ и первичные сосудистые центры в районах области.
Кино
Новый фильм франшизы «Анаконда» снимут в США
Экономика
Средняя сумма автокредита достигла исторического максимума в России
Отмечается, что в 2019 году средняя сумма автокредита выросла почти на 9,2% - до 769 тысяч рублей, что является историческим максимумом.
Здоровье
Число жертв нового коронавируса в провинции Хубэй достигло ста человек
Только за 27 января в провинции подтвердили 1291 новый случай заражения, 24 человека погибли.
Происшествия
В центре Новосибирска застрелили председателя ЖСК
Политика
Более 250 тысяч жителей ДНР и ЛНР получили российские паспорта
Около 277 тысяч жителей Донецкой и Луганской народных республики получили российское гражданство в 2019 года, заявила глава управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова газете «Известия».
Кино
Дополнительные сеансы «Холопа» ввели в США и Канаде
В некоторых кинотеатрах все места в зрительном зале были раскуплены ещё до премьеры, поэтому в Нью-Йорке, Филадельфии и Торонто введены дополнительные сеансы.
Политика
В «Единой России» рекомендовали исключить из партии главу Чувашии
Комиссия "Единой России" по этике в понедельник единогласно рекомендовала президиуму Генсовета исключить главу Чувашии Михаила Игнатьева из партии.
Происшествия
Задолжавший по алиментам 800 тыс. рублей житель Курска сменил пол
Судебные приставы в Курской области нашли должника, который сменил пол, чтобы не платить 800 тыс. рублей алиментов своему несовершеннолетнему ребенку.