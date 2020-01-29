Политика

РИА НовостиРИА НовостиПосольство США приписало освобождение Освенцима американской армии

Посольство США в Дании "по ошибке" опубликовало в своем Twitter сообщение о том, что нацистский концлагерь Аушвиц (Освенцим) якобы был освобожден американской армией. В сообщении дипмиссии, посвященном Международному дню памяти жертв холокоста, американские солдаты называются освободителями Аушвица.
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