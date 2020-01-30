с чего всё началось

Новые санкции США по Крыму не изменят политики России, говорится в заявлении посольства РФ в США.

Политика Россия частично закрывает границу с Китаем С 31 января движение через КПП на отдельных участках российско-китайской границы из-за вспышки коронавируса 2019-nCoV закрыты.

Общество McDonald’s на Пушкинской отменил акцию 31 января из-за коронавируса Ресторан McDonald's на Пушкинской площади в Москве 31 января отменяет акцию с предложением Биг Мака и других блюд по цене 1990 года из-за рекомендации правительства Москвы воздержаться от массовых мероприятий из-за опасности заражения коронавирусом, говорится на сайте сети.

Общество В Белоруссии задержали директоров всех сахарозаводов По данным белорусских журналистов, задержан директор Скидельского сахарного комбината Дмитрий Егоров, директор Городейского сахарного комбината Михаил Криштапович, директор Слуцкого сахарорафинадного завода Николай Прудник, а также директор Жабинковского сахарного завода Виктор Миронов.

Происшествия Брошенных отцом в Шереметьево детей передадут их бабушке Принято решение передать мальчиков, оставленных отцом в столичном аэропорту Шереметьево, их бабушке, сообщила уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.

Общество ФСБ разоблачила подпольную оружейную мастерскую под Калугой Федеральная служба безопасности Российской Федерации сообщила, что ей удалось пресечь нелегальную деятельность расположенного в Калужской области стрелкового клуба.

Политика Путин поручил ужесточить наказание за оскорбления Президент России Владимир Путин захотел ужесточить наказание за оскорбления. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Кремль.

Политика Володин допустил перенос обсуждения поправок к Конституции Второе чтение в Госдуме по законопроекту президента Владимира Путина о внесении изменений в Конституцию может быть перенесено на конец февраля или начало марта.

Хоккей Овечкин опередил Айзермана по заброшенным шайбам в НХЛ Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин забросил 693-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и вышел на девятое место в истории НХЛ.

Гаджеты Улучшенный смартфон Nokia 7.2 вышел в России Компания HMD Global объявила о том, что в России стал доступен для заказа улучшенный вариант смартфона Nokia 7.2, официальная презентация которого состоялась на выставке IFA 2019.

Политика Мишустин утвердил обязанности вице-премьеров Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей между девятью заместителями. Об этом сообщается на сайте правительства.

Происшествия Уральские слесари похитили 2,6 млн долларов из банковских ячеек Задержали подозреваемых в Москве и Екатеринбурге, во время обысков у них изъяли 400 тысяч долларов, 110 тысяч фунтов стерлингов, 3,6 тысячи евро и более 1 миллиона рублей.

Армия и оружие Минобороны опровергло удар российской авиации по госпиталю в Сирии «Сообщения отдельных зарубежных СМИ о якобы бомбардировке утром 30 января сего года самолетом ВКС России госпиталя и пекарни в районе населенного пункта Эриха на южной окраине сирийского города Идлиб – информационная провокация», – передает ТАСС заявление Минобороны.