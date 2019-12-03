Общество

РБКРБКПосольство США назвало заявление МИДа по Уилану «фактически неверным»

Посольство США ответило на заявление МИД России о том, что все жалобы на издевательства и угрозу для жизни гражданина Пола Уилана, который находится в СИЗО из-за обвинений в шпионаже, являются симуляцией. Об этом дипмиссия написала на странице в Twitter.
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Посольство США назвало заявление МИДа по Уилану «фактически неверным»

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Посольство США в Москве считает фактологически неверным высказывание российского МИДа по делу американца Пола Уилана

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Посольство США сочло заявление МИД РФ по Уилану «фактологически неверным»

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Россия назвала симуляцией жалобы американского шпиона на здоровье в СИЗО

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Газета.Ru09:30

МИД назвал обвиняемого в шпионаже Пола Уилана симулянтом

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Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 15:12, Ашберн
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Врачи назвали три основных фактора, запускающих развитие рака

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Демократы выпустили доклад по импичменту Трампа

Демократическая партия в докладе по импичменту президенту США Дональду Трампу обвинила его в запугивании свидетелей, препятствованию расследованию по импичменту, а также в подстрекании украинских властей к вмешательству в грядущие выборы в США.
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Использование седьмой степени "свободы воздуха" в Пулково (позволит иностранным авиакомпаниям совершать полеты в петербургский аэропорт Пулково не из "домашнего" региона) будет введено в аэропорту в тестовом режиме с 1 января 2020 года.
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Причиной взрыва многоэтажного дома в белгородском поселке Яковлево стала утечка газа из водогрейного котла в одной из квартир, пишет ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах региона.
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В Саратовской области продолжается подъем заболеваемости ОРВИ.
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Ученые предложили объединить снимки спутников дистанционного зондирования Земли с данными радиотелескопов, что позволит создать глобальную карту смещений поверхности планеты с привязкой к надежной системе отсчета.
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В ходе координационного совещания в офисе президента Украины Владимира Зеленского были утверждены пять сценариев реинтеграции территорий Донбасса.
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Шоу-бизнес

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Дочь Джоли и Питта официально стала мужчиной Наследница голливудской пары сделала очередной шаг к смене пола.
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Напомним, «Спартак» проиграл «Зениту» со счётом 1:0. После матча главный тренер «красно-белых» Доменико Тедеско заявил, что его подопечные должны были получить право на пробитие пенальти в середине второго тайма.
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Захарова прокомментировала слова Зеленского о жителях Донбасса

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В Гидрометцентре предупредили о первой метели в Москве

Первая метель прогнозируется в Москве в среду, 4 декабря. Об этом сообщил ТАСС и. о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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Шоу-бизнес

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Звезду «Дома-2» Евгению Феофилактову бросил ливанский жених

Совсем недавно одна из бывших участниц "Дом-2" Евгения Феофилактова говорила о том, что у неё появился возлюбленный - бизнесмен из Ливана Маджид Гиагиа.
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Экс-депутата Госдумы Шлегеля отстранили от работы в Германии

Бывший депутат Госдумы Роберт Шлегель сообщил, что его отстранили от работы в международной компании по информационной безопасности Acronis в Германии, пишет РБК.
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Лещенко простил Бузову за ошибку в его фамилии

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Диетолог назвала самое вредное блюдо на новогоднем столе

Диетолог Елена Соломатина в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, какое новогоднее блюдо наиболее вредно для организма.
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Экономика

Владелец Louis Vuitton потерял почти $2 млрд из-за угрозы пошлин США

Состояние основного владельца Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) Бернара Арно снизилось на $1,9 млрд после объявления властей США о готовности повысить таможенные пошлины на французские товары, свидетельствуют данные Forbes.
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Медведев выделил 45 млрд рублей регионам с эффективными властями

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении 45 млрд рублей грантов между 50 российскими регионами с самыми эффективными руководителями и органами исполнительной власти.
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Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий продавать технику, в том числе смартфоны и компьютеры, без предустановленного российского программного обеспечения.
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Крупнейшему ретейлеру России доначислили 1,4 млрд рублей налогов

Московский арбитражный суд отказался отменить решение инспекции Федеральной налоговой службы (ФНС), которая в 2018 году доначислила X5 Retail Group (объединяет сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель») 1,4 млрд рублей налогов и штрафа.
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