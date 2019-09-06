Политика
Комсомольская правдаПосольство России в США возмущено арестом россиянина Коршунова
Посольство России в США возмущено арестом россиянина Александра Коршунова, задержанного в итальянском Неаполе по запросу Соединенных Штатов, и выражает решительный протест в связи с неправомерными действиями в отношении нашего соотечественника.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Пресс-служба посольства России в Соединенных Штатах распространила заявление, в котором говорится о направлении американской стороне протеста в связи с арестом по запросу США директора по развитию бизнеса Объединённой двигателестроительной корпорации, входящей в "Ростех" Александра Коршунова.Московский Комсомолецвчера в 17:38
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 6980 источников, обновлено в 06:28, Вашингтон
Происшествия
На дом Эллы Памфиловой совершено нападение
Lenta.ru 05:21
Происшествия
Два Су-34 столкнулись в небе под Липецком
Два боевых истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в небе недалеко от Липецка.
Известия 01:57
Баскетбол
Сборная России проиграла Польше на ЧМ по баскетболу
Сборная России по баскетболу потерпела поражение от Польши в матче второго группового этапа на чемпионате мира 2019 года в Китае.
RT на русском 06:03
Футбол
Жена Павла Мамаева прокомментировала новость про УДО мужа
Российская газета 06:12
Политика
Путин назвал Камчатку самым красивым местом в мире
Интерфакс 04:05
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с обменом заключенными с Украиной
Переговоры по обмену заключенными между Россией и Украиной подходят к финалу, заявил Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума.
РИА Новости вчера в 05:57
Армия и оружие
Высочайшими назвал характеристики Су-57 летчик-испытатель
Высочайшими назвал устойчивость и управляемость самолета Су-57 летчик-испытатель, полковник запаса, герой России Сергей Богдан 5 сентября из кабины самолета в интервью телеканалу «Звезда».
Красная весна вчера в 14:12
Гаджеты
Смартфоны Nokia 7.2 и Nokia 6.2 получили круглые тройные камеры
Megaobzor.com вчера в 14:25
Наука
Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками
Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM 04 сентября в 06:00
Космос
Сенсация: что ждет всех землян через 10 дней
По мнению экспертов, уже в ближайшие 10 дней Земля погрузится в полную тьму и улетит в космос, где подвергнется атаке астероидов.
НТР 02:44
Политика
Источник опроверг слухи о подготовке к повышению пенсионного возраста
Источник в аппарате правительства РФ опроверг сообщения СМИ о якобы ведущейся в кабинете министров подготовке к повышению пенсионного возраста до 70 лет.
РИА Новости 05:57
Общество
Собянин заявил, что без мегаполисов регионы «окунутся в нищету»
Москва обеспечивает рабочими местами около 2 миллионов людей, проживающих в Подмосковье, если исчезнут большие агломерации, то большинство регионов "окунутся в нищету", заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
РИА Новости 04:26
Общество
Колледжи прекратят прием по 30 специальностям с 2021 года
Минпросвещения России планирует прекратить набор студентов в средние специальные учебных заведения по девяти профессиям и 23 специальностям, которые, по мнению министерства, можно считать устаревшими.
Газета.Ru вчера в 15:14
Происшествия
На Урале уволили подозреваемых в изнасиловании девушки полицейских
В Свердловской области уволили из органов внутренних дел троих подозреваемых в изнасиловании девушки 1997 года рождения и их непосредственных руководителей.
RT на русском 06:07
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева вышла замуж за Элджея
Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева вышла замуж за музыканта Алексея Узенюка, известного также как Элджей.
Мойка78 вчера в 10:42
Шоу-бизнес
Раскрыта стоимость свадьбы Ксении Собчак и Константина Богомолова
Напомним, поклонники заметили на пальце Собчак обручальное кольцо.
VSE42.RU 05:20
Политика
Помпео призвал Украину «оживить» нормандский формат
Государственный секретарь США Майк Помпео в интервью изданию The Daily Signal заявил, что в Вашингтоне надеются на то, что новые украинские власти помогут «оживить» нормандский формат.
RT на русском 03:58
Происшествия
Основателя «Рольфа» объявили в международный розыск
Россия объявила в международный розыск основателя автодилера "Рольф" Сергея Петрова, передает ТАСС.
Газета.Ru 04:48
Политика
Кадырову понравилась шутка Путина о рождаемости в Чечне и Дагестане
REGNUM вчера в 11:51
Общество
Основным владельцем КВН стал сын Маслякова
Основным владельцем телевизионного творческого объединения «Александр Масляков и Компания» (АМиК, объединению принадлежит КВН) стал Александр Масляков-младший, следует из данных СПАРК.
РБК 05:54
Единоборства
Нурмагомедову пришлось раздеться, чтоб сделать вес перед боем с Порье
Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов прошёл процедуру взвешивания пред боем с американцем Дастином Порье.
REGNUM 02:41
Кино
Нейросеть реалистично заменила Киану Ривза на Уилла Смита в «Матрице»
Впоследствии актер неоднократно пожалел о своем решении, а его поклонники, как и поклонники "Матрицы", гадали, каким бы получился культовый фильм, если бы в роли Нео был Уилл Смит, а не Киану Ривз.
Planet Today 05:46
Происшествия
В московском роддоме №4 опровергли информацию об эпидемии пневмонии
Ранее телеграм-канал Baza сообщил об эпидемии внутриутробной пневмонии в московском роддоме № 4. Якобы с 31 августа такой диагноз подтвердился у пятерых новорожденных, и сейчас они находятся в тяжелом состоянии.
ТАСС 05:25
Здоровье
В Башкирии выявили более 1,6 тысяч случаев онкозаболеваний
С начала года в Башкирии врачи и фельдшеры выявили более 1650 случаев онкозаболеваний на ранних стадиях.
Горобзор.ру 03:42
Происшествия
Подростку грозит 2 года за удар по задавившему щенка джипу
Московский Комсомолец 05:46
Политика
В конгресс США внесли резолюцию против восстановления G8 с Россией
Член Демократической партии Альбио Сайрес внес в американский конгресс законопроект против возвращения к формату G8.
РИА Новости 02:46
Политика
На Украине хотят «запугать» Россию при помощи ракет с «камушками»
Известия вчера в 20:08
Здоровье
Минздрав опроверг информацию о забастовке пермских врачей
Министерство здравоохранения Пермского края прокомментировало информацию о забастовке врачей пермской больницы №6. Несмотря на то, что в видеобращении заведующий травматологическим отделением Александр Ивченков и заведующая отделением новорожденных Ирина Петрова напрямую говорят, что из-за тяжелых условий работы они и другие врачи устроят забастовку, в ведомстве эту информацию опровергли.
Новости Перми 05:36