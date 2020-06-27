Политика
Южный ФедеральныйПосольство РФ заявило об угрозе дипломатам после статьи NYT о талибах
Диппредставительство РФ в США потребовало от американских СМИ прекратить штамповать фейковые новости о России, влекущие за собой угрозы в адрес сотрудников посольства, передает РИА Новости.
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с чего всё началось
«Необоснованные и анонимные обвинения, опубликованные New York Times, в отношении Москвы как организатора убийства американских солдат в Афганистане, уже привели к прямым угрозам жизни сотрудников российских посольств в Вашингтоне и Лондоне», — говорится в сообщении российского посольства в США.Телеканал 360°01:10
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Общество
Еще 6 852 случая коронавируса обнаружили в России
Число подтвержденных случаев коронавируса в России увеличилось на 6 852, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве.
Газета.Ru 03:50
Политика
Шойгу проголосовал по поправкам в Конституцию
Министр обороны Сергей Шойгу проголосовал по поправкам в Конституцию на избирательном участке в Московской области, об этом говорится в сообщении Минобороны, поступившем в РБК.
РБК 05:27
Политика
Ефремов: Путин не просил меня садиться за руль
Артист отметил, что садиться за руль в тот вечер его не просили «ни Путин, ни кто-то другой».
Росбалт вчера в 16:59
Политика
МИД опроверг причастность России к убийству военных США в Афганистане
В МИД России назвали фейком информацию, что РФ якобы причастна к заказным убийствам американских военнослужащих в Афганистане.
Газета.Ru 03:38
Авто
Ford представил новый пикап F-150
Компания Ford официально представила новое поколение пикапа Ford F-150, его гибридную версию.
Деловое.ТВ вчера в 07:33
Футбол
«Динамо» сыграет с ЦСКА основным составом
RT на русском 04:35
Авто
Рестайлинговый внедорожник Lada Niva увидит свет в 2023 году
Хорватский партнер тольяттинского автогиганта AD Plastik Group в начале июня оформил контракт с "АвтоВАЗом" на производство пластиковых деталей обвеса для Lada Niva следующей генерации на период с 2023 до 2033 года.
Новые автомобили вчера в 12:05
Экономика
Завтра биткоин ждет важное событие. Чего ожидать от цены криптовалюты
Завтра, 26 июня, состоится массивная экспирация опционов на биткоин.
РБК 25 июня в 08:45
Общество
Названы тревожные симптомы после вакцинации от коронавируса
В середине июня глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что в ближайшие две недели будет готова к клиническим испытаниям вакцина от коронавируса, созданная научным центром "Вектор".
РИА Новости вчера в 20:50
Шоу-бизнес
Наташа Королева примерила длинную челку и помолодела на 20 лет
Российская певица Наташа Королева кардинально изменила прическу, благодаря которой стала выглядеть свежее и моложе на несколько лет.
Экономика сегодня 03:06
Общество
Синоптики предупредили о похолодании в ряде регионов России
В ряде регионов России на следующей неделе ожидается снижение температуры на 10–12°C, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Коммерсантъ 25 июня в 22:22
Общество
Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей 16 и 17 лет
Минтруд России не поддержал идею распространить единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей 16 и 17 лет, рассказала детский омбудсмен Анна Кузнецова Ранее глава государства Владимир Путин предложил выплачивать по пять тысяч рублей на детей в возрасте до трех лет, а также выплатить единоразово десять тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет.
РИА Новости вчера в 17:56
Общество
Пытавшегося проголосовать дважды журналиста Лобкова опросила полиция
В первый день голосования, 25 июня, Лобков пытался дважды проголосовать по поправкам к Конституции — сначала на избирательном участке, а затем дистанционно.
Известия вчера в 10:49
Общество
Раскрыта личность американского полицейского с татуировкой «Россия»
Российская газета 02:56
Происшествия
Гендиректор девелопера «Пионер» покончил с собой в Москве
В кабинете генерального директора девелопера "Пионер" в Москве обнаружен труп мужчины с признаками самоубийства, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 03:26
Общество
Мишустин подписал постановление о продлении выплат медработникам
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о продлении срока президентских выплат медицинским работникам.
RT на русском 03:02
Игры
Компания Blizzard опубликовала новую информацию о Diablo IV
Компания-разработчик видеоигры Diablo IV сообщила о главных изменениях, внесенных в новую версию.
Goroday.ru вчера в 17:32
Происшествия
На Кубани за сутки выявили 58 случаев коронавируса
В Краснодарском крае за последние сутки подтвердилось 58 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб региона.
Деловая газета. Юг 04:03
Политика
Порошенко призвал не допустить попадания Украины в «московское стойло»
«Никому не позволено пересмотреть и не дай бог отвлечь Украину с выбранного курса и вернуть украинский народ в московское стойло», — цитирует Интерфакс-Украина Порошенко.
RT на русском 05:06
Общество
Санатории изменят правила приёма туристов на фоне коронавируса
«При поступлении в санаторно-курортное учреждение отдыхающие, кроме требуемого пакета документов, должны предоставить справку или отметку в пакете документов об отсутствии контакта с больными СOVID-19 в течение предшествующих 14 дней, выданную медицинской организацией не позднее чем за три дня до отъезда», — сообщается в документе.
RT на русском 04:55
Наука
Коронавирус не передается комарами
МедиаПоток 01:09
Армия и оружие
Опубликовано видео испытаний украинской противокорабельной ракеты
Видеозапись испытаний украинской крылатой противокорабельной ракеты Р-360 комплекса ЖК-360МЦ «Нептун» с штатной боевой частью было опубликовано на странице разработчика боеприпаса конструкторского бюро «Луч», 26 июня сообщает «Корреспондент.net».
ИА Красная Весна 03:34
Общество
«Норникель» не позволил депутату вывезти образцы загрязненной воды на экспертизу
Митрохин прилетел в Норильск, чтобы встретиться со специальными корреспондентами «Новой газеты» Еленой Костюченко и Юрием Козыревым.
Тайга.инфо 04:05
Футбол
Сегодня тульский «Арсенал» сыграет с «Ростовом»
Тульские новости 03:30
Политика
Саакашвили заявил об отсутствии государства на Украине
На Украине отсутствует государство, его вытеснили чиновники, заявил глава исполкома украинского Национального совета реформ, бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.
Lenta.ru 05:10
Политика
Лукашенко заявил о необходимости изменений в конституции Белоруссии
Лукашенко отметил, что до принятия конституции будет много сделано в плане передачи полномочий вниз — до председателей райисполкомов, губернатора.
Моя Москва.онлайн вчера в 11:04
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили медалью
Участница парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Калининграде, потерявшая туфлю, но не сбившая строй, получила награду от командующего Балтфлотом адмирала Александра Носатова, заявил представитель флота Роман Мартов.
Политическая Экспертиза 25 июня в 09:15
Общество
Посольство Великобритании в Москве вывесило флаг ЛГБТ
Посольство Великобритании в Москве вывесило радужный флаг ЛГБТ в честь 50-летия с первого гей-парада в Нью-Йорке 1970 года.
РБК 05:10
Политика
ЕС откроет границу для граждан России после улучшения эпидситуации
Брюссель, 26 июня 2020, 10:19 — REGNUM Брюссель не включит Россию в список стран, для которых граница Евросоюза откроется с 1 июля.
REGNUM вчера в 03:19