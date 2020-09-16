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Посольство России запросило в Берлине консульский доступ к Навальному

Российские дипломаты в Берлине запросили консульский доступ к российскому оппозиционному политику Алексею Навальному, который находится в клинике «Шарите». Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на источник.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Посольство России запросило консульский доступ к Алексею Навальному

Ст. 36 конвенции предписывает, что консульские должностные лица могут свободно сноситься с гражданами представляемого государства и иметь доступ к ним. Алексей Навальный был в коме с 20 августа по 7 сентября. Сейчас он лечится в берлинской клинике «Шарите».
Коммерсантъвчера в 12:17
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РБК

СМИ узнали о запросе посольством России консульского доступа к Навальному

РБКвчера в 14:46
Коммерсантъ

Посольство России запросило консульский доступ к Алексею Навальному

Коммерсантъвчера в 12:17
Интерфакс

Посольство РФ запросило в Берлине консульский доступ к Навальному

Интерфаксвчера в 13:33
ТАСС

Посольство РФ в ФРГ не комментирует данные СМИ о запросе консульского доступа к Навальному

ТАССвчера в 13:27
Lenta.ru

Российское посольство потребовало у Германии доступ к Навальному

Lenta.ruвчера в 12:57
РЕН ТВ

Посольство РФ не комментирует сообщения о запросе доступа к Навальному

РЕН ТВвчера в 12:53
Эхо Москвы

Посольство России в Германии, по информации «Коммерсанта», запросило доступ к Алексею Навальному

Эхо Москвывчера в 15:05

Бывший глава комитета Госдумы по экологии помещен под домашний арест

Бывший глава комитета Госдумы по экологии помещен под домашний арест Известный ученый-эколог Владимир Грачев, в свое время возглавлявший комитет по экологии Госдумы, оказался под следствием за покушение на мошенничество в особо крупном размере.
Коммерсантъвчера в 15:20
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В МВД опровергли задержание целого подразделения полиции из-за конопли

В управлении МВД России по Псковской области заявили, что информация о задержании всего личного состава подразделения по борьбе с наркотиками Великолукского РОВД не соответствует действительности.
Lenta.ruвчера в 10:57
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Китай и Россия обсудили восстановление трансграничного пассажиропотока

Глава МИД КНР Ван И в ходе визита в Россию на прошлой неделе обсудил с российской стороной вопросы восстановления нормального трансграничного перемещения пассажиров и грузов между двумя странами.
ТАСС23:58
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«Спартак» разгромил «Родину» в матче Кубка России

Московский "Спартак" в стартовом матче группового раунда Кубка России по футболу разгромил другой столичный клуб - "Родина"- 5:1. По просьбе руководства команды, выступающей в ПФЛ, встреча прошла на домашней арене "красно-белых".
Российская газетавчера в 14:17
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«Вашингтон» подтвердил назначение Лавиолетта на пост главного тренера

Лавиолетт сменил на посту тренера "Вашингтона" Тодда Рирдена, уволенного с данной должности в августе после вылета клуба из плей-офф НХЛ, "Кэпиталз" уступили в серии первого раунда Кубка Стэнли "Нью-Йорк Айлендерс" со счетом 1-4.
РИА Новости15 сентября в 09:56
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Sony назвала цены на новую PlayStation

Японская корпорация Sony назвала цену игровой консоли нового поколения PlayStation 5. Стоимость приставки была объявлена в ходе онлайн-мероприятия, запись которого опубликована на YouTube-канале компании.
РИА Новости17:43
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Минэкономразвития ожидает укрепления рубля к концу года

Глава Минэкономразвития Максим Решетников считает, что рубль в данный момент недооценен из-за повышенной оценки рисков инвесторами, и ожидает возвращения национальной валюты к фундаментально обоснованному уровню в конце этого - начале следующего года.
Российская газетавчера в 08:49
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В Новокузнецке задержали подозреваемых в избиении водителя «скорой»

Новокузнецкие полицейские задержали подозреваемых в избиении в ночь на четверг водителя скорой помощи, возбуждено уголовное дело, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МВД по Кузбассу.
Интерфакс23:02
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