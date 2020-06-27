Политика

Южный ФедеральныйЮжный ФедеральныйПосольство РФ заявило об угрозе дипломатам после статьи NYT о талибах

Диппредставительство РФ в США потребовало от американских СМИ прекратить штамповать фейковые новости о России, влекущие за собой угрозы в адрес сотрудников посольства, передает РИА Новости.
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«Необоснованные и анонимные обвинения, опубликованные New York Times, в отношении Москвы как организатора убийства американских солдат в Афганистане, уже привели к прямым угрозам жизни сотрудников российских посольств в Вашингтоне и Лондоне», — говорится
 в сообщении российского посольства в США.
Телеканал 360°01:10

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Посольство России сообщило об угрозах после публикации NYT о талибах

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Посольство России заявило об угрозах после публикации NYT о талибах

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Эхо Москвы03:03

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Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей 16 и 17 лет

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«При поступлении в санаторно-курортное учреждение отдыхающие, кроме требуемого пакета документов, должны предоставить справку или отметку в пакете документов об отсутствии контакта с больными СOVID-19 в течение предшествующих 14 дней, выданную медицинской организацией не позднее чем за три дня до отъезда», — сообщается в документе.
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