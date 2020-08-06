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Аргументы и Факты
Аргументы и Факты

Посольство США подтвердило отправку россиянам СМС с наградой в $10 млн

Американское посольство в РФ подтвердило, что Госдеп рассылает россиянам СМС-сообщения с предложением предоставить информацию о вмешательстве Москвы в президентские выборы в США, пишет «Газета.Ru».В источнике
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Газета.Ru

В посольстве США подтвердили отправку россиянам СМС с предложением $10 млн за информацию

Газета.Ruвчера в 12:20
Znak.com

Россиянам приходят СМС с предложением получить $10 млн от Госдепартамента США

Znak.comвчера в 03:45
Lenta.ru

Россиянам предложили получить 10 миллионов долларов от Госдепартамента

Lenta.ruвчера в 05:08
Московский Комсомолец

Россиянам приходят СМС с предложением от Госдепартамента США о награде

Московский Комсомолецвчера в 04:26
It`s My City

В посольстве США подтвердили, что имеют отношение к SMS-рассылке россиянам с предложением получить $10 млн

It`s My Cityвчера в 05:21
Телеканал 360°

«Наберут полубредовые вещи»: в Совфеде назвали опасной рассылку США о награде за данные о вмешательстве в выборы

Телеканал 360°вчера в 09:27
Царьград

Русские стали получать СМС от Госдепа США с предложением сдать своих

Царьградвчера в 03:03

Ефремов не узнал себя на видео после ДТП во время просмотра в суде

Ближе к концу заседания и после просмотра видео, снятых в день аварии, адвокат семьи погибшего в ДТП Александр Добровинский спросил у Ефремова, узнает ли тот себя на продемонстрированных кадрах.
Газета.Ruвчера в 12:54
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СК проверит обстоятельства смерти девочки в монастыре схимонаха Сергия

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах смерти 15-летней девочки в Среднеуральском женском монастыре, духовником и основателем которого является лишённый сана схимонах Сергий (Николай Романов).
RT на русском18:30
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Российский Генштаб выступил против гонки ядерных вооружений

Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-майор Андрей Стерлин и ведущий научный сотрудник Центра военно-стратегических исследований Военной академии Генштаба полковник Александр Хряпин прокомментировали ситуацию, сложившуюся в сфере ядерного сдерживания.
Профиль19:12
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Вышел трейлер первого сериала Ридли Скотта «Воспитанные волками»

На YouTube-канале HBO Max опубликован в высшей степени впечатляющий официальный трейлер научно-фантастического шоу "Воспитанные волками" (Raised by Wolves) - первого сериала "отца" "Чужих" Ридли Скотта, над которым он поработал как режиссер.
Российская газетавчера в 03:51
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На провластном митинге в Минске включили песню «Перемен». Диджеи готовы к увольнению

В Минске на провластном митинге неожиданно заиграла песня группы «Кино» «Перемен требуют наши сердца», сообщает сайт «Радио Свободы» (по решению Минюста РФ, внесено в список выполняющих функции иностранного агента).
Полит.рувчера в 14:59
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Россия лидирует по количеству пользователей, за которыми следят

Количество пользователей, на мобильных устройствах которых были зафиксированы приложения для слежки, увеличилось в России на 28% в первые шесть месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
iXBT.comвчера в 11:06
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