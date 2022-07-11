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Посольство России заявило об отсутствии влияния ЕС на Литву для решения вопроса транзита

Евросоюз (ЕС) не хочет решать проблему транзита товаров в Россию с Литвой, в противном случае проблема уже была бы решена.
Lenta.ru
Литовские железные дороги с 18 июня прекратили транзит в Калининград ряда товаров, попавших под санкции ЕС.
РИА Новости
Литовские власти отрицают нарушение договора о транзите и утверждают, что только выполняли санкции ЕС, президент Гитанас Науседа заявлял, что Вильнюс не пойдет на уступки.
РИА Новости
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов уточнил, что нынешние ограничения были согласованы еще в марте, но вступают в силу только сейчас из-за многоступенчатого характера санкций.
Газета.Ru

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Посольство России заявило об отсутствии влияния ЕС на Литву для решения вопроса транзита
Lenta.ru10:01
Россия считает, что Евросоюз недостаточно давит на Литву в вопросе калининградского транзита
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Посольство России: ЕС не задействует всё влияние на Литву для решения вопроса по транзиту
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