Политика

Газета.RuГазета.RuПосольство США назвало американцев освободителями Освенцима

Посольство США в Дании приписало освобождение нацистского лагеря смерти "Аушвиц-Биркенау" (Освенцим) американской армии. Соответствующий пост размещен на странице в Twitter дипмиссии. В сообщении, посвященном Международному дню памяти жертв холокоста, говорится, что именно США освободили концлагерь.
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Посольство США приписало освобождение Освенцима американской армии

РИА Новости01:00

Посольство США назвало случайной ошибкой переписывание истории

REGNUM00:08

В посольстве РФ в США назвали бесстыдными заявления об освобождении Аушвица американцами

ТАССвчера в 15:57

Американские дипломаты назвали армию США освободителем Освенцима

Аргументы и Фактывчера в 19:46

В России прокомментировали заявление США об освобождении Освенцима американцами

Lenta.ruвчера в 18:46

В посольстве РФ ответили на заявление об освобождении Аушвица американцами

Московский Комсомолецвчера в 16:26

Посольство США сделало американцев освободителями Освенцима

Телеканал 360°вчера в 21:50
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Автоматически обработаны 7044 источника, обновлено в 01:16, Ашберн
Происшествия

Двое детей директора брянской гимназии погибли в ДТП под Калугой

Городской телеканал (Брянск) 27 января в 02:44
Происшествия

Оставленных в Шереметьево детей могут вернуть дедушке и бабушке

Готовность забрать детей выразили, помимо матери, их бабушка и дедушка, об этом ТАСС сообщила в среду министр социальной защиты населения Хабаровского края Светлана Петухова.
ТАСС вчера в 21:53
Политика

Кравчук рассказал о «встрече» Гитлера и Сталина во Львове

Первый президент Украины Леонид Кравчук объяснил слова нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского о вине СССР в развязывании Второй мировой войны.
Lenta.ru вчера в 15:08
Армия и оружие

Десять лет назад в воздух поднялся первый Су-57

Ровно 10 лет назад, 29 января 2010 года, первый летный экземпляр Т-50 (Су-57) впервые поднялся в воздух, совершив полет длительностью около 45 минут.
Газета.Ru 00:25
Здоровье

Челябинскую школу закрыли на карантин после смерти ученицы от вируса

В Челябинске с сегодняшнего дня, 29 января, закрыли на карантин школу №94, 13-летняя ученица которой недавно умерла в больнице от неизвестного вируса.
Челябинск Сегодня 01:01
Музыка

Россия выступит в первом полуфинале Евровидения-2020

Представитель России на Евровидении-2020 выступит в первом полуфинале конкурса.
РИА Новости вчера в 13:53
Футбол

Агент Кокорина допустил участие футболиста в сборах с основой «Зенита»

Известия вчера в 08:32
Общество

Посольство РФ в Пекине связалось со 177 россиянами в провинции Хубэй

Посольство России в Китае установило связь со 177 российскими гражданами на территории провинции Хубэй, где зарегистрирована вспышка нового типа коронавируса, заявили в российской дипмиссии.
Интерфакс вчера в 23:38
Происшествия

Присяжные признали экс-директора «Меньшевика» невиновным в убийстве

Бывший директор фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов признан присяжными невиновным в деле об убийстве охранника в декабре 2017 года.
РБК вчера в 15:30
Общество

Хуснуллин рассказал, как долго думал над предложением стать вице-премьером

Вице-премьер РФ, бывший глава Минстроя Татарстана Марат Хуснуллин, рассказал, как ему поступило предложение занять должность замглавы правительства России.
Реальное время 00:11
Армия и оружие

Помпео обвинил Россию в препятствовании прекращению огня в Сирии

РБК 27 января в 21:22
Общество

Названы способы обмана автовладельцев на АЗС

Сотрудники АЗС могут не долить в машину до двух литров бензина, пока автовладелец расплачивается за топливо.
URA.Ru вчера в 21:41
Общество

«Уральские авиалинии» отменили рейсы в Европу из-за коронавируса

Отмечается, что «Уральские авиалинии» отменяют ряд рейсов своей полётной программы до конца зимней навигации из-за сложной эпидемиологической ситуации в КНР и из-за введения ограничений со стороны властей Китая и Ростуризма на поездки китайских и российских туристов.
RT на русском 00:55
Общество

Более половины россиян не ожидают повышения зарплат в 2020 году

Более половины россиян (54%) не ожидают, что работодатели повысят их зарплаты в 2020 году.
Газета.Ru 00:23
Здоровье

Доктор Мясников рекомендовал не паниковать из-за коронавируса

Мясников рассказал, что такие же вспышки коронавируса в Китае были зафиксированы в 2000-х годах. На тот момент заразились около 300 человек.
RuNews24.ru вчера в 01:16
Общество

В МВД рассказали о новых российских паспортах

Руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова рассказала газете "Известия", как будут выглядеть новые российские паспорта.
РИА Новости вчера в 11:41
Политика

Елену Бойко освободили от должности замминистра здравоохранения

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения РФ по ее просьбе, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
РИА Новости 27 января в 07:37
Общество

Виталий Мутко возглавил «Дом.рф»

Lenta.ru вчера в 11:20
Происшествия

Двое воронежцев госпитализированы с подозрением на коронавирус

Медики напомнили, что это не первая госпитализация с подозрением на коронавирус в России, диагноз ни разу не подтвердился.
Российская газета вчера в 10:02
Шоу-бизнес

Анна Курникова и Энрике Иглесиас ждут третьего ребенка

Испанский телеканал Telemundo Entretenimiento сообщил поклонникам Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса радостную новость: в звездной семье снова ожидается пополнение.
Sunmag.me 27 января в 11:11
Общество

Коронавирус в Китае превзошел атипичную пневмонию по числу зараженных

Масштабы распространения нового коронавируса в Китае превысили показатели эпидемии атипичной пневмонии (SARS) 2002-2003 годов, свидетельствуют опубликованные Пекином данные.
РИА Новости вчера в 20:44
Происшествия

В Новосибирске беременную девушку убили ножом в подъезде

Беременную 33-летнюю девушку убили ножом в подъезде в Новосибирске, по подозрению в совершении преступления в Омске задержали ее знакомого.
РИА Новости вчера в 23:17
Общество

В Белоруссии задержаны директора всех сахарных заводов

По данным ресурса, среди арестованных, по всей вероятности, находятся и директора четырех сахарных заводов.
Красная весна вчера в 12:39
Интернет

Facebook получает информацию о действиях пользователей вне соцсети

На сайте социальной сети представили функцию "Действия вне Facebook", которая теперь позволяет управлять информацией о данных, полученных от других сайтов.
РИА Новости вчера в 23:55
Политика

Толстого избрали вице-спикером ПАСЕ

Зампред Государственной думы РФ, глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой был избран вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Капитал страны вчера в 13:39
Экономика

Минтруд предложил снизить размер прожиточного минимума

Минтруд предложил установить прожиточный минимум в целом по России за четвертый квартал 2019 года в размере 10 609 руб.
РБК вчера в 08:41
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Подлостью и гадостью назвала эфир Малахова про свой алкоголизм Отиева

Позже в эфир вышла программа Андрея Малахова под названием «Певица Ирина Отиева не выходит из дома и готовится к смерти», в которой он без зазрения совести назвал Отиеву алкоголичкой и продемонстрировал кадры, сделанные в ее квартире тайно.
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Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил состав оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения в стране коронавируса.
Lenta.ru 01:09
Здоровье

Эксперт Минздрава назвал срок появления коронавируса в России

Риск завоза в Россию нового штамма коронавируса 2019-nCoV «следует считать высоким», говорится в докладе заместителя директора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии (НМИЦ ФПИ) Минздрава России Владимира Чуланова.
РБК вчера в 16:00
Общество

В группе по Конституции разъяснили тонкости индексации пенсий

Сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева прокомментировала вопрос индексации пенсий.
Газета.Ru 27 января в 03:34
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Освенцим
Комплекс немецких концентрационных лагерей и лагерей смерти, располагавшийся в 1940-1945 годах в гау Верхняя Силезия к западу от Генерал-губернаторства, около города Освенцима, который в 1939 году указом Гитлера был присоединён к территории Третьего рейха, в 60 км к западу от Кракова. В мировой практике принято использовать немецкое название «Аушвиц», а не польское «Освенцим», поскольку именно немецкое название использовалось нацистской администрацией. В советских и российских справочных изданиях и СМИ исторически преимущественно используется польское название, хотя немецкое постепенно входит в употребление.
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