Политика
РИА НовостиПосольство России в США прокомментировало новые санкции
Новые санкции США по Крыму не изменят политики России, говорится в заявлении посольства РФ в США.
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с чего всё началось
Американская сторона наносит ущерб лишь собственным интересам, вводя ограничительные меры в отношении России, подрывает основу для взаимовыгодного сотрудничества с ней — так в российском посольстве прокомментировали новые санкции США.Коммерсантъвчера в 19:59
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«Не могут смириться»: российские дипломаты объяснили новые санкции против России
ТК Звездавчера в 19:47
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Киберспорт
Состоялся выход Warcraft III: Reforged
Политика
Россия частично закрывает границу с Китаем
С 31 января движение через КПП на отдельных участках российско-китайской границы из-за вспышки коронавируса 2019-nCoV закрыты.
Общество
McDonald’s на Пушкинской отменил акцию 31 января из-за коронавируса
Ресторан McDonald's на Пушкинской площади в Москве 31 января отменяет акцию с предложением Биг Мака и других блюд по цене 1990 года из-за рекомендации правительства Москвы воздержаться от массовых мероприятий из-за опасности заражения коронавирусом, говорится на сайте сети.
Политика
Лукашенко призвал преодолеть «связанные с Россией» явления в экономике
Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от чиновников преодолеть «связанные с Россией» негативные явления в белорусской экономике.
Общество
В Белоруссии задержали директоров всех сахарозаводов
По данным белорусских журналистов, задержан директор Скидельского сахарного комбината Дмитрий Егоров, директор Городейского сахарного комбината Михаил Криштапович, директор Слуцкого сахарорафинадного завода Николай Прудник, а также директор Жабинковского сахарного завода Виктор Миронов.
Происшествия
В Москве экстренно сел самолет из-за угрожающей взрывом пассажирки
В аэропорту Домодедово самолет компании S7 буксируют на стоянку с людьми на борту, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Происшествия
Брошенных отцом в Шереметьево детей передадут их бабушке
Принято решение передать мальчиков, оставленных отцом в столичном аэропорту Шереметьево, их бабушке, сообщила уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.
Общество
ФСБ разоблачила подпольную оружейную мастерскую под Калугой
Федеральная служба безопасности Российской Федерации сообщила, что ей удалось пресечь нелегальную деятельность расположенного в Калужской области стрелкового клуба.
Космос
Вещество старше Солнечной системы нашли в упавшем на Землю метеорите
Космос
Получены самые детальные снимки Солнца в истории
Национальный научный фонд США опубликовал самый детальный снимок поверхности Солнца за всю историю наблюдений.
Происшествия
В Италии застряли 6 тыс. пассажиров лайнера из-за угрозы коронавируса
В порту города Чивитавеккья неподалеку от Рима временно заблокирован круизный лайнер Costa Crociere с 6 тыс. пассажирами на борту.
Политика
Путин поручил ужесточить наказание за оскорбления
Президент России Владимир Путин захотел ужесточить наказание за оскорбления. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Кремль.
Происшествия
Трое мужчин вымогали $2,5 млн у владельца PEGAS Touristik
Как стало известно РЕН ТВ, злоумышленники вымогали 2,5 млн долларов у владельца и президента компании "PEGAS Touristik".
Общество
С 1 февраля выплаты и пособия в РФ вырастут на 3%
Ежемесячные денежные выплаты льготным категориям граждан РФ повысятся в феврале на 3% в рамках ежегодной плановой индексации.
Культура
Состоялась закрытая премьера второго сезона «Содержанок»
В Москве, в кабаре-театре Crave прошла светская премьера «Содержанок-2».
Политика
Володин допустил перенос обсуждения поправок к Конституции
Второе чтение в Госдуме по законопроекту президента Владимира Путина о внесении изменений в Конституцию может быть перенесено на конец февраля или начало марта.
Хоккей
Овечкин опередил Айзермана по заброшенным шайбам в НХЛ
Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин забросил 693-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и вышел на девятое место в истории НХЛ.
Шоу-бизнес
Мария Шарапова выходит замуж за друга принца Гарри
Два года назад теннисистка Мария Шарапова начала встречаться с завидным английским женихом Александром Гилксом, основателем аукционного дома Paddle8.
Гаджеты
Улучшенный смартфон Nokia 7.2 вышел в России
Компания HMD Global объявила о том, что в России стал доступен для заказа улучшенный вариант смартфона Nokia 7.2, официальная презентация которого состоялась на выставке IFA 2019.
Футбол
«Спартак» официально представил Соболева
Московский "Спартак" официально представил нападающего Александра Соболева.
Политика
Мишустин утвердил обязанности вице-премьеров
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей между девятью заместителями. Об этом сообщается на сайте правительства.
Происшествия
Уральские слесари похитили 2,6 млн долларов из банковских ячеек
Задержали подозреваемых в Москве и Екатеринбурге, во время обысков у них изъяли 400 тысяч долларов, 110 тысяч фунтов стерлингов, 3,6 тысячи евро и более 1 миллиона рублей.
Армия и оружие
Минобороны опровергло удар российской авиации по госпиталю в Сирии
«Сообщения отдельных зарубежных СМИ о якобы бомбардировке утром 30 января сего года самолетом ВКС России госпиталя и пекарни в районе населенного пункта Эриха на южной окраине сирийского города Идлиб – информационная провокация», – передает ТАСС заявление Минобороны.
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко отмечают годовщину венчания
Футболист Дмитрий Тарасов и модель Анастасия Костенко празднуют годовщину своего венчания.
Политика
Путин поручил подготовить предложения о выплате к 75-летию Победы
"Правительству Российской Федерации подготовить и представить в установленном порядке предложения о единовременной выплате в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", - говорится в документе.
Общество
В России разрешили охотиться с луком и арбалетом
Сегодня, 30 января, вступили в силу поправки к закону «Об оружии», разрешающие охотиться с луком и арбалетом.