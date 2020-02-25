Общество
РИА НовостиПосольство России вошло в топ неплательщиков за въезд в центр Лондона
Российское посольство в Лондоне вошло в пятерку самых крупных должников по оплате въезда в центр города. Общий долг посольств и других диппредставительств с 2003 года вырос до почти 117 миллионов фунтов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте британского парламента.
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Политика
ВЦИОМ: В голосовании по Конституции намерены участвовать 66% россиян
Большинство — почти 80% — россиян осведомлены о планирующемся общероссийском голосовании по поправкам в Конституции, и 66% планируют принять в нем участие.
Армия и оружие
Контракт на первые вертолетоносцы РФ заключат до конца апреля
Контракт на первые вертолетоносцы РФ заключат до конца апреля. Закладка кораблей будет приурочена к 75-летию Победы в ВОВ.
Хоккей
«Ак Барс» сыграет против «Салавата Юлаева» в Казани
Политика
Захарова сообщила о «нападении» грузинских журналисток на делегацию РФ
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала поведение грузинских журналисток перед конференцией по разоружению и сессией Совета ООН по правам человека в Женеве.
Происшествия
В Приамурье сошли с рельсов 18 вагонов с углем
Восемнадцать вагонов с углем сошли с рельсов в Амурской области и перекрыли движение на этом отрезке пути, сообщили в управлении Дальневосточной железной дороги.
Единоборства
Кадыров вышел на ринг с Александром Емельяненко
Глава Чечни Рамзан Кадыров 24 февраля провел тренировку по боксу с бойцом Александром Емельяненко Фотографию с ринга в своем инстаграме опубликовал Емельяненко.
Общество
Власти Сан-Франциско объявили чрезвычайное положение из-за коронавируса
Мэр Сан-Франциско Лондон Брид объявил чрезвычайное положение в городе на фоне обеспокоенности по поводу международной вспышки коронавируса, сообщает The Hill.
Футбол
УЕФА подписал соглашение о помощи Федерации футбола страны Греции
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подписал соглашение с правительством Греции об оказании помощи Федерации футбола страны, сообщает Ассошиэйтед Пресс.
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $57
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,9% - до $56,87 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 02:17 мск.
Политика
Путин предложил кандидатов в новый состав Общественной палаты
Президент России Владимир Путин определил 40 кандидатов и предложил им войти в новый состав Общественной палаты страны.
Гаджеты
Microsoft раскрыла новые характеристики Xbox Series X
Политика
«Медуза» узнала о планах «Единой России» сменить название и лидера
Партия «Единая Россия» намерена объединиться с Общероссийским народным фронтом (ОНФ) и сменить название, сообщает «Медуза» со ссылкой на источники в самой партии, а также на собеседников, близких к администрации президента и правительству.
Футбол
Лэмпард: «Нас превзошли в каждом аспекте игры, и это очень отрезвляет»
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард прокомментировал домашнее поражение от "Баварии" (0:3) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Происшествия
Нидерланды засекретят личности 13 свидетелей по делу MH17
Вся личная информация о свидетелях, проходящих по делу о крушении малайзийского Boeing 777 над Донбассом в 2014 году, останется в тайне от широкой общественности.
Энергетика
Новак: спрос на нефть сохранится в ближайшие 20 лет
Ближайшие 20 лет спрос на углеводороды сохранится несмотря на замедление темпов роста потребления, считает министр энергетики России Александр Новак.
Наука
Употребление фруктов, овощей и сыра снижает риск ишемического инсульта
Ученые рассказали, что употребление фруктов, овощей и сыра снижает риск ишемического инсульта.
Футбол
Ливерпуль — Вест Хэм 3:2
Общество
Россияне стали экономить на продуктах
Россияне стали экономить на продуктах — средний чек за один поход в магазин в январе 2020 года уменьшился по сравнению с декабрем 2019-го на 67,5 рубля (минус 10,9 процента) и составил 552 рубля.
Шоу-бизнес
Дочь Александра Малинина подает на отца в суд
Здоровье
Проблемным регионам РФ будут выделять по пять миллиардов рублей до 2024 года
Премьер-министр Михаил Мишустин побывал с рабочей поездкой в Кургане. Регион проблемный, с низкими социально-экономическими показателями.
Политика
ЮКОС и Гаага – даже Леонтьев не послал
Суд Гааги обязал Россию выплатить 50 млрд $ бывшим акционерам ЮКОСа. Такое решение было принято уже во второй раз.
Шоу-бизнес
Дима Билан перенес концерт в Кирове из-за болезни
Экономика
Несколько сахарных заводов закрываются в России
В сельскохозяйственном сезоне – 2020/21 не смогут работать заводы, суммарные мощности которых превышают 150 тыс. т. Об этом 24 февраля сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на главу Союза сахаропроизводителей Андрея Бодина.
Происшествия
В Красноярске нашли пятое тело за два месяца со следами укусов собак
За последние два месяца в Красноярске нашли тела пяти человек со следами укусов собак.
Космос
На МКС обнаружен странный штамм бактерий в дозаторе воды
После изучения бактерий обнаружено, что они происходят от микроорганизмов, имевшихся на Земле, когда вода планету покидала.
Происшествия
Названы регионы России с наименьшим количеством ДТП в 2019 году
Политика
В США считают неизбежным распространение коронавируса
Как сообщает ТАСС, директор Национального центра иммунизации и респираторных заболеваний США Нэнси Мессонье пояснила, что пришествие COVID-19 является неизбежным.
Футбол
Сафонов считает, что «Зенит» не уважает Семака
Футбольный агент Алексей Сафонов высказался о текущем положении главного тренера «Зенита» Сергея Семака, чей контракт истекает по окончании сезона.