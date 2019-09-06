с чего всё началось

Посольство России в США возмущено арестом россиянина Александра Коршунова, задержанного в итальянском Неаполе по запросу Соединенных Штатов, и выражает решительный протест в связи с неправомерными действиями в отношении нашего соотечественника.

Баскетбол Сборная России проиграла Польше на ЧМ по баскетболу Сборная России по баскетболу потерпела поражение от Польши в матче второго группового этапа на чемпионате мира 2019 года в Китае.

Политика Путин прокомментировал ситуацию с обменом заключенными с Украиной Переговоры по обмену заключенными между Россией и Украиной подходят к финалу, заявил Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума.

Армия и оружие Высочайшими назвал характеристики Су-57 летчик-испытатель Высочайшими назвал устойчивость и управляемость самолета Су-57 летчик-испытатель, полковник запаса, герой России Сергей Богдан 5 сентября из кабины самолета в интервью телеканалу «Звезда».

Наука Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.

Космос Сенсация: что ждет всех землян через 10 дней По мнению экспертов, уже в ближайшие 10 дней Земля погрузится в полную тьму и улетит в космос, где подвергнется атаке астероидов.

Политика Источник опроверг слухи о подготовке к повышению пенсионного возраста Источник в аппарате правительства РФ опроверг сообщения СМИ о якобы ведущейся в кабинете министров подготовке к повышению пенсионного возраста до 70 лет.

Общество Собянин заявил, что без мегаполисов регионы «окунутся в нищету» Москва обеспечивает рабочими местами около 2 миллионов людей, проживающих в Подмосковье, если исчезнут большие агломерации, то большинство регионов "окунутся в нищету", заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Общество Колледжи прекратят прием по 30 специальностям с 2021 года Минпросвещения России планирует прекратить набор студентов в средние специальные учебных заведения по девяти профессиям и 23 специальностям, которые, по мнению министерства, можно считать устаревшими.

Происшествия На Урале уволили подозреваемых в изнасиловании девушки полицейских В Свердловской области уволили из органов внутренних дел троих подозреваемых в изнасиловании девушки 1997 года рождения и их непосредственных руководителей.

Шоу-бизнес Настя Ивлеева вышла замуж за Элджея Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева вышла замуж за музыканта Алексея Узенюка, известного также как Элджей.

Политика Помпео призвал Украину «оживить» нормандский формат Государственный секретарь США Майк Помпео в интервью изданию The Daily Signal заявил, что в Вашингтоне надеются на то, что новые украинские власти помогут «оживить» нормандский формат.

Происшествия Основателя «Рольфа» объявили в международный розыск Россия объявила в международный розыск основателя автодилера "Рольф" Сергея Петрова, передает ТАСС.

Общество Основным владельцем КВН стал сын Маслякова Основным владельцем телевизионного творческого объединения «Александр Масляков и Компания» (АМиК, объединению принадлежит КВН) стал Александр Масляков-младший, следует из данных СПАРК.

Единоборства Нурмагомедову пришлось раздеться, чтоб сделать вес перед боем с Порье Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов прошёл процедуру взвешивания пред боем с американцем Дастином Порье.

Кино Нейросеть реалистично заменила Киану Ривза на Уилла Смита в «Матрице» Впоследствии актер неоднократно пожалел о своем решении, а его поклонники, как и поклонники "Матрицы", гадали, каким бы получился культовый фильм, если бы в роли Нео был Уилл Смит, а не Киану Ривз.

Происшествия В московском роддоме №4 опровергли информацию об эпидемии пневмонии Ранее телеграм-канал Baza сообщил об эпидемии внутриутробной пневмонии в московском роддоме № 4. Якобы с 31 августа такой диагноз подтвердился у пятерых новорожденных, и сейчас они находятся в тяжелом состоянии.

Здоровье В Башкирии выявили более 1,6 тысяч случаев онкозаболеваний С начала года в Башкирии врачи и фельдшеры выявили более 1650 случаев онкозаболеваний на ранних стадиях.

Политика В конгресс США внесли резолюцию против восстановления G8 с Россией Член Демократической партии Альбио Сайрес внес в американский конгресс законопроект против возвращения к формату G8.