Общество
Взгляд.руПосольство России вошло в пятерку должников за въезд в центр Лондона
Российское посольство в британской столице вошло в пятерку самых крупных должников по оплате въезда в центр Лондона, говорится в сообщении парламента Великобритании.
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Кино
Крис Эванс может сыграть в «Магазинчике ужасов»
Политика
РФ попросила ООН перенести вопрос о невыдаче виз США в арбитраж
Россия напрямую обратилась к ООН с просьбой перенести вопрос о невыдаче виз США представителям РФ в арбитраж.
Происшествия
Суд арестовал второго обвиняемого по делу об убийстве Япончика
Басманный суд Москвы арестовал второго обвиняемого в убийстве криминального "авторитета" Вячеслава Иванькова (Япончика) Каху Газзаева.
Здоровье
В США началось первое испытание коронавирусного лечения ремдесивиром
Соединенные Штаты начали первое клиническое испытание экспериментального лечения коронавируса.
Футбол
УЕФА может отменить или перенести Евро-2020 из-за коронавируса
УЕФА может отменить или перенести Чемпионат Европы по футболу 2020 года и другие турниры, если ухудшится ситуация с распространением коронавируса.
Хоккей
«Рейнджерс» переиграли «Айлендерс», Панарин отметился голом
Энергетика
Новак: спрос на нефть сохранится в ближайшие 20 лет
Ближайшие 20 лет спрос на углеводороды сохранится несмотря на замедление темпов роста потребления, считает министр энергетики России Александр Новак.
Шоу-бизнес
Дочь Александра Малинина подает на отца в суд
Общество
В Улан-Удэ все школы эвакуируют из-за поступивших сообщений с угрозами
Занятия во всех школах Улан-Удэ приостановлены после поступивших сообщений "об угрозе жизни детей", школьников эвакуируют, сообщает мэрия города.
Футбол
Дарио Срна сравнил «Шахтер» с застрявшими в Ухане украинцами
Ранее «Шахтер» с подачи своего владельца олигарха Рината Ахметова предложил предоставить свой клубный лайнер для эвакуации украинцев из КНР.
Политика
Посольство России направило в Госдеп ноту в связи с содержанием Бута
«В связи с помещением В.А. Бута в спецблок тюрьмы «Мэрион», штат Иллинойс, с дополнительными режимными ограничениями в адрес Госдепартамента были направлены соответствующие ноты протеста», — приводит РИА Новости сообщение.
Общество
Хамство школьников предложили пресекать штрафами для родителей
Согласно исследованию НИУ ВШЭ, около 70 процентов российских учителей сталкивались с травлей со стороны родителей, учеников или коллег.
Футбол
«Наполи» и «Барселона» сыграли вничью в матче Лиги чемпионов
На 89-й минуте красную карточку получил чилийский полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль. В итоге матч завершился со счётом: 1:1.
Авто
Представлен электрический шоу-кар Polestar Precept
Шведская марка Polestar представила свой электрический концепт Precept, который показывает, какими будут грядущие модели компании.
Хоккей
«Автомобилист» обыграл «Авангард» 2:4
Общество
Раскрыта личность обвиненного в отравлении болгарина офицера ГРУ
Предполагаемый офицер российской военной разведки ГРУ Георгий Горшков, которого болгарская прокуратура обвинила в покушении на бизнесмена Емельяна Гебрева и его сына, на самом деле является Егором Александровичем Гордиенко 1979 года рождения.
Кино
Бюджет нового фильма Мартина Скорсезе превысил 225 миллионов
Производственный бюджет фильма "Убийцы лунного цветка", который собирается снимать прославленный режиссер Мартин Скорсезе превысил 225 миллионов долларов.
Космос
О новой военно-космической стратегии Пентагона
В выступлении Стива Китая, который был инициатором создания Космических сил как отдельного и самостоятельного рода войск, не говорилось о сроках завершения разработки новой стратегии, равно как и о тех видах космических вооружений, которые предполагается создать.
Гаджеты
Объявлена цена на Honor View 30 Pro для России
Политика
Глава СНБО Украины назвал слово «Донбасс» элементом гибридной войны
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что само слово «Донбасс» является попыткой отделить от Украины часть территорий.
Армия и оружие
Американский вертолёт Invictus отработал удар по имитации «Арматы»: новая мультипликация из США
Как показывается, Invictus без особых проблем «разделывается» с наступающим неприятелем, нанося удар по имитации «Арматы».
Политика
Экс-замглавы МИД Украины заявила о новой эре в отношениях с Россией
Бывший заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что в отношениях с Россией наступила новая эра.
Общество
На Канарах изолирован отель, где у постояльца нашли коронавирус
Не менее тысячи постояльцев отеля на Канарских островах поместили на карантин после того, как у одного из них диагностировали коронавирус.
Политика
В СНБО рассказали о подготовке к наступлению России в Донбассе
Один из рассматриваемых Украиной вариантов развития ситуации в Донбассе включает полномасштабное наступление России, заявил секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в интервью радио "Новое время".