Политика
РИА НовостиПосольство США приписало освобождение Освенцима американской армии
Посольство США в Дании "по ошибке" опубликовало в своем Twitter сообщение о том, что нацистский концлагерь Аушвиц (Освенцим) якобы был освобожден американской армией. В сообщении дипмиссии, посвященном Международному дню памяти жертв холокоста, американские солдаты называются освободителями Аушвица.
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В посольстве РФ ответили на заявление об освобождении Аушвица американцами
Московский Комсомолец16:26
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