Общество
РБКПосольство России запросило у Госдепа информацию о задержании Билалова
Посольство России в Вашингтоне ожидает от Госдепартамента уточнения информации по поводу задержания в Майами экс-гендиректора «Курортов Северного Кавказа» и бывшего вице-президента Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова. Направлен соответствующий запрос в госорган США.
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с чего всё началось
Иммиграционная полиция США во вторник утром задержала бывшего председателя совета директоров российской госкомпании «Курорты Северного Кавказа» и вице-президента Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова, сообщило издание Miami Herald со ссылкой на источники.Ведомостивчера в 23:28
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Здоровье
Идею запрета детского шампанского поддержал главный нарколог Минздрава
Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн поддержал предложение депутата Госдумы Виталия Милонова о запрете в России детского безалкогольного шампанского.
Шоу-бизнес
Галкин присоединился к троллингу Гузеевой
Подписчики Галкина оставили немало положительных отзывов о Гузеевой.
Общество
Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии
Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Происшествия
В центре Киева произошел взрыв, есть погибшие
В центре Киева произошел взрыв, в результате которого погибли два человека, сообщает ТАСС. Инцидент произошел на Пушкинской улице.
Политика
Зеленский рассчитывает на скорую встречу в «нормандском формате»
Украина выполнила условия для проведения встречи в «нормандском формате» и ожидает ответных шагов со стороны партнёров, заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером, сообщили 23 октября в пресс-службе президента Украины.
Политика
Путин и Эрдоган договорились по Сирии
Владимир Путин по итогам более чем шестичасовых переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Москва и Анкара достигли ряда соглашений по ситуации на севере Сирии.
Футбол
В сети появилось фото футболки сборной России на Евро-2020
В интернете появилась фотография с изображением формы сборной России по футболу, в которой команда сыграет в финальной стадии чемпионата Европы.
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Армия и оружие
Один боевик ВСУ погиб, трое ранены в Донбассе за минувшие сутки
За минувшие сутки в результате боев на линии соприкосновения в Донбассе погиб украинский военнослужащий, двое получили ранения, еще один – "боевую травму".
Армия и оружие
Бомбардировщики США совершили полеты около Крыма
Стратегические бомбардировщики США отработали тренировочные полеты над акваторией Черного моря, сообщает "Интерфакс".
Общество
Роскачество нашло опасные микроорганизмы и плесень в ромашковом чае
Роскачество провело исследование ромашкового чая и выявило среди 25 торговых марок только 20 безопасных к употреблению.
Экономика
В резком росте доходов россиян усомнились
Экономисты усомнились в оценке Росстата, заявившего о взрывном росте реальных располагаемых доходов населения.
Футбол
«Зенит» прилетел в Лейпциг на матч Лиги чемпионов с «РБ»
Петербургский «Зенит» прибыл в Германию накануне матча с «РБ Лейпцигом» в рамках третьего тура Лиги чемпионов УЕФА.
Общество
Соловьев ответил на шутку Урганта о себе
Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что шоумен Иван Ургант с помощью шуток о нем поднимает рейтинги своей программы.
Армия и оружие
В США провели испытания гиперзвукового двигателя проекта HTX
DARPA называет реализуемый проект HTX.
Общество
В Москве госпитализировали Елену Малышеву
Елену Малышеву госпитализировали в Москве. Об этом телеведущая сообщила в Instagram.
Экономика
Экономист объяснил аномальный рост ВВП Украины
Реальное положение дел на Украине, несмотря на номинальный рост ВВП в долларах, свидетельствует не об успехах в экономике, а об инфляции.
Общество
Появились первые фотографии российского плацкартного вагона с душем
Общество
Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег
Ранее в Центробанке сообщили, что мошенники с помощью технологии подмены телефонных номеров начали выдавать себя за сотрудников финансовых организаций, чтобы под видом блокировки подозрительных транзакций похищать денежные средства клиентов.
Баскетбол
«Торонто» обыграл «Нью-Орлеан» в первом матче нового сезона НБА
«Торонто Рэпторс» одержал победу в первом матче нового сезона регулярного чемпионата НБА с «Нью-Орлеан Пеликанс».
Политика
В «Азове» отреагировали на призыв в США признать полк террористами
«Полк «Азов», как официальная структура Национальной гвардии, подчиняется Министерству внутренних дел Украины и Генеральному штабу, и мы считаем, что, приравнивая «Азов» к террористам, 40 членов палаты представителей США приравняли к террористам все другие украинские подразделения, которые защищали Украину на фронте», — говорится в сообщении на сайте организации.
Авто
Обновленный пикап Nissan Titan XD лишился дизеля
Японский автопроизводитель Nissan обновил тяжелый пикап Titan XD.
Общество
Верховный суд разрешил ФСБ изымать декларации об амнистии капитала
Верховный суд не нашел нарушений законодательства в изъятии ФСБ декларации об амнистии капитала при расследовании дела совладельца компании «Усть-Луга» Валерия Израйлита.
Общество
США сняли санкции с компании — владельца танкеров для «Ямал СПГ»
Проект «Ямал СПГ» получил уведомление от компании TC LNG Shipping L.L.C. Владелец и оператор СПГ-танкеров ледового класса Arc7 сообщил российской стороне, что более не является объектом санкций со стороны Минфина США.
Футбол
«Ривер Плейт» вышел в финал Кубка Либертадорес
В финале Кубка Либертадорес "Ривер Плейт" сыграет с победителем бразильского противостояния между "Гремио" и "Фламенго" (первый матч 1:1).
Авто
Nissan представил концепт электрического кроссовера Ariya
Компания Nissan в рамках Токийского автосалона представила концепт-кар Ariya – электрический кроссовер с двумя электродвигателями и мощной динамикой разгона.
Политика
Как Украина пытается добиться признания голодомора геноцидом
МИД Германии выступает против принятия бундестагом петиции о признании голодомора на Украине в начале 1930-х годов актом геноцида.