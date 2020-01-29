Политика

РИА НовостиРИА НовостиПосольство США приписало освобождение Освенцима американской армии

Посольство США в Дании опубликовало в своем Twitter пост о том, что нацистский концлагерь Аушвиц (Освенцим) "был освобожден" американской армией. После критики пользователей в дипмиссии признали ошибку, однако текст так и не исправили.
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