Политика
РИА НовостиПосольство США признало ошибку в посте об освобождении Освенцима
Посольство США в Дании признало свою ошибку в публикации об освобождении нацистского лагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим). Ранее дипмиссия опубликовала пост в Twitter, в котором говорилось, что концлагерь был освобожден американскими солдатами.
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Экономика
Росстат отчитался о росте реальных доходов по итогам 2019 года
Реальные располагаемые денежные доходы населения выросли на 0,8% по итогам 2019 года, следует из предварительной оценки Росстата.
Политика
Скабеева оценила слова Кравчука о «встрече» Сталина и Гитлера
Российская телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала в Telegram-канале слова первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин якобы встречались во Львове незадолго до Второй мировой войны.
Происшествия
Пять полицейских задержали по делу журналиста Ивана Голунова
Пять сотрудников полиции были задержаны по делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.
Общество
Кейт Миддлтон посетила детскую больницу в Лондоне
Кейт Миддлтон продолжает серию официальных визитов — накануне герцогиня посетила детскую больницу Evelina London, чтобы пообщаться с маленькими пациентами.
Гаджеты
AMD обещает, что карта на Big Navi произведёт фурор в играх на 4K
Компания AMD вовсю готовится к анонсу Big Navi — нового GPU, который должен сравнять ставки в противостоянии «красных» и «зелёных».
Политика
МИД прокомментировал отмену визита в Россию делегации из Нидерландов
Нидерланды сознательно включили в список парламентской делегации для визита в Россию нежелательного для Москвы депутата, заявил МИД.
Политика
Песков прокомментировал идею введения термина «верховный правитель»
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал предложение переименовать в Конституции должность президента России в «верховного правителя».
Армия и оружие
В США заявили о начале финальной битвы за Сирию
Предполагается, что зона боевых действий в провинции Идлиб на северо-западе Сирии будет расширяться из-за более активного участия держав, связанных с сирийской оппозицией — Турцией и в меньшей степени США.
Происшествия
У госпитализированных в Кемерове двух человек не нашли коронавирус
Ранее в Кемерове доставили в больницу взрослого и ребёнка с признаками респираторного заболевания после их возвращения из китайского Хайнаня.
Происшествия
Найдено тело подозреваемого в убийстве ростовского депутата
Здоровье
Китайский коронавирус. Самое актуальное на 29 января
Из-за вспышки коронавируса и продления новогодних каникул в Китае возможны сбои в поставках китайской электроники в Россию, говорят участники рынка.
Шоу-бизнес
Волочкова подаст в суд на бывшего мужа из-за 3 млн долларов
Балерина Анастасия Волочкова собирается подать в суд на своего бывшего мужа. Как сообщает Starhit.ru, причиной стали 3 млн долларов.
Экономика
Счетная палата раскритиковала работу ЦБ по развитию финансового рынка
СП исследовала две программы Центробанка по основным направлениям развития финансового рынка на 2016–2018 годы и на 2019–2021 годы.
Экономика
Дефицит бюджета США в 2020 году составит $1 трлн
В 2020 году дефицит федерального бюджета США превысит сумму в $1 трлн, говорится в докладе бюджетного управления Конгресса США, опубликованном на сайте ведомства.
Футбол
Агент Кокорина допустил участие футболиста в сборах с основой «Зенита»
Шоу-бизнес
Наталья Бочкарёва выложила откровенное фото в Instagram
Наталья Бочкарёва выложила откровенное фото в Instagram.
Культура
Выставка Сальвадора Дали открылась в «Манеже»
Организаторами выставки при поддержке правительства Москвы выступили фонд «Связь времен» и Музей Фаберже.
Экономика
Россияне перевели через СБП почти 70 млрд рублей за год
За год россияне перевели через Систему быстрых платежей (СБП) почти 70 млрд рублей.
Экономика
Какие изменения ждут россиян с 1 февраля
В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
Энергетика
«Нафтогаз Украины» жульнически берет кредит у населения
Как сообщает Новиков, цена на газ для населения определяется ценой закупленного летом дорогого газа и нежеланием «Нафтогазом Украины» продавать его в убыток.
Здоровье
Две школы закрыли на карантин в Челябинске
Занятия в двух школах Челябинска приостановили из-за карантина по ОРВИ, сообщения об этом появились на сайтах учебных заведений.
Шоу-бизнес
Подлостью и гадостью назвала эфир Малахова про свой алкоголизм Отиева
Позже в эфир вышла программа Андрея Малахова под названием «Певица Ирина Отиева не выходит из дома и готовится к смерти», в которой он без зазрения совести назвал Отиеву алкоголичкой и продемонстрировал кадры, сделанные в ее квартире тайно.
Общество
«Ведомости»: Шадаев предложил дать силовикам доступ к данным россиян
Глава Минкомсвязи Максут Шадаев предложил предоставить онлайн-доступ к различным данным российских граждан сотрудникам правоохранительных органов, которые ведут оперативно-разыскную деятельность.
Общество
ФСБ выявила ещё один рассылавший сообщения о минировании сервис
В ФСБ России сообщили, что обнаружен ещё один сервис, с которого велась рассылка сообщений о минировании, — швейцарский Protonmail.
Общество
Иностранцев могут обязать предоставлять медсправки при въезде в РФ
Министерство внутренних дел России планирует обязать всех иностранных граждан при въезде в нашу страну проходить дактилоскопию, а также предоставлять на погранконтроле медицинские справки.
Политика
Петра Толстого избрали вице-спикером ПАСЕ
Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы выбрали вице-спикером ассамблеи зампредседателя Госдумы Петра Толстого.
Экономика
Минтруд предложил понизить размер прожиточного минимума
Минтруд предлагает установить прожиточный минимум за четвертый квартал 2019 года в размере 10,6 тысячи рублей на человека.
Экономика
ЦБ принял решение о санации Севастопольского морского банка
Банк России принял решение о финансовом оздоровлении Севастопольского морского банка, сообщается в пресс-релизе регулятора.