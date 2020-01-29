Политика

RT на русскомRT на русскомПосольство США признало ошибку в сообщении об освобождении Освенцима

Посольство США в Дании признало, что в сообщении об освобождении нацистского концлагеря Аушвиц (Освенцим), опубликованном в Twitter, была допущена ошибка.
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США признали ошибку в сообщении об «освобождении американцами» Освенцима

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США признали ошибку в твите об освобождении Освенцима американцами

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В США заявили о начале финальной битвы за Сирию

Предполагается, что зона боевых действий в провинции Идлиб на северо-западе Сирии будет расширяться из-за более активного участия держав, связанных с сирийской оппозицией — Турцией и в меньшей степени США.
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В Подмосковье отец насмерть отравил снотворным четырехмесячного сына

В подмосковном Пушкино отец насмерть отравил снотворным своего четырехмесячного сына, мужчина задержан.
Газета.Ru 03:36
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Кравчук рассказал о «встрече» Гитлера и Сталина во Львове

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Российская делегация сможет влиять на повестку работы Парламентской ассамблеи Совета Европы и более полно защищать интересы России на международной арене после избрания заместителя председателя Госдумы Петра Толстого замглавы ПАСЕ – об этом заявил сам парламентарий.
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«Спартак» интересуется форвардом из Буркина-Фасо

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Зеленский возложил цветы к памятнику героям советско-украинской войны

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Фанаты «Манчестер Юнайтед» напали на дом вице-президента клуба

Фанаты клуба английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» совершили нападение на дом исполнительного вице-президента клуба Эда Вудворда, которого считают главной причиной неудачного выступления команды.
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Освенцим
Комплекс немецких концентрационных лагерей и лагерей смерти, располагавшийся в 1940-1945 годах в гау Верхняя Силезия к западу от Генерал-губернаторства, около города Освенцима, который в 1939 году указом Гитлера был присоединён к территории Третьего рейха, в 60 км к западу от Кракова. В мировой практике принято использовать немецкое название «Аушвиц», а не польское «Освенцим», поскольку именно немецкое название использовалось нацистской администрацией. В советских и российских справочных изданиях и СМИ исторически преимущественно используется польское название, хотя немецкое постепенно входит в употребление.
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