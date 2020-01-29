Политика
Газета.RuПосольство США назвало американцев освободителями Освенцима
Посольство США в Дании приписало освобождение нацистского лагеря смерти "Аушвиц-Биркенау" (Освенцим) американской армии. Соответствующий пост размещен на странице в Twitter дипмиссии. В сообщении, посвященном Международному дню памяти жертв холокоста, говорится, что именно США освободили концлагерь.
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В посольстве РФ ответили на заявление об освобождении Аушвица американцами
Московский Комсомолецвчера в 16:26
В России прокомментировали заявление США об освобождении Освенцима американцами
Lenta.ruвчера в 18:46
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