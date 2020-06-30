Политика
Российская газетаПосольство России в США обеспокоено призывами «свести счеты с русскими»
По словам посла, сведения об угрозах были переданы правоохранительным органам США.
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Энергетика
«Газпром» перечислил $1,5 млрд польской PGNiG по решению суда
"Газпром экспорт" перечислил польской PGNiG $1,5 млрд по решению Стокгольмского арбитража, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу российской компании.
Газета.Ru 13:49
Общество
Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября
Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
РБК 03:08
Политика
Владимир Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы
Правительству и региональным властям президент поручил обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом запасников.
РИА Новости вчера в 10:59
Кино
«Черепашек-ниндзя» снова перезагружают для больших экранов
Игромания.ру 12:27
Армия и оружие
Элитное подразделение ВС Германии частично распустят из-за экстремизма
В Германии частично распустят подразделение специального назначения (KSK) из-за роста правоэкстремистских настроений в нем, заявила министр обороны страны Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
Взгляд.ру 11:41
Авто
Genesis запустил сервис подписки на автомобили в России
Премиальный бренд Hyundai – Genesis – запустил в России сервис подписки на свои автомобили.
Автоновости дня 11:35
Финансы
Курс евро превысил 80 рублей впервые с 14 мая
Курс доллара США составил 71,32 руб./$1 в 17:38 МСК, что на 1,33 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов.
Интерфакс 11:36
Общество
В Пензенской области режим повышенной готовности продлен до 12 июля
В Пензенской области вновь продлен режим повышенной готовности. На этот раз до воскресенья, 12 июля 2020.
Пензенская правда 13:02
Политика
Путин и Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли участие в открытии памятника Советскому солдату под Ржевом.
Газета.Ru 09:20
Общество
Бездомные начали захватывать дома россиян в Испании
Россияне, имеющие недвижимость в Испании, сообщили об участившихся случаях сквоттинга — самовольного захвата чужих пустующих домов.
Lenta.ru 13:10
Происшествия
Штормовой ветер повалил деревья по всей территории Ленобласти
Как и предупреждали территориальные отделения МЧС России Санкт-Петербург и Ленинградскую область накрыли грозовые ливни и штормовой ветер с порывами до 18-23 м/с.
Леноблинформ 10:29
Политика
Памфилова заявила об отсутствии серьезных жалоб в ходе голосования
Глава Центризбиркома Элла Памфилова вечером во вторник сообщила, что в ЦИК на данный момент не поступали жалобы, которые требуют рассмотрения на заседаниях всем составом ЦИК.
Газета.Ru 14:18
Общество
Явка на голосование по поправкам в Конституцию составила 45,7%
Явка на голосование по поправкам в Конституцию за пять дней составила 45,7%, свидетельствуют данные ЦИК.
Москва 24 05:34
Политика
Кадыров предложил избрать Путина пожизненным президентом
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров во время совещания с местными властями призвал сделать Владимира Путина пожизненным президентом России.
РИА Новости 06:58
Футбол
Российский голкипер Митрюшкин покинул футбольный клуб «Сьон»
Российский вратарь Антон Митрюшкин покинул швейцарский футбольный клуб "Сьон", сообщается на сайте команды.
РИА Новости 14:12
Здоровье
Новая инфекционная больница в Воронеже откроется в июле
Воронежская инфекционная больница, которую возвели по проекту Министерства обороны РФ, примет первых пациентов с COVID-19 с 10 июля.
Domostroyrf.ru 10:41
Наука
Из-за падения астероида погибли динозавры
Ученые: динозавров погубило падение астероида, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 10:09
Политика
В Минфине спрогнозировали ужесточение санкций после пандемии
России следует готовиться к ужесточению санкций после завершения пандемии, заявил заместитель директора департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Кику на онлайн-дискуссии международного дискуссионного клуба «Валдай».
РБК 10:49
Игры
Для запуска игр с PS4 на PS5 подойдут и диски
Представитель Sony в интервью японскому изданию Gamespark подтвердил, что на PlayStation 5 можно запускать игры для PS4 и с дисков.
Игромания.ру 12:46
Авто
Дебютные рендеры нового седана Lada Vesta появились в интернете
Благодаря дизайнерскому решению с узкими светодиодными фарами новый седан Lada Vesta стало выглядеть более агрессивно.
Live24 вчера в 06:02
Политика
В Латвии запретили вещание семи телеканалов RT
Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение запретить на территории страны трансляцию семи каналов российской телекомпании Russia Today, сообщает радио Sputnik.
Российская газета 10:40
Экономика
Новые акции на Московской бирже. Рассказываем о Mail.ru Group
В ноябре 2020 года индекс-провайдер MSCI может включить депозитарные расписки Mail.ru Group в индекс MSCI Russia с весом 1,1%, рассказали аналитики «ВТБ Капитала».
РБК 13:00
Происшествия
СК завершил и передал прокурору дополнительное дело сестер Хачатурян
РИА Новости 13:58
Общество
С 1 июля в России упразднят знак «Инвалид» для автомобилей
В настоящий момент штраф за парковку на местах, предназначенных для инвалидов, составляет в России пять тысяч рублей.
Профиль 12:25
Игры
В Microsoft Store появилась дата релиза игры Crysis Remastered
В онлайн-магазине Microsoft Store появилась информация о дате выхода ремастера Crysis Remastered: 23 июля 2020 года.
МонаВиста 11:58