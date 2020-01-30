Политика

РИА НовостиРИА НовостиПосольство России в США прокомментировало новые санкции

Новые санкции США по Крыму не изменят политики России, говорится в заявлении посольства РФ в США.
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Американская сторона наносит ущерб лишь собственным интересам, вводя ограничительные меры в отношении России, подрывает основу для взаимовыгодного сотрудничества с ней — так в российском посольстве прокомментировали
 новые санкции США.
Коммерсантъвчера в 19:59

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США расширили пакет антироссийских санкций

RT на русском04:19

Посольство России отреагировало на новые санкции США

РБКвчера в 20:40

Посольство РФ: санкции США подрывают основу для взаимовыгодного сотрудничества с Россией

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«Не могут смириться»: российские дипломаты объяснили новые санкции против России

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Не могут смириться: в посольстве России объяснили новую волну санкций

РЕН ТВвчера в 19:01

Посольство России в США прокомментировало новые санкции

РИА Новостивчера в 19:00
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Состоялся выход Warcraft III: Reforged

Sport24.ru вчера в 07:29
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Россия частично закрывает границу с Китаем

С 31 января движение через КПП на отдельных участках российско-китайской границы из-за вспышки коронавируса 2019-nCoV закрыты.
Вести.Ru 06:50
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McDonald’s на Пушкинской отменил акцию 31 января из-за коронавируса

Ресторан McDonald's на Пушкинской площади в Москве 31 января отменяет акцию с предложением Биг Мака и других блюд по цене 1990 года из-за рекомендации правительства Москвы воздержаться от массовых мероприятий из-за опасности заражения коронавирусом, говорится на сайте сети.
ТАСС 04:38
Политика

Лукашенко призвал преодолеть «связанные с Россией» явления в экономике

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от чиновников преодолеть «связанные с Россией» негативные явления в белорусской экономике.
RT на русском 05:26
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В Белоруссии задержали директоров всех сахарозаводов

По данным белорусских журналистов, задержан директор Скидельского сахарного комбината Дмитрий Егоров, директор Городейского сахарного комбината Михаил Криштапович, директор Слуцкого сахарорафинадного завода Николай Прудник, а также директор Жабинковского сахарного завода Виктор Миронов.
Lenta.ru 28 января в 09:12
Происшествия

В Москве экстренно сел самолет из-за угрожающей взрывом пассажирки

В аэропорту Домодедово самолет компании S7 буксируют на стоянку с людьми на борту, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 07:19
Происшествия

Брошенных отцом в Шереметьево детей передадут их бабушке

Принято решение передать мальчиков, оставленных отцом в столичном аэропорту Шереметьево, их бабушке, сообщила уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.
РИА Новости 07:30
Общество

ФСБ разоблачила подпольную оружейную мастерскую под Калугой

Федеральная служба безопасности Российской Федерации сообщила, что ей удалось пресечь нелегальную деятельность расположенного в Калужской области стрелкового клуба.
Московский Комсомолец 05:09
Космос

Вещество старше Солнечной системы нашли в упавшем на Землю метеорите

Planet Today вчера в 06:06
Гаджеты

Китайцы показали новейшие процессоры на замену Intel и AMD

Ferra 03:47
Космос

Получены самые детальные снимки Солнца в истории

Национальный научный фонд США опубликовал самый детальный снимок поверхности Солнца за всю историю наблюдений.
Lenta.ru 05:05
Происшествия

В Италии застряли 6 тыс. пассажиров лайнера из-за угрозы коронавируса

В порту города Чивитавеккья неподалеку от Рима временно заблокирован круизный лайнер Costa Crociere с 6 тыс. пассажирами на борту.
РБК 06:49
Политика

Путин поручил ужесточить наказание за оскорбления

Президент России Владимир Путин захотел ужесточить наказание за оскорбления. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Кремль.
Lenta.ru 06:59
Происшествия

Трое мужчин вымогали $2,5 млн у владельца PEGAS Touristik

Как стало известно РЕН ТВ, злоумышленники вымогали 2,5 млн долларов у владельца и президента компании "PEGAS Touristik".
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Общество

С 1 февраля выплаты и пособия в РФ вырастут на 3%

Ежемесячные денежные выплаты льготным категориям граждан РФ повысятся в феврале на 3% в рамках ежегодной плановой индексации.
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Состоялась закрытая премьера второго сезона «Содержанок»

В Москве, в кабаре-театре Crave прошла светская премьера «Содержанок-2».
ToDay News Ufa вчера в 20:18
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Володин допустил перенос обсуждения поправок к Конституции

Второе чтение в Госдуме по законопроекту президента Владимира Путина о внесении изменений в Конституцию может быть перенесено на конец февраля или начало марта.
РБК 06:09
Хоккей

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Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин забросил 693-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и вышел на девятое место в истории НХЛ.
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Гаджеты

Улучшенный смартфон Nokia 7.2 вышел в России

Компания HMD Global объявила о том, что в России стал доступен для заказа улучшенный вариант смартфона Nokia 7.2, официальная презентация которого состоялась на выставке IFA 2019.
3DNews 06:47
Футбол

«Спартак» официально представил Соболева

Московский "Спартак" официально представил нападающего Александра Соболева.
Газета.Ru 07:25
Политика

Мишустин утвердил обязанности вице-премьеров

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей между девятью заместителями. Об этом сообщается на сайте правительства.
Дождь вчера в 00:48
Происшествия

Уральские слесари похитили 2,6 млн долларов из банковских ячеек

Задержали подозреваемых в Москве и Екатеринбурге, во время обысков у них изъяли 400 тысяч долларов, 110 тысяч фунтов стерлингов, 3,6 тысячи евро и более 1 миллиона рублей.
Вести.Ru 05:30
Армия и оружие

Минобороны опровергло удар российской авиации по госпиталю в Сирии

«Сообщения отдельных зарубежных СМИ о якобы бомбардировке утром 30 января сего года самолетом ВКС России госпиталя и пекарни в районе населенного пункта Эриха на южной окраине сирийского города Идлиб – информационная провокация», – передает ТАСС заявление Минобороны.
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Футболист Дмитрий Тарасов и модель Анастасия Костенко празднуют годовщину своего венчания.
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Путин поручил подготовить предложения о выплате к 75-летию Победы

"Правительству Российской Федерации подготовить и представить в установленном порядке предложения о единовременной выплате в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", - говорится в документе.
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В России разрешили охотиться с луком и арбалетом

Сегодня, 30 января, вступили в силу поправки к закону «Об оружии», разрешающие охотиться с луком и арбалетом.
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