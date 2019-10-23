Общество

РБКРБКПосольство России запросило у Госдепа информацию о задержании Билалова

Посольство России в Вашингтоне ожидает от Госдепартамента уточнения информации по поводу задержания в Майами экс-гендиректора «Курортов Северного Кавказа» и бывшего вице-президента Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова. Направлен соответствующий запрос в госорган США.
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с чего всё началось
Иммиграционная полиция США во вторник утром задержала бывшего председателя совета директоров российской госкомпании «Курорты Северного Кавказа» и вице-президента Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова, сообщило
 издание Miami Herald со ссылкой на источники.
Ведомостивчера в 23:28

Подробнее о событии

Источник: у правоохранительных органов России нет уведомления из США о задержании Билалова

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Посольство России обратилось в Госдеп из-за задержания Билалова

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Посольство России запросило у Госдепа информацию о задержании Билалова

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Посольство России заинтересовалось задержанием в США беглого чиновника

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Посольство России направило запрос в Госдеп из-за задержания Билалова

РИА Новостивчера в 23:17

The Miami Herald: во Флориде задержан бывший глава «Курортов Северного Кавказа» Ахмед Билалов

Дождьвчера в 20:19
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В центре Киева произошел взрыв, в результате которого погибли два человека, сообщает ТАСС. Инцидент произошел на Пушкинской улице.
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Украина выполнила условия для проведения встречи в «нормандском формате» и ожидает ответных шагов со стороны партнёров, заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером, сообщили 23 октября в пресс-службе президента Украины.
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Политика

Путин и Эрдоган договорились по Сирии

Владимир Путин по итогам более чем шестичасовых переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Москва и Анкара достигли ряда соглашений по ситуации на севере Сирии.
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В сети появилось фото футболки сборной России на Евро-2020

В интернете появилась фотография с изображением формы сборной России по футболу, в которой команда сыграет в финальной стадии чемпионата Европы.
Sport24.ru 02:17
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Временные дамбы построены на месте гибели людей в Красноярском крае

На месте прорыва дамб в Красноярском крае, в результате которого погибли люди, были построены временные заграждения, передает РИА "Новости" со ссылкой на МЧС.
Газета.Ru вчера в 23:33
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Один боевик ВСУ погиб, трое ранены в Донбассе за минувшие сутки

За минувшие сутки в результате боев на линии соприкосновения в Донбассе погиб украинский военнослужащий, двое получили ранения, еще один – "боевую травму".
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Армия и оружие

Бомбардировщики США совершили полеты около Крыма

Стратегические бомбардировщики США отработали тренировочные полеты над акваторией Черного моря, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 20:58
Общество

Роскачество нашло опасные микроорганизмы и плесень в ромашковом чае

Роскачество провело исследование ромашкового чая и выявило среди 25 торговых марок только 20 безопасных к употреблению.
РБК 02:18
Экономика

В резком росте доходов россиян усомнились

Экономисты усомнились в оценке Росстата, заявившего о взрывном росте реальных располагаемых доходов населения.
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Аэротакси в Германии разогнали быстрее 100 километров в час

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Пострадавшие в перестрелке под Ростовом остаются в реанимации

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«Зенит» прилетел в Лейпциг на матч Лиги чемпионов с «РБ»

Петербургский «Зенит» прибыл в Германию накануне матча с «РБ Лейпцигом» в рамках третьего тура Лиги чемпионов УЕФА.
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Соловьев ответил на шутку Урганта о себе

Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что шоумен Иван Ургант с помощью шуток о нем поднимает рейтинги своей программы.
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В США провели испытания гиперзвукового двигателя проекта HTX

DARPA называет реализуемый проект HTX.
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В Москве госпитализировали Елену Малышеву

Елену Малышеву госпитализировали в Москве. Об этом телеведущая сообщила в Instagram.
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Экономика

Экономист объяснил аномальный рост ВВП Украины

Реальное положение дел на Украине, несмотря на номинальный рост ВВП в долларах, свидетельствует не об успехах в экономике, а об инфляции.
РИА Новости 21 октября в 18:15
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Появились первые фотографии российского плацкартного вагона с душем

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Общество

Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег

Ранее в Центробанке сообщили, что мошенники с помощью технологии подмены телефонных номеров начали выдавать себя за сотрудников финансовых организаций, чтобы под видом блокировки подозрительных транзакций похищать денежные средства клиентов.
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В «Азове» отреагировали на призыв в США признать полк террористами

«Полк «Азов», как официальная структура Национальной гвардии, подчиняется Министерству внутренних дел Украины и Генеральному штабу, и мы считаем, что, приравнивая «Азов» к террористам, 40 членов палаты представителей США приравняли к террористам все другие украинские подразделения, которые защищали Украину на фронте», — говорится в сообщении на сайте организации.
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Авто

Обновленный пикап Nissan Titan XD лишился дизеля

Японский автопроизводитель Nissan обновил тяжелый пикап Titan XD.
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Общество

Верховный суд разрешил ФСБ изымать декларации об амнистии капитала

Верховный суд не нашел нарушений законодательства в изъятии ФСБ декларации об амнистии капитала при расследовании дела совладельца компании «Усть-Луга» Валерия Израйлита.
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Общество

США сняли санкции с компании — владельца танкеров для «Ямал СПГ»

Проект «Ямал СПГ» получил уведомление от компании TC LNG Shipping L.L.C. Владелец и оператор СПГ-танкеров ледового класса Arc7 сообщил российской стороне, что более не является объектом санкций со стороны Минфина США.
News.ru вчера в 09:44
Футбол

«Ривер Плейт» вышел в финал Кубка Либертадорес

В финале Кубка Либертадорес "Ривер Плейт" сыграет с победителем бразильского противостояния между "Гремио" и "Фламенго" (первый матч 1:1).
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Авто

Nissan представил концепт электрического кроссовера Ariya

Компания Nissan в рамках Токийского автосалона представила концепт-кар Ariya – электрический кроссовер с двумя электродвигателями и мощной динамикой разгона.
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Политика

Как Украина пытается добиться признания голодомора геноцидом

МИД Германии выступает против принятия бундестагом петиции о признании голодомора на Украине в начале 1930-х годов актом геноцида.
RT на русском вчера в 15:33
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Ахмед Гаджиевич Билалов
Российский предприниматель
Российский предприниматель и государственный деятель, член Совета Федерации от Краснодарского края с октября 2011 года по ноябрь 2012 года. Депутат Государственной думы третьего и четвёртого созывов.
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