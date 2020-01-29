Политика

РИА НовостиРИА НовостиПосольство США приписало освобождение Освенцима американской армии

Посольство США в Дании опубликовало в своем Twitter пост о том, что нацистский концлагерь Аушвиц (Освенцим) "был освобожден" американской армией. После критики пользователей в дипмиссии признали ошибку, однако текст так и не исправили.
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В США извинились за сообщение об освобождении Освенцима американцами

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США извинились за заявление об освобождении Освенцима американцами

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США признали ошибку в сообщении об «освобождении американцами» Освенцима

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Посольство США приписало освобождение Освенцима американской армии

URA.Ruвчера в 23:52

Посольство США назвало случайной ошибкой переписывание истории

REGNUM00:08
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Экономика

Дерипаска заявил о «тошноте» из-за политики ЦБ на финансовом рынке

Ранее Счетная палата опубликовала отчет об анализе основных направлений развития финансового рынка в 2016-2018 года, в которой заявила, что России не удалось улучшить позиции в разделе Индекса глобальной конкурентоспособности, посвященном финрынку.
РБК 08:35
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Голикова рассказала Путину о риске проникновения коронавируса в РФ

По словам вице-премьера, риск проникновения коронавируса из Китая на территорию РФ есть.
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Религия

Протоиерея Чаплина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

Бывшего настоятеля храма преподобного Феодора Студита у Никитских ворот протоиерея Всеволода Чаплина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, сообщает ТАСС.
РБК 08:51
Политика

МИД прокомментировал отмену визита в Россию делегации из Нидерландов

Нидерланды сознательно включили в список парламентской делегации для визита в Россию нежелательного для Москвы депутата, заявил МИД.
РИА Новости 03:58
Общество

Советник Зеленского выругался матом из-за цен на газ

"Нафтогаз" закупил летом слишком дорогое топливо, и теперь это сказывается на карманах "простых смертных", заявил советник президента Украины Игорь Новиков.
РИА Новости 06:37
Общество

Шайтаны без чести: Кадыров раскритиковал либеральных журналистов

Глава Чечни Рамзан Кадыров жёстко высказался о либеральных журналистах, которые под видом правды якобы преподносят заведомо ложную информацию.
News.ru 08:32
Политика

В Раде предложили отправлять с маршем на Крым «уже поживших»

Депутат Верховной рады Мустафа Джемилев предложил поставить в первые ряды «марша достоинства» на Крым пожилых людей.
Известия 08:44
Происшествия

СМИ сообщили о крушении американского военного самолета в Ираке

РБК 08:39
Происшествия

Бывшие полицейские задержаны по делу Голунова

Задержаны бывшие оперативники УВД по Западному административному округу Москвы, проходящие по делу о фальсификации материалов уголовного дела в отношении журналиста Ивана Голунова, сообщил Telegram-канал Baza.
Коммерсантъ 02:00
Общество

В Берлине представили ранее неизвестные фотографии из Собибора

Россия – Культура 07:24
Политика

Глава Чувашии Михаил Игнатьев уйдет в отставку

На фоне разразившихся скандалов глава Чувашии Михаил Игнатьев уйдет в отставку.
Kazanfirst.ru вчера в 00:16
Политика

Кравчук объяснил свои слова о «встрече» Гитлера и Сталина

РИА Новости 08:12
Хоккей

«Куньлунь» хочет провести в Новосибирске домашний матч КХЛ с «Динамо»

"Куньлунь" намерен провести в Новосибирске домашний матч КХЛ против рижского "Динамо" 24 февраля, сообщили РИА Новости в пресс-службе китайского хоккейного клуба.
РИА Новости 27 января в 12:54
Экономика

Минфин РФ подтвердил оценку расходов на меры из послания Путина

Минфин РФ оценил реализацию мер из послания президента Владимира Путина к Федеральному Собранию до 2024 года в 4 трлн 128,2 млрд рублей.
Интерфакс 06:41
Происшествия

Бросивший детей в Шереметьево мужчина сдался следователям

РБК вчера в 03:47
Общество

Чешские программисты бесплатно создали сайт для местного Минтранса. Власти хотели потратить на него $17,5 млн

Чешское министерство транспорта заказало у местной компании сайт для продажи разрешений на проезд по скоростным автодорогам за $17,5 млн.
Телеканал RTVI 03:58
Экономика

Минтруд выступил за понижение прожиточного минимума

"Установить по согласованию с Министерством экономического развития Российской Федерации и Министерством финансов Российской Федерации величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации за IV квартал 2019 года на душу населения 10609 рублей, для трудоспособного населения – 11510 рублей, пенсионеров – 8788 рублей, детей – 10383 рубля", - говорится в документе.
Газета.Ru вчера в 11:05
Общество

Корреспондент RT Arabic ранена в Сирии

Корреспондент RT Arabic Вафа Шабруни получила серьёзное ранение в городе Мааррат ан-Нууман на юго-востоке сирийской провинции Идлиб.
RT на русском 08:49
Космос

Российские космические корабли смогут дозаправляться в космосе

Перспективный российский многоразовый космический корабль «Корона» получит возможность дозаправки на орбите, заявил ведущий инженер-конструктор Государственного ракетного центра (ГРЦ) им. Макеева Александр Вавилин 29 января в кулуарах Академических чтений по космонавтике, сообщает Интерфакс.
Красная весна 07:36
Шоу-бизнес

Наталья Бочкарева выложила в социальные сети откровенный снимок

В подписи к снимку Бочкарева предложила подписчикам поговорить о том, как для них проходит воскресный вечер.
ИнфоСМИ вчера в 03:37
Общество

Экс-губернатору Омской области прибавили к пенсии 224 тысячи рублей

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Политика

Песков прокомментировал идею введения термина «верховный правитель»

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал предложение переименовать в Конституции должность президента России в «верховного правителя».
RT на русском 04:40
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Назван возможный срок появления коронавируса в России

Риск появления коронавируса на территории России Чуланов оценил как высокий.
Lenta.ru вчера в 16:58
Политика

Украинцам и белорусам упростят получение российского гражданства

МВД России планирует отменить собеседование на знание русского языка для жителей Украины и Белоруссии при получении ими российского гражданства.
ТАСС 05:35
Биатлон

Сборная России победила в эстафете на юниорском ЧМ по биатлону

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В Ростовской области убили депутата заксобрания Андрея Алабушева

Блокнот Ростов-на-Дону вчера в 09:46
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Бывший полковник Захарченко решил вернуть конфискованные 9 млрд рублей

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Авто

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Король Бельгии Альберт II признал внебрачную дочь

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Ракету «Ангара» предложили уничтожить во время испытаний

Отмечается, что для испытания системы спасения потребуется дополнительная ракета помимо носителей, которые планируется использовать в 2023-2025 годах.
РЕН ТВ вчера в 19:17
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Освенцим
Комплекс немецких концентрационных лагерей и лагерей смерти, располагавшийся в 1940-1945 годах в гау Верхняя Силезия к западу от Генерал-губернаторства, около города Освенцима, который в 1939 году указом Гитлера был присоединён к территории Третьего рейха, в 60 км к западу от Кракова. В мировой практике принято использовать немецкое название «Аушвиц», а не польское «Освенцим», поскольку именно немецкое название использовалось нацистской администрацией. В советских и российских справочных изданиях и СМИ исторически преимущественно используется польское название, хотя немецкое постепенно входит в употребление.
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