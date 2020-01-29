Политика

РИА НовостиРИА НовостиПосольство США признало ошибку в посте об освобождении Освенцима

Посольство США в Дании признало свою ошибку в публикации об освобождении нацистского лагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим). Ранее дипмиссия опубликовала пост в Twitter, в котором говорилось, что концлагерь был освобожден американскими солдатами.
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Посольство США признало ошибку в «освобождении Освенцима американцами»

Московский Комсомолец05:35

Соловьёв прокомментировал твит посольства США об освобождении Освенцима

RT на русском05:13

Посольство США признало ошибку в посте об освобождении Освенцима

РИА Новости04:46

Посольство США признало ошибку в посте об освобождении Освенцима

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США признали ошибку в сообщении об «освобождении американцами» Освенцима

Lenta.ru03:29

Посольство США назвало случайной ошибкой переписывание истории

REGNUM00:08

В посольстве РФ в США назвали бесстыдными заявления об освобождении Аушвица американцами

ТАССвчера в 15:57
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Экономика

Росстат отчитался о росте реальных доходов по итогам 2019 года

Реальные располагаемые денежные доходы населения выросли на 0,8% по итогам 2019 года, следует из предварительной оценки Росстата.
РБК вчера в 10:51
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Российская телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала в Telegram-канале слова первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин якобы встречались во Львове незадолго до Второй мировой войны.
РИА Новости 01:25
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Пять полицейских задержали по делу журналиста Ивана Голунова

Пять сотрудников полиции были задержаны по делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.
Газета.Ru 01:50
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Кейт Миддлтон продолжает серию официальных визитов — накануне герцогиня посетила детскую больницу Evelina London, чтобы пообщаться с маленькими пациентами.
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AMD обещает, что карта на Big Navi произведёт фурор в играх на 4K

Компания AMD вовсю готовится к анонсу Big Navi — нового GPU, который должен сравнять ставки в противостоянии «красных» и «зелёных».
Игромания.ру вчера в 15:02
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В Подмосковье выплатят по 50 тыс. рублей со счета маткапитала

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МИД прокомментировал отмену визита в Россию делегации из Нидерландов

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Политика

Песков прокомментировал идею введения термина «верховный правитель»

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал предложение переименовать в Конституции должность президента России в «верховного правителя».
RT на русском 04:40
Армия и оружие

В США заявили о начале финальной битвы за Сирию

Предполагается, что зона боевых действий в провинции Идлиб на северо-западе Сирии будет расширяться из-за более активного участия держав, связанных с сирийской оппозицией — Турцией и в меньшей степени США.
Lenta.ru 27 января в 05:22
Происшествия

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Ранее в Кемерове доставили в больницу взрослого и ребёнка с признаками респираторного заболевания после их возвращения из китайского Хайнаня.
RT на русском 04:35
Происшествия

Найдено тело подозреваемого в убийстве ростовского депутата

RT на русском 01:56
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Китайский коронавирус. Самое актуальное на 29 января

Из-за вспышки коронавируса и продления новогодних каникул в Китае возможны сбои в поставках китайской электроники в Россию, говорят участники рынка.
РБК вчера в 23:51
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Волочкова подаст в суд на бывшего мужа из-за 3 млн долларов

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РЕН ТВ 04:04
Экономика

Счетная палата раскритиковала работу ЦБ по развитию финансового рынка

СП исследовала две программы Центробанка по основным направлениям развития финансового рынка на 2016–2018 годы и на 2019–2021 годы.
РБК 27 января в 17:02
Экономика

Дефицит бюджета США в 2020 году составит $1 трлн

В 2020 году дефицит федерального бюджета США превысит сумму в $1 трлн, говорится в докладе бюджетного управления Конгресса США, опубликованном на сайте ведомства.
REGNUM вчера в 23:50
Футбол

Агент Кокорина допустил участие футболиста в сборах с основой «Зенита»

Известия вчера в 08:32
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Наталья Бочкарёва выложила откровенное фото в Instagram

Наталья Бочкарёва выложила откровенное фото в Instagram.
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Выставка Сальвадора Дали открылась в «Манеже»

Организаторами выставки при поддержке правительства Москвы выступили фонд «Связь времен» и Музей Фаберже.
Вечерняя Москва 27 января в 14:35
Экономика

Россияне перевели через СБП почти 70 млрд рублей за год

За год россияне перевели через Систему быстрых платежей (СБП) почти 70 млрд рублей.
Известия 04:12
Армия и оружие

Военные Сирии освободили ключевой город в провинции Идлиб

REGNUM 04:59
Экономика

Какие изменения ждут россиян с 1 февраля

В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
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«Нафтогаз Украины» жульнически берет кредит у населения

Как сообщает Новиков, цена на газ для населения определяется ценой закупленного летом дорогого газа и нежеланием «Нафтогазом Украины» продавать его в убыток.
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Занятия в двух школах Челябинска приостановили из-за карантина по ОРВИ, сообщения об этом появились на сайтах учебных заведений.
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Позже в эфир вышла программа Андрея Малахова под названием «Певица Ирина Отиева не выходит из дома и готовится к смерти», в которой он без зазрения совести назвал Отиеву алкоголичкой и продемонстрировал кадры, сделанные в ее квартире тайно.
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Глава Минкомсвязи Максут Шадаев предложил предоставить онлайн-доступ к различным данным российских граждан сотрудникам правоохранительных органов, которые ведут оперативно-разыскную деятельность.
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Министерство внутренних дел России планирует обязать всех иностранных граждан при въезде в нашу страну проходить дактилоскопию, а также предоставлять на погранконтроле медицинские справки.
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Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы выбрали вице-спикером ассамблеи зампредседателя Госдумы Петра Толстого.
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Банк России принял решение о финансовом оздоровлении Севастопольского морского банка, сообщается в пресс-релизе регулятора.
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Освенцим
Комплекс немецких концентрационных лагерей и лагерей смерти, располагавшийся в 1940-1945 годах в гау Верхняя Силезия к западу от Генерал-губернаторства, около города Освенцима, который в 1939 году указом Гитлера был присоединён к территории Третьего рейха, в 60 км к западу от Кракова. В мировой практике принято использовать немецкое название «Аушвиц», а не польское «Освенцим», поскольку именно немецкое название использовалось нацистской администрацией. В советских и российских справочных изданиях и СМИ исторически преимущественно используется польское название, хотя немецкое постепенно входит в употребление.
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