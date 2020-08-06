Посольство США подтвердило отправку россиянам СМС с наградой в $10 млн
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Американское посольство в РФ подтвердило, что Госдеп рассылает россиянам СМС-сообщения с предложением предоставить информацию о вмешательстве Москвы в президентские выборы в США, пишет «Газета.Ru».В источнике
Подробнее о событии
В посольстве США подтвердили отправку россиянам СМС с предложением $10 млн за информацию
Газета.Ruвчера в 12:20
Россиянам приходят СМС с предложением от Госдепартамента США о награде
Московский Комсомолецвчера в 04:26