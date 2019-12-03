Общество

РБКРБКПосольство США назвало заявление МИДа по Уилану «фактически неверным»

Посольство США ответило на заявление МИД России о том, что все жалобы на издевательства и угрозу для жизни гражданина Пола Уилана, который находится в СИЗО из-за обвинений в шпионаже, являются симуляцией. Об этом дипмиссия написала на странице в Twitter.
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Посольство США назвало заявление МИДа по Уилану «фактически неверным»

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Посольство США в Москве считает фактологически неверным высказывание российского МИДа по делу американца Пола Уилана

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Россия назвала симуляцией жалобы американского шпиона на здоровье в СИЗО

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Посольство США сочло заявление МИД РФ по Уилану «фактологически неверным»

Интерфакс12:39

МИД назвал обвиняемого в шпионаже Пола Уилана симулянтом

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Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 13:41, Ашберн
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Пограничники задержали близ российско-финской границы мужчину, который взял деньги с людей за нелегальный перевод их через границу, но обманул их, сообщили 3 декабря в пограничном управлении ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
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Цеков заявил, что США развязали конфликт в Сирии и создали ИГИЛ

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Стали известны регионы с самыми высокими зарплатами в России

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С 1 января 2020 года в России вводятся новые штрафы за нарушения ПДД.
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Три фракции Верховной Рады — «Европейская солидарность», «Голос» и «Батькивщина» — заблокировали трибуну парламента, чтобы предъявить свои требования к президенту страны Владимиру Зеленскому, касающиеся предстоящих переговоров на саммите «нормандской четверки».
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13 классов в 9 школах Тульской области закрыли из-за ОРВИ

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