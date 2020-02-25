Общество

Взгляд.руВзгляд.руПосольство России вошло в пятерку должников за въезд в центр Лондона

Российское посольство в британской столице вошло в пятерку самых крупных должников по оплате въезда в центр Лондона, говорится в сообщении парламента Великобритании.
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