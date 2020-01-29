Посольство США в Дании опубликовало в своем Twitter пост о том, что нацистский концлагерь Аушвиц (Освенцим) "был освобожден" американской армией. После критики пользователей в дипмиссии признали ошибку, однако текст так и не исправили.

Экономика Дерипаска заявил о «тошноте» из-за политики ЦБ на финансовом рынке Ранее Счетная палата опубликовала отчет об анализе основных направлений развития финансового рынка в 2016-2018 года, в которой заявила, что России не удалось улучшить позиции в разделе Индекса глобальной конкурентоспособности, посвященном финрынку.

Религия Протоиерея Чаплина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве Бывшего настоятеля храма преподобного Феодора Студита у Никитских ворот протоиерея Всеволода Чаплина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, сообщает ТАСС.

Общество Шайтаны без чести: Кадыров раскритиковал либеральных журналистов Глава Чечни Рамзан Кадыров жёстко высказался о либеральных журналистах, которые под видом правды якобы преподносят заведомо ложную информацию.

Происшествия Бывшие полицейские задержаны по делу Голунова Задержаны бывшие оперативники УВД по Западному административному округу Москвы, проходящие по делу о фальсификации материалов уголовного дела в отношении журналиста Ивана Голунова, сообщил Telegram-канал Baza.

Экономика Минфин РФ подтвердил оценку расходов на меры из послания Путина Минфин РФ оценил реализацию мер из послания президента Владимира Путина к Федеральному Собранию до 2024 года в 4 трлн 128,2 млрд рублей.

Экономика Минтруд выступил за понижение прожиточного минимума "Установить по согласованию с Министерством экономического развития Российской Федерации и Министерством финансов Российской Федерации величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации за IV квартал 2019 года на душу населения 10609 рублей, для трудоспособного населения – 11510 рублей, пенсионеров – 8788 рублей, детей – 10383 рубля", - говорится в документе.

Общество Корреспондент RT Arabic ранена в Сирии Корреспондент RT Arabic Вафа Шабруни получила серьёзное ранение в городе Мааррат ан-Нууман на юго-востоке сирийской провинции Идлиб.

Космос Российские космические корабли смогут дозаправляться в космосе Перспективный российский многоразовый космический корабль «Корона» получит возможность дозаправки на орбите, заявил ведущий инженер-конструктор Государственного ракетного центра (ГРЦ) им. Макеева Александр Вавилин 29 января в кулуарах Академических чтений по космонавтике, сообщает Интерфакс.