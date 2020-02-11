Политика
РИА НовостиПосольство России в Германии ответило на статью посла Польши о войне
Слова посла Польши в ФРГ Анджея Пшилебского о "наибольшей выгоде" Советского Союза от "окончания войны" против нацистской Германии и о внесении западными союзниками решающего вклада в разгром Третьего рейха стали примером исторического ревизионизма в русле установок Варшавы на фальсификацию истории, заявили во вторник в посольстве России в Германии.
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Футбол
Ростовская область вошла в тройку самых футбольных регионов РФ
Ростовскую область включили в тройку самых футбольных регионов России.
Общество
Глава Верховного суда предложил расширить подсудность дел присяжным
Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев на подведении итогов работы судебной системы за 2019 год заявил, что с участием присяжных могут рассматриваться все уголовные дела о тяжких и особо тяжких преступлениях, в том числе экономического характера, если в них нет сведений, составляющих гостайну.
Шоу-бизнес
В семье Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок
Известная российская теннисистка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас вновь стали родителями.
Кино
«Оскар» за лучший фильм удостоена картина «Паразиты»
Награду получила картина «Паразиты» режиссера Пон Чжун Хо. Впервые в истории «Оскара» победу празднует фильм не на английском языке.
Экономика
Сахалинские депутаты смело и бестолково наехали на ипотечное агентство
Областные депутаты обсудили отчет контрольно-счетной палаты по проверке сахалинского ипотечного агентства на совместном заседании двух постоянных комитетов — по бюджету и налогам и экономическому развитию.
Армия и оружие
Армия САР окружила несколько наблюдательных пунктов Турции в Идлибе
Глава Минобороны Турции Хулуси Акар сообщил журналистам, что войска армии САР окружили четыре турецких наблюдательных пункта в провинции Идлиб.
Здоровье
Доктор Мясников назвал плюсы коронавируса для россиян
Как сообщает ToDay News Ufa, в своем Тelegram-канале «Доктор Мясников» популярный доктор и телеведущий сообщил, что на данный момент риск подхватить новый китайский коронавирус именно на территории РФ полностью отсутствует.
Футбол
Коутиньо хочет остаться в «Баварии»
Политика
Трамп анонсировал увольнения в Белом доме
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Белый дом покинет ряд сотрудников из-за ситуации с импичментом.
Общество
ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян
ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян и разослала интернет-сервисам письма с требованием установить для этого специальное оборудование.
Общество
Представитель Брюна назвала сообщения СМИ о мошенничестве глупостью
Представитель главного внештатного нарколога Минздрава России Евгения Брюна отказалась комментировать сообщения СМИ о якобы причастности Брюна к делу о мошенничестве в связи с введением нового порядка медосвидетельствования для водителей.
Экономика
ЦБ раскрыл детали сделки по продаже Сбербанка
Пакет акций банка, принадлежащий регулятору, оценивается примерно в 2,8 трлн руб. Напомним, сегодня, 11 февраля, законопроект, предусматривающий выход ЦБ из капитала Сбербанка и определяющий порядок и условия продажи его акций правительству, был передан в кабинет министров.
Космос
Япония успешно запустила спутник-шпион на ракете-носителе Н2А
Спутник-шпион "Когаку-7" ("Оптика-7"), предназначенный для сбора информации, был успешно выведен на орбиту ракетой-носителем Н2А в воскресенье, сообщило японское аэрокосмическое агентство (JAXA).
Спорт
Большунов вошел в состав сборной России на «Скитур»
Победитель "Тур де Ски" российский лыжник Александр Большунов включен в состав сборной России на многодневную гонку "Скитур", совмещенную с этапами Кубка мира, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).
Политика
Бывшим президентам предложили дать пожизненное членство в Совфеде
Бывшие президенты России смогут пожизненно входить в Совет Федерации, следует из предлагаемой поправки к проекту об изменении Конституции.
Финансы
Курс доллара: спекулянты вынесли вердикт рублю
Гельды Союнов из УК «Промсвязь» считает, что вечернее снижение курса рубля, которое произошло накануне, прежде всего связано с продолжающимся падением цен на «чёрное золото» и негативной динамикой большинства мировых рынков акций.
Политика
«Газпром» назвал сроки запуска «Северного потока-2»
Газопровод «Северный поток-2» запустят в конце 2020 года, следует из презентации компании, подготовленной к Дню инвестора.
Футбол
Вальдано: «Никто не повлиял на мировой футбол больше, чем Гвардиола»
Бывший форвард "Реала" Хорхе Вальдано высказался о влиянии наставника "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы на футбол.
Политика
Преемница Меркель ушла в отставку
Культура
Собчак ответила зрителям на критику своего нового шоу «Док-Ток»
Кино
Marvel ищет актрису на роль Кейт Бишоп в «Соколином глазе»
Marvel проводит кастинг на роль супергероини Кейт Бишоп, которая должна появиться в предстоящем сериале «Соколиный глаз» от Disney+.
Космос
Зонд Juno нашел мало воды на экваторе Юпитера
Хоккей
«Спартак» Знарка дожал «Металлург» и вышел в плей-офф КХЛ
В Москве завершилась встреча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между столичным "Спартаком" и магнитогорским "Металлургом".
Политика
СМИ узнали о полувековой слежке ЦРУ за секретной перепиской 120 стран
ЦРУ совместно с разведкой ФРГ на протяжении полувека перехватывало секретные сообщения более чем 120 стран.
Политика
Захарова отреагировала на слова Столтенберга о ДРСМД
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, который назвал разрушение Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) демонстрацией силы НАТО.
Политика
Филиппины расторгли военное соглашение с США
Соглашение о посещении войск было заключено в 1998 году и регулировало присутствие американских военных на Филиппинах.
Кино
Томская школьница получила права на экранизацию рассказа Стивена Кинга
Томская школьница Диана Костырина займется экранизацией рассказа Стивена Кинга «Женщина в комнате».
Происшествия
ЕСПЧ присудил матерям подорвавшихся в Чите мальчиков по 40 тысяч евро
Матерям двоих мальчиков Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил по 40 тысяч евро (около 2,7 млн рублей).
Гаджеты
В России распродают смартфоны Honor со скидками и подарками
До 25 февраля флагманский аппарат Honor 20 Pro обойдётся россиянам на 8 тысяч дешевле, а все покупатели получат в подарок смарт-часы Honor Band 5 или наушники Honor AM61, а смартфон Honor 20 стоит на 5 тысяч дешевле и к нему полагается подарок в виде «умных» часов Honor Band 5. Помимо смартфонов, со скидками продаются ноутбуки и различная носимая электроника.