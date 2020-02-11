Политика

РИА НовостиРИА НовостиПосольство России в Германии ответило на статью посла Польши о войне

Слова посла Польши в ФРГ Анджея Пшилебского о "наибольшей выгоде" Советского Союза от "окончания войны" против нацистской Германии и о внесении западными союзниками решающего вклада в разгром Третьего рейха стали примером исторического ревизионизма в русле установок Варшавы на фальсификацию истории, заявили во вторник в посольстве России в Германии.
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Посольство России в Германии ответило на статью посла Польши о Второй мировой

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РЕН ТВ10:47

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