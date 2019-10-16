Как стало известно РЕН ТВ, 14 октября на железнодорожной станции Северодвинск при проверке пассажиров поезда, следовавшего сообщением "Ненокса - Северодвинск", были выявлены трое американцев, которых заподозрили в нарушении правил пребывания в Российской Федерации.

с чего всё началось

Американские дипломаты, снятые с поезда в Северодвинске, находились в официальной поездке. Об этом заявила пресс-секретарь посольства США в России Ребекка Росс. Министерство обороны России было должным образом уведомлено об этой поездке, передает «Интерфакс».

Посольство США подтвердило снятие дипломатов с поезда в Северодвинске

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