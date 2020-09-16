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Посольство России запросило в Берлине консульский доступ к Навальному

Российские дипломаты в Берлине запросили консульский доступ к российскому оппозиционному политику Алексею Навальному, который находится в клинике «Шарите». Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на источник.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Посольство России запросило консульский доступ к Алексею Навальному

Ст. 36 конвенции предписывает, что консульские должностные лица могут свободно сноситься с гражданами представляемого государства и иметь доступ к ним. Алексей Навальный был в коме с 20 августа по 7 сентября. Сейчас он лечится в берлинской клинике «Шарите».
Коммерсантъвчера в 12:17
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РБК

СМИ узнали о запросе посольством России консульского доступа к Навальному

РБКвчера в 14:46
Эхо Москвы

Посольство России в Германии, по информации «Коммерсанта», запросило доступ к Алексею Навальному

Эхо Москвывчера в 15:05
РЕН ТВ

Посольство РФ не комментирует сообщения о запросе доступа к Навальному

РЕН ТВвчера в 12:53
ТАСС

Посольство РФ в ФРГ не комментирует данные СМИ о запросе консульского доступа к Навальному

ТАССвчера в 13:27
Lenta.ru

Российское посольство потребовало у Германии доступ к Навальному

Lenta.ruвчера в 12:57
Интерфакс

Посольство РФ запросило в Берлине консульский доступ к Навальному

Интерфаксвчера в 13:33
Коммерсантъ

Посольство России запросило консульский доступ к Алексею Навальному

Коммерсантъвчера в 12:17

Епархия начала инвентаризацию объектов захваченного монастыря на Урале

Инвентаризация недвижимого имущества на территории Среднеуральского женского монастыря, захваченного отлученным от церкви схимонахом Сергием (Романовым), началась в четверг, сообщили в пресс-службе Екатеринбургской епархии.
ТАСС01:37
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Польша решила арестовать работавших при крушении Ту-154 диспетчеров

Следственная группа Национальной прокуратуры Польши подала в окружной суд Варшавы ходатайство о временном аресте авиадиспетчеров, работавших на аэродроме Смоленск-Северный во время крушения самолета с польским президентом Лехом Качиньским в 2010 году.
РИА Новости21:44
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В ЕС потребовали заморозить активы фигурантов расследований Навального

Группа депутатов Европейского парламента (ЕП) выступила с предложением заморозить европейские счета фигурантов расследований оппозиционера Алексей Навального, нападение на которого, по мнению депутатов, следует рассматривать как отравление.
РБК00:48
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Глава МИД Китая заявил о «прочных как скала» отношениях с Россией

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что отношения России и Китая прочны «как скала», что имеет большое значение для поддержания мира и безопасности в регионе и в мире, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на интервью Ван И агентству Xinhua.
Ведомости01:11
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Власти отказались от снижения господдержки СМИ на фоне пандемии

У всех каналов второго мультиплекса равная потребность в господдержке, и размер субсидий 1,1 млрд руб. [как у "Спаса" в 2020 году] представляется обоснованным, отметил представитель "Газпром-Медиа" (управляет, в частности, входящими во второй мультиплекс ТНТ, ТВ3 и "Пятницей").
РБК00:30

Слова Путина о ядерном статусе РФ вызвали мурашки у экс-главы Госдепа

Американский журналист Боб Вудворд в своей книге «Ярость» написал, что лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп раскрыл ему детали разговора экс-главы Госдепа Рекса Тиллерсона и президента России Владимира Путина.
ФАНвчера в 11:16
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