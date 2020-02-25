Общество

РИА НовостиРИА НовостиПосольство России вошло в топ неплательщиков за въезд в центр Лондона

Российское посольство в Лондоне вошло в пятерку самых крупных должников по оплате въезда в центр города. Общий долг посольств и других диппредставительств с 2003 года вырос до почти 117 миллионов фунтов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте британского парламента.
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Посольство России вошло в топ должников по плате за въезд в центр Лондона

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