Политика

Газета.RuГазета.RuПосольство США назвало американцев освободителями Освенцима

Посольство США в Дании приписало освобождение нацистского лагеря смерти "Аушвиц-Биркенау" (Освенцим) американской армии. Соответствующий пост размещен на странице в Twitter дипмиссии. В сообщении, посвященном Международному дню памяти жертв холокоста, говорится, что именно США освободили концлагерь.
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Посольство США приписало освобождение Освенцима американской армии

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Посольство США назвало случайной ошибкой переписывание истории

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В посольстве РФ ответили на заявление об освобождении Аушвица американцами

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В России прокомментировали заявление США об освобождении Освенцима американцами

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В посольстве РФ в США назвали бесстыдными заявления об освобождении Аушвица американцами

ТАССвчера в 15:57
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Автоматически обработано 7045 источников, обновлено в 02:45, Ашберн
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Найден убийца академика РАН и его супруги в Ростовской области

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В МВД рассказали о новых российских паспортах

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Газета.Ru вчера в 09:50
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Уполномоченным сотрудникам, ведущим оперативно-розыскную деятельность (ОРД), могут предоставить доступ к данным банков, операторов мобильной связи и другим персональным данным россиян.
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В ходе визита в Польшу президент Украины Владимир Зеленский заявил о причастности СССР к началу Второй мировой войны.
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Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на 3 копейки — до 62,33 рубля. Курс евро увеличился на 2 копейки и составил 68,64 рубля.
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Главный фармаколог Петербурга рассказал об ошибках при лечении ОРВИ

Не существует иммуномодулирующих препаратов для лечения ОРВИ с доказанной эффективностью считает главный фармаколог Петербурга Александр Хаджидис.
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Освенцим
Комплекс немецких концентрационных лагерей и лагерей смерти, располагавшийся в 1940-1945 годах в гау Верхняя Силезия к западу от Генерал-губернаторства, около города Освенцима, который в 1939 году указом Гитлера был присоединён к территории Третьего рейха, в 60 км к западу от Кракова. В мировой практике принято использовать немецкое название «Аушвиц», а не польское «Освенцим», поскольку именно немецкое название использовалось нацистской администрацией. В советских и российских справочных изданиях и СМИ исторически преимущественно используется польское название, хотя немецкое постепенно входит в употребление.
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