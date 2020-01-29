Политика
RT на русскомПосольство США признало ошибку в сообщении об освобождении Освенцима
Посольство США в Дании признало, что в сообщении об освобождении нацистского концлагеря Аушвиц (Освенцим), опубликованном в Twitter, была допущена ошибка.
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В посольстве РФ ответили на заявление об освобождении Аушвица американцами
Московский Комсомолецвчера в 16:26
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