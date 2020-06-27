с чего всё началось

Диппредставительство РФ в США потребовало от американских СМИ прекратить штамповать фейковые новости о России, влекущие за собой угрозы в адрес сотрудников посольства, передает РИА Новости.

Посольство РФ заявило об угрозе дипломатам после статьи NYT о талибах

Общество Еще 6 852 случая коронавируса обнаружили в России Число подтвержденных случаев коронавируса в России увеличилось на 6 852, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве. 9

Политика Шойгу проголосовал по поправкам в Конституцию Министр обороны Сергей Шойгу проголосовал по поправкам в Конституцию на избирательном участке в Московской области, об этом говорится в сообщении Минобороны, поступившем в РБК. 7

Авто Ford представил новый пикап F-150 Компания Ford официально представила новое поколение пикапа Ford F-150, его гибридную версию. 10

Авто Рестайлинговый внедорожник Lada Niva увидит свет в 2023 году Хорватский партнер тольяттинского автогиганта AD Plastik Group в начале июня оформил контракт с "АвтоВАЗом" на производство пластиковых деталей обвеса для Lada Niva следующей генерации на период с 2023 до 2033 года. 68

Общество Названы тревожные симптомы после вакцинации от коронавируса В середине июня глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что в ближайшие две недели будет готова к клиническим испытаниям вакцина от коронавируса, созданная научным центром "Вектор". 460

Общество Синоптики предупредили о похолодании в ряде регионов России В ряде регионов России на следующей неделе ожидается снижение температуры на 10–12°C, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. 362

Общество Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей 16 и 17 лет Минтруд России не поддержал идею распространить единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей 16 и 17 лет, рассказала детский омбудсмен Анна Кузнецова Ранее глава государства Владимир Путин предложил выплачивать по пять тысяч рублей на детей в возрасте до трех лет, а также выплатить единоразово десять тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет. 4,3K

Общество Пытавшегося проголосовать дважды журналиста Лобкова опросила полиция В первый день голосования, 25 июня, Лобков пытался дважды проголосовать по поправкам к Конституции — сначала на избирательном участке, а затем дистанционно. 1,7K

Политика Порошенко призвал не допустить попадания Украины в «московское стойло» «Никому не позволено пересмотреть и не дай бог отвлечь Украину с выбранного курса и вернуть украинский народ в московское стойло», — цитирует Интерфакс-Украина Порошенко.

Общество Санатории изменят правила приёма туристов на фоне коронавируса «При поступлении в санаторно-курортное учреждение отдыхающие, кроме требуемого пакета документов, должны предоставить справку или отметку в пакете документов об отсутствии контакта с больными СOVID-19 в течение предшествующих 14 дней, выданную медицинской организацией не позднее чем за три дня до отъезда», — сообщается в документе. 50

Армия и оружие Опубликовано видео испытаний украинской противокорабельной ракеты Видеозапись испытаний украинской крылатой противокорабельной ракеты Р-360 комплекса ЖК-360МЦ «Нептун» с штатной боевой частью было опубликовано на странице разработчика боеприпаса конструкторского бюро «Луч», 26 июня сообщает «Корреспондент.net». 1

Политика Саакашвили заявил об отсутствии государства на Украине На Украине отсутствует государство, его вытеснили чиновники, заявил глава исполкома украинского Национального совета реформ, бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.

Политика Лукашенко заявил о необходимости изменений в конституции Белоруссии Лукашенко отметил, что до принятия конституции будет много сделано в плане передачи полномочий вниз — до председателей райисполкомов, губернатора. 190

Общество Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили медалью Участница парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Калининграде, потерявшая туфлю, но не сбившая строй, получила награду от командующего Балтфлотом адмирала Александра Носатова, заявил представитель флота Роман Мартов. 6,8K