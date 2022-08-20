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Посольство пока не получало информации от властей Албании о задержании российских граждан

Власти Албании пока не проинформировали посольство России о задержании россиян якобы при попытке проникновения на оружейный завод в городе Грамши, заявили РИА Новости в дипмиссии.
РИА Новости
Как, в свою очередь, передает агентство Рейтер со ссылкой на минобороны Албании, якобы задержаны два россиянина и один украинец.
РИА Новости
Местная прокуратура начала расследование, в котором участвуют антитеррористическое подразделение и спецслужбы.
РИА Новости
Премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что задержанные «подозреваются в шпионаже».
РБК

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Посольство заявило, что власти Албании не уведомили о задержании россиян у военного завода
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Посольство пока не получало информации от властей Албании о задержании российских граждан
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