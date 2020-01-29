Политика
РИА НовостиПосольство США приписало освобождение Освенцима американской армии
Посольство США в Дании опубликовало в своем Twitter пост о том, что нацистский концлагерь Аушвиц (Освенцим) "был освобожден" американской армией. После критики пользователей в дипмиссии признали ошибку, однако текст так и не исправили.
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Экономика
Дерипаска заявил о «тошноте» из-за политики ЦБ на финансовом рынке
Ранее Счетная палата опубликовала отчет об анализе основных направлений развития финансового рынка в 2016-2018 года, в которой заявила, что России не удалось улучшить позиции в разделе Индекса глобальной конкурентоспособности, посвященном финрынку.
Политика
Голикова рассказала Путину о риске проникновения коронавируса в РФ
По словам вице-премьера, риск проникновения коронавируса из Китая на территорию РФ есть.
Религия
Протоиерея Чаплина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве
Бывшего настоятеля храма преподобного Феодора Студита у Никитских ворот протоиерея Всеволода Чаплина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, сообщает ТАСС.
Политика
МИД прокомментировал отмену визита в Россию делегации из Нидерландов
Нидерланды сознательно включили в список парламентской делегации для визита в Россию нежелательного для Москвы депутата, заявил МИД.
Общество
Советник Зеленского выругался матом из-за цен на газ
"Нафтогаз" закупил летом слишком дорогое топливо, и теперь это сказывается на карманах "простых смертных", заявил советник президента Украины Игорь Новиков.
Общество
Шайтаны без чести: Кадыров раскритиковал либеральных журналистов
Глава Чечни Рамзан Кадыров жёстко высказался о либеральных журналистах, которые под видом правды якобы преподносят заведомо ложную информацию.
Политика
В Раде предложили отправлять с маршем на Крым «уже поживших»
Депутат Верховной рады Мустафа Джемилев предложил поставить в первые ряды «марша достоинства» на Крым пожилых людей.
Происшествия
Бывшие полицейские задержаны по делу Голунова
Задержаны бывшие оперативники УВД по Западному административному округу Москвы, проходящие по делу о фальсификации материалов уголовного дела в отношении журналиста Ивана Голунова, сообщил Telegram-канал Baza.
Общество
В Берлине представили ранее неизвестные фотографии из Собибора
Политика
Глава Чувашии Михаил Игнатьев уйдет в отставку
На фоне разразившихся скандалов глава Чувашии Михаил Игнатьев уйдет в отставку.
Политика
Кравчук объяснил свои слова о «встрече» Гитлера и Сталина
Хоккей
«Куньлунь» хочет провести в Новосибирске домашний матч КХЛ с «Динамо»
"Куньлунь" намерен провести в Новосибирске домашний матч КХЛ против рижского "Динамо" 24 февраля, сообщили РИА Новости в пресс-службе китайского хоккейного клуба.
Экономика
Минфин РФ подтвердил оценку расходов на меры из послания Путина
Минфин РФ оценил реализацию мер из послания президента Владимира Путина к Федеральному Собранию до 2024 года в 4 трлн 128,2 млрд рублей.
Общество
Чешские программисты бесплатно создали сайт для местного Минтранса. Власти хотели потратить на него $17,5 млн
Чешское министерство транспорта заказало у местной компании сайт для продажи разрешений на проезд по скоростным автодорогам за $17,5 млн.
Экономика
Минтруд выступил за понижение прожиточного минимума
"Установить по согласованию с Министерством экономического развития Российской Федерации и Министерством финансов Российской Федерации величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации за IV квартал 2019 года на душу населения 10609 рублей, для трудоспособного населения – 11510 рублей, пенсионеров – 8788 рублей, детей – 10383 рубля", - говорится в документе.
Общество
Корреспондент RT Arabic ранена в Сирии
Корреспондент RT Arabic Вафа Шабруни получила серьёзное ранение в городе Мааррат ан-Нууман на юго-востоке сирийской провинции Идлиб.
Космос
Российские космические корабли смогут дозаправляться в космосе
Перспективный российский многоразовый космический корабль «Корона» получит возможность дозаправки на орбите, заявил ведущий инженер-конструктор Государственного ракетного центра (ГРЦ) им. Макеева Александр Вавилин 29 января в кулуарах Академических чтений по космонавтике, сообщает Интерфакс.
Шоу-бизнес
Наталья Бочкарева выложила в социальные сети откровенный снимок
В подписи к снимку Бочкарева предложила подписчикам поговорить о том, как для них проходит воскресный вечер.
Общество
Экс-губернатору Омской области прибавили к пенсии 224 тысячи рублей
Политика
Песков прокомментировал идею введения термина «верховный правитель»
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал предложение переименовать в Конституции должность президента России в «верховного правителя».
Здоровье
Назван возможный срок появления коронавируса в России
Риск появления коронавируса на территории России Чуланов оценил как высокий.
Политика
Украинцам и белорусам упростят получение российского гражданства
МВД России планирует отменить собеседование на знание русского языка для жителей Украины и Белоруссии при получении ими российского гражданства.
Происшествия
В Ростовской области убили депутата заксобрания Андрея Алабушева
Происшествия
Бывший полковник Захарченко решил вернуть конфискованные 9 млрд рублей
Авто
Новый Kia Sorento полностью раскрыт на фото
Кроссовер KIA Sorento четвертого поколения, дорожные испытания которого идут уже несколько месяцев, впервые сбросил камуфляж.
Общество
Король Бельгии Альберт II признал внебрачную дочь
Космос
Ракету «Ангара» предложили уничтожить во время испытаний
Отмечается, что для испытания системы спасения потребуется дополнительная ракета помимо носителей, которые планируется использовать в 2023-2025 годах.