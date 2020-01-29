Политика
РИА НовостиПосольство США приписало освобождение Освенцима американской армии
Посольство США в Дании опубликовало в своем Twitter пост о том, что нацистский концлагерь Аушвиц (Освенцим) "был освобожден" американской армией. После критики пользователей в дипмиссии признали ошибку, однако текст так и не исправили.
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Происшествия
Найдено тело подозреваемого в убийстве ростовского депутата
Следователи установили подозреваемого в убийстве депутата заксобрания Ростовской области Андрея Алабушева и его супруги.
Политика
Кравчук объяснил свои слова о «встрече» Гитлера и Сталина
Первый президент Украины Леонид Кравчук объяснил в эфире радио "Комсомольская правда" свои слова о том, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин якобы встречались во Львове.
Технологии
Американцы ищут взаимосвязь между коронавирусом и пивом Corona
Помимо американцев опасались заразиться вирусом через пиво Corona пользователи из Австралии, Индии, Индонезии, Новой Зеландии, Финляндии и Японии.
Армия и оружие
Почему оружие столетней давности используется в конфликтах новейшего времени
Максим, увязший в джунглях За пределами бывшего СССР пулеметы системы Максима активнее всего использовались в ходе Корейской войны 1950 – 1953 гг. и Вьетнамской войны 1964 – 1975 годов.
Спорт
WADA сообщает об изменениях в данных о допинг-пробах 145 россиян
Руководитель отдела расследований Всемирного антидопингового агентств Гюнтер Юнгер сообщил журналистам, что его структура обнаружила изменения в данных 145 допинг-проб российских спортсменов.
Киберспорт
Энтузиаст создал RPG с видом от третьего лица в Warcraft III: Reforged
Украинский геймер с ником Serj Vasylyshyn создал ролевую игру с видом от третьего лица при помощи редактора карт в Warcraft III: Reforged.
Политика
Путин потребовал минимизировать потери от распространения коронавируса
Российский президент Владимир Путин заявил, что необходимо сделать все для уменьшения человеческих потерь из-за нового коронавируса типа 2019-nCoV.
Политика
«Марш в Крым» пройдет сразу по трём направлениям, — Джемилев
Напомним, ранее главарь экстремистов Рефат Чубаров перенес дату проведения «марша в Крым». * — запрещенная в России экстремистская организация.
Происшествия
Пятеро бывших сотрудников полиции задержаны по делу Ивана Голунова
Пятеро бывших сотрудников полиции УВД по Западному административному округу Москвы были задержаны по делу Ивана Голунова.
Шоу-бизнес
Подлостью и гадостью назвала эфир Малахова про свой алкоголизм Отиева
Позже в эфир вышла программа Андрея Малахова под названием «Певица Ирина Отиева не выходит из дома и готовится к смерти», в которой он без зазрения совести назвал Отиеву алкоголичкой и продемонстрировал кадры, сделанные в ее квартире тайно.
Происшествия
В Воронеже два человека попали в больницу с подозрением на коронавирус
Два человека госпитализированы в Воронеже с подозрением на коронавирус — оба пациента, женщина 1965 года рождения и мужчина 1985 года рождения, недавно прибыли с территории Китая.
Общество
Генпрокуратура предложила реже сажать в СИЗО за нетяжкие преступления
Генеральная прокуратура РФ в среду выступила за то, чтобы заключение под стражу за преступления небольшой и средней тяжести применялось реже, чем сейчас.
Общество
В МВД рассказали о новых российских паспортах
Руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова рассказала газете "Известия", как будут выглядеть новые российские паспорта.
Общество
ФБК нашел у семьи премьера Мишустина недвижимость на 3 млрд рублей
По данным фонда, общая стоимость найденных земельных участков, домов и квартир оценивается в почти 3 млрд руб. Крупнейшим из перечисленных в расследовании объектов является земельный участок на Рублевке площадью 2,6 га.
Общество
В Protonmail прокомментировали блокировку почтового сервиса в России
Швейцарская компания Protonmail прокомментировала блокировку своего почтового сервиса в России.
Политика
Володин оценил слова Зеленского о Второй мировой войне
Президент Украины Владимир Зеленский, который обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны, стремится очернить совместную с Россией историю ради сохранения власти.
Экономика
Число банковских клиентов-миллионеров за год выросло почти на 25%
Число долларовых миллионеров на обслуживании в российских банках за год выросло на 23%, следует из исследования аналитиков Frank RG «Private banking в России 2019» (есть у РБК).
Гаджеты
Раскрыт дизайн и технические характеристики Samsung Galaxy Z Flip
В сети был раскрыт дизайн и технические характеристики Samsung Galaxy Z Flip.
Кино
Запрещенный фильм «Дау. Наташа» Хржановского вошел в конкурс Берлинале
Музыка
Представитель России выступит в первом полуфинале Евровидения-2020
Россия получила право выступить в первой половине полуфинала конкурса Евровидение-2020, который пройдёт 12–16 мая в концертном зале Ahoy в голландском Роттердаме.
Космос
«Ангару» предлагают уничтожить в полете для испытания системы спасения
Как полагают в "Энергии", испытания корабля "Орел" и ракетного блока аварийного спасения, намеченные на март 2024 года, следует провести во время прохождения "Ангарой" максимального воздушного напора.
Общество
До конца года в МО закроют полигоны «Лесная» и «Ядрово»
В Подмосковье закроют еще два полигона твердых бытовых отходов: "Лесная" в Серпухове и "Ядрово" в Волоколамске.
Общество
В Петербурге спустили на воду противоминный тральщик «Яков Баляев»
На Средне-Невском судостроительном заводе спущен на воду тральщик противоминной обороны "Яков Баляев", корабль относится к проекту 12700 "Александрит".
Авто
Новый Kia Rio X-Line «попался» в Санкт-Петербурге
Пользователь Drive2 Lexx2604 сделал снимки обновлённого Kia Rio X-Line в камуфляже, который был замечен в Санкт-Петербурге.
Шоу-бизнес
68-летний Олег Газманов продемонстрировал публике торс
Певец наслаждается отдыхом на Мальдивах. У бассейна Олег Газманов станцевал «Ламбаду», продемонстрировав отличную форму.
Гаджеты
Apple отчиталась о рекордной в своей истории выручке за квартал
Американская компания Apple отчиталась о рекордной выручке и прибыли в первом квартале 2020 финансового года, который завершился 28 декабря, говорится в пресс-релизе на сайте компании.
Общество
В Белоруссии задержаны директора всех сахарных заводов
По данным ресурса, среди арестованных, по всей вероятности, находятся и директора четырех сахарных заводов.
Футбол
Федотов намерен сохранить «Сочи» в РПЛ
Главный тренер футбольного клуба "Сочи" Владимир Федотов намерен сохранить команду в Российской премьер-лиге (РПЛ).