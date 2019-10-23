с чего всё началось

Посольство России в Вашингтоне ожидает от Госдепартамента уточнения информации по поводу задержания в Майами экс-гендиректора «Курортов Северного Кавказа» и бывшего вице-президента Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова. Направлен соответствующий запрос в госорган США.

Посольство России запросило у Госдепа информацию о задержании Билалова

Здоровье Идею запрета детского шампанского поддержал главный нарколог Минздрава Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн поддержал предложение депутата Госдумы Виталия Милонова о запрете в России детского безалкогольного шампанского.

Политика Зеленский рассчитывает на скорую встречу в «нормандском формате» Украина выполнила условия для проведения встречи в «нормандском формате» и ожидает ответных шагов со стороны партнёров, заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером, сообщили 23 октября в пресс-службе президента Украины.

Политика Путин и Эрдоган договорились по Сирии Владимир Путин по итогам более чем шестичасовых переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Москва и Анкара достигли ряда соглашений по ситуации на севере Сирии.

Общество Соловьев ответил на шутку Урганта о себе Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что шоумен Иван Ургант с помощью шуток о нем поднимает рейтинги своей программы.

Экономика Экономист объяснил аномальный рост ВВП Украины Реальное положение дел на Украине, несмотря на номинальный рост ВВП в долларах, свидетельствует не об успехах в экономике, а об инфляции.

Общество Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег Ранее в Центробанке сообщили, что мошенники с помощью технологии подмены телефонных номеров начали выдавать себя за сотрудников финансовых организаций, чтобы под видом блокировки подозрительных транзакций похищать денежные средства клиентов.

Политика В «Азове» отреагировали на призыв в США признать полк террористами «Полк «Азов», как официальная структура Национальной гвардии, подчиняется Министерству внутренних дел Украины и Генеральному штабу, и мы считаем, что, приравнивая «Азов» к террористам, 40 членов палаты представителей США приравняли к террористам все другие украинские подразделения, которые защищали Украину на фронте», — говорится в сообщении на сайте организации.

Общество Верховный суд разрешил ФСБ изымать декларации об амнистии капитала Верховный суд не нашел нарушений законодательства в изъятии ФСБ декларации об амнистии капитала при расследовании дела совладельца компании «Усть-Луга» Валерия Израйлита.

Общество США сняли санкции с компании — владельца танкеров для «Ямал СПГ» Проект «Ямал СПГ» получил уведомление от компании TC LNG Shipping L.L.C. Владелец и оператор СПГ-танкеров ледового класса Arc7 сообщил российской стороне, что более не является объектом санкций со стороны Минфина США.

Авто Nissan представил концепт электрического кроссовера Ariya Компания Nissan в рамках Токийского автосалона представила концепт-кар Ariya – электрический кроссовер с двумя электродвигателями и мощной динамикой разгона.