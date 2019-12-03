Общество
РБКПосольство США назвало заявление МИДа по Уилану «фактически неверным»
Посольство США ответило на заявление МИД России о том, что все жалобы на издевательства и угрозу для жизни гражданина Пола Уилана, который находится в СИЗО из-за обвинений в шпионаже, являются симуляцией. Об этом дипмиссия написала на странице в Twitter.
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Политика
Трамп не исключил большой прогресс на встрече в «нормандском формате»
Ситуация на Украине очень важна, и декабрьская встреча в «нормандском формате» обещает большие подвижки в процессе урегулирования.
Политика
Демократы выпустили доклад по импичменту Трампа
Демократическая партия в докладе по импичменту президенту США Дональду Трампу обвинила его в запугивании свидетелей, препятствованию расследованию по импичменту, а также в подстрекании украинских властей к вмешательству в грядущие выборы в США.
Общество
Тестовый режим открытого неба могут ввести в Пулково с 1 января
Использование седьмой степени "свободы воздуха" в Пулково (позволит иностранным авиакомпаниям совершать полеты в петербургский аэропорт Пулково не из "домашнего" региона) будет введено в аэропорту в тестовом режиме с 1 января 2020 года.
Происшествия
Названа причина взрыва в жилом доме под Белгородом
Причиной взрыва многоэтажного дома в белгородском поселке Яковлево стала утечка газа из водогрейного котла в одной из квартир, пишет ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах региона.
Общество
«Аэрофлот» пожаловался в ФАС на рост тарифов в аэропортах России
Генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев направил в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) письмо, в котором указал на рост тарифов в 17 аэропортах страны.
Здоровье
В Саратовской области начинается эпидемия ОРВИ
В Саратовской области продолжается подъем заболеваемости ОРВИ.
Космос
Радиотелескопы помогут спутникам составить глобальную карту смещений коры
Ученые предложили объединить снимки спутников дистанционного зондирования Земли с данными радиотелескопов, что позволит создать глобальную карту смещений поверхности планеты с привязкой к надежной системе отсчета.
Шоу-бизнес
Нарусова рассказала, почему Собчак не живет с Богомоловым
Мать Ксении Собчак Людмила Нарусова в программе «Ты не поверишь!», которая выходит на НТВ, поделилась, почему молодожены до настоящего времени не съехались.
Политика
Оппозиция предъявила Зеленскому требования по переговорам с Россией
Три фракции Верховной Рады — «Европейская солидарность», «Голос» и «Батькивщина» — заблокировали трибуну парламента, чтобы предъявить свои требования к президенту страны Владимиру Зеленскому, касающиеся предстоящих переговоров на саммите «нормандской четверки».
Политика
На Украине утвердили пять сценариев реинтеграции Донбасса
В ходе координационного совещания в офисе президента Украины Владимира Зеленского были утверждены пять сценариев реинтеграции территорий Донбасса.
Шоу-бизнес
Дочь Джоли и Питта официально стала мужчиной
Дочь Джоли и Питта официально стала мужчиной Наследница голливудской пары сделала очередной шаг к смене пола.
Футбол
«Спартак» направил в РФС письмо о судействе в матче с «Зенитом»
Напомним, «Спартак» проиграл «Зениту» со счётом 1:0. После матча главный тренер «красно-белых» Доменико Тедеско заявил, что его подопечные должны были получить право на пробитие пенальти в середине второго тайма.
Политика
Захарова прокомментировала слова Зеленского о жителях Донбасса
Общество
«Газпром» запустил газопровод «Сила Сибири» в Китай
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин дали старт поставкам российского природного газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».
Общество
В Гидрометцентре предупредили о первой метели в Москве
Первая метель прогнозируется в Москве в среду, 4 декабря. Об этом сообщил ТАСС и. о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Шоу-бизнес
Глюкоза показала поклонникам фигуру в открытом купальнике
Известная российская певица Глюкоза отдыхает на Бали, откуда порадовала поклонников фотографией в открытом купальнике.
Шоу-бизнес
Звезду «Дома-2» Евгению Феофилактову бросил ливанский жених
Совсем недавно одна из бывших участниц "Дом-2" Евгения Феофилактова говорила о том, что у неё появился возлюбленный - бизнесмен из Ливана Маджид Гиагиа.
Политика
Экс-депутата Госдумы Шлегеля отстранили от работы в Германии
Бывший депутат Госдумы Роберт Шлегель сообщил, что его отстранили от работы в международной компании по информационной безопасности Acronis в Германии, пишет РБК.
Общество
Диетолог назвала самое вредное блюдо на новогоднем столе
Диетолог Елена Соломатина в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, какое новогоднее блюдо наиболее вредно для организма.
Экономика
Владелец Louis Vuitton потерял почти $2 млрд из-за угрозы пошлин США
Состояние основного владельца Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) Бернара Арно снизилось на $1,9 млрд после объявления властей США о готовности повысить таможенные пошлины на французские товары, свидетельствуют данные Forbes.
Экономика
Медведев выделил 45 млрд рублей регионам с эффективными властями
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении 45 млрд рублей грантов между 50 российскими регионами с самыми эффективными руководителями и органами исполнительной власти.
Политика
Путин запретил продавать смартфоны без российского софта
Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий продавать технику, в том числе смартфоны и компьютеры, без предустановленного российского программного обеспечения.
Экономика
Крупнейшему ретейлеру России доначислили 1,4 млрд рублей налогов
Московский арбитражный суд отказался отменить решение инспекции Федеральной налоговой службы (ФНС), которая в 2018 году доначислила X5 Retail Group (объединяет сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель») 1,4 млрд рублей налогов и штрафа.
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова прокомментировала измену Тимати
"Больше левые паблики читайте", — лаконично отметила 23-летняя Решетова.
Наука
Студент решил загадку, которую не могли объяснить сто лет
Студент-бакалавр из Федеральной политехнической школы Лозанны Васим Дауади разгадал физическую головоломку, которую ученые не могли объяснить на протяжении ста лет.
Энергетика
Bloomberg: в ОПЕК говорят о конце золотого века сланцевой нефти в США
В ОПЕК считают, что золотому веку сланцевой нефти в США пришёл конец, пишет Bloomberg со ссылкой на источники в организации.
Политика
Зеленский представил план по возвращению уехавших за границу украинцев
Президент Украины Владимир Зеленский в своём Facebook объявил о запуске государственной программы по возвращению в страну украинцев, уехавших работать за границу.